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Новости Политика Украины
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ВР (28728) ВСК (440) Зеленский (16541) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (200)

ВСК не опрашивала Зеленского по делу "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК не опрашивала Зеленского по делу

На закрытом заседании Временной следственной комиссии (ВСК) ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины, на котором рассматривают дело "вагнеровцев", ведётся протокол.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в пятницу сказала глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая.

"Это тоже прецедент в истории парламента. Если кто-то решит обратиться к архивам парламента через год или 20-30 лет, то материалы будут сохраняться должным образом - засекречено", - отметила она.

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Говоря о том, будут ли сегодня опрашивать предполагаемых непосредственных участников операции, которых привёл нардеп "Голоса" Роман Костенко, глава комиссии подчеркнула: "Господин Роман появился в начале заседания и предложил их заслушать. После того, как мы заслушаем результаты работы ВСК, мы также переговорим и с ними".

Безуглая рассказала, что ВСК не опрашивала президента Владимира Зеленского.

Отвечая на вопрос, будет ли комиссия проверять информацию о причастности к срыву операции Офиса Президента, политик заявила: "Вы получите много ответов. У нас есть смелость фактически описать события".

Безуглая проинформировала, что голосовала за то, чтобы на заседание пустили депутатов оппозиции.

Отвечая на вопрос, почему их все же не пустили, депутат сказала, что за это должна проголосовать комиссия.

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"Я не могу комментировать то, что происходит в закрытом режиме", - добавила глава ВСК.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения. В ответ, авторы сюжета про Вагнергейт: старший международный корреспондент офиса CNN по постсоветским странам Matthew Chance и редактор отдела новостей лондонского офиса CNN Zahra Ullah были обвинены советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком во взаимодействии с ФСБ России.

Отметим, что автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.

Подробнее об этом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Офис Президента обвинил в связях с ФСБ журналиста CNN, которого Зеленский возил на фронт и приглашает на все пресс-конференции".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.
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Топ комментарии
+21
ВСК не опрашивала Зеленского по делу "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 865
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10.09.2021 16:42
+15
понятно что вы зассали нелоха допрашивать, а оппозицию не пустили на заседание, демократия по зеленому как она есть
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10.09.2021 16:44
+14
брехливые суки
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10.09.2021 16:47
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ВСК не опрашивала Зеленского по делу "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 865
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10.09.2021 16:42 Ответить
ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 5676
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10.09.2021 18:09 Ответить
У какая злючка Марьянка...
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10.09.2021 16:44 Ответить
понятно что вы зассали нелоха допрашивать, а оппозицию не пустили на заседание, демократия по зеленому как она есть
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10.09.2021 16:44 Ответить
ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 576
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10.09.2021 19:01 Ответить
І 31 відсотку це подобається. Гугнявий блазень обереться і на другий термін.
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10.09.2021 20:43 Ответить
У мене єдине головне запитання: якщо діяльність комісії засекречена, то назва ця комісія? Її завданням було вияснити і оприлюднити правду. Хіба не так?
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13.09.2021 17:46 Ответить
а чего еще и дебила то спрашивать..так то воно дебильное и точка..
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10.09.2021 16:47 Ответить
я вообще не понимаю после того сам дебил признался что ОН ПРЕДАТЕЛЬ то какие могут еще быть танцы с ВСК и прочей Галимый бредятиной мол опять Петро Порошенко в памперсы Вовы Зеленского навалял дерьмом..ой.. ..тоже мне новость в наркоманском притоне клоуна...
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10.09.2021 16:49 Ответить
Але ж цього ,,дебіла" потрібно тепер відмазать і приготувать до другого терміну.
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10.09.2021 20:46 Ответить
брехливые суки
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10.09.2021 16:47 Ответить
Крыса зеленая.Придет время-и эта Безуглмная ответит за саботаж расследования.
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10.09.2021 16:53 Ответить
можеш її спитати і тут. Якщо появиться. звісно. Марьяна - це вона, та сама безугла
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10.09.2021 17:13 Ответить
Не переживай - з"явиться! Я вчора тобі написав про неї - так "моментом" прибігла та "істерить" почала! Вона - як будь-яка інтелектуально обмежена особа, що випадково "високо вознеслась", дуже хворобливо сприймає критику і насміхання над її розумовими здібностями! Тому відслідковує всі статті, в яких може згадуваться її ім"я .... ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9865
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10.09.2021 17:20 Ответить
я, якщо за щось і можу переживати - то лише за те, що після її появи мене адміни можуть забанити... на три дні... але це - така дрібниця...
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10.09.2021 17:27 Ответить
А що - ти такий "нестриманий"? Знаєш - у нас викладач був колись Так він кандидатську по конфліктології написав Все дорікав нам що ми сильно матюкаємося І зацікавив нас одною штукою - як можна "обматюкать" людину без застосування "нецензурщини" ....але щоб людина зрозуміла що її саме "обкладають матом" - тільки "в культурній формі" Так ми "ізгалялися", як могли У мене цілий зошит був списаний: на лівому краю листка - "матюкливий вислів, а на правій - те саме - тільки в "культурних словах, зі збереженням суті (деяких випадках - до десятка фраз чи висловів) Як я жалію, що десь цей зошит загубився! Все-таки півтора десятки переїздів за службу! Чи-то загубив десь, чи-то комусь дав, а він його "зачитав"... Збірник анекдотів у мене точно вкрали - коли я у відрядженні був (я його завжди возив з собою)...
А "галантерейні" матюки я кілька разів тут застосовував - людина розуміє що її "обматюкали" а поскаржиться не може адміну - "матєрних слів" нема ! ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 198
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10.09.2021 17:45 Ответить
Не гони беса. Вы в принципе никого не опрашивали. Но опять же, это не имеет никакого значения.
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10.09.2021 16:55 Ответить
ПЫСЫ: есть признательные показания Зеленского об обстоятельствах разглашения гос.тайны им лично. Никого опрашивать уже не надо. Он сам себя допросил.
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10.09.2021 17:03 Ответить
туфта а не вск, и уровень доверия к её выводам будет такой же
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10.09.2021 16:56 Ответить
_Вижу до многих так и не дошло... Все ветви власти сосредоточены в руках одного антинародного и антиукраинского ОП(г).
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10.09.2021 16:56 Ответить
Так и не могу понять, ЗА ЧТО на ней природа отдохнула? Впрочем, как и на всех слугах народа и их избирателях.
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10.09.2021 16:57 Ответить
все почалося з того, що уроди не захотіли утворити спеціальну окрему комісію по вагнергейту; а зробили комісію "против всего плохого" - "з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України"
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10.09.2021 17:01 Ответить
Бандит депутат-орангутанг від влади витягує депутата з ВІЛЬНОЇ ТРИБУНИ ДЛЯ ВІЛЬНОГО ДЕПУТАТА,,, Спецкомісії з росзлідувань , ЯКА ЗА РЕГЛАМЕНТОМ ВР ПОВИННА ПРАЦЮВАТИ НА ВИМОГУ ОПОЗИЦІЇ Й З ГОЛОВОЮ ВІД ОПОЗИЦІ, захоплена владними бандюками ... Й параментарі мовчать ?
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10.09.2021 17:06 Ответить
Це у той час коли Орангутанг Котлета погрожує життю Лероса через бандитські прийомчики, викристовуючи церковний обряд НА КАМЕРУ!!! ...
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10.09.2021 17:08 Ответить
До орангутанга ему ещё расти, скорее, шимпанзе, на орангутанга больше Кива похож 😂
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10.09.2021 18:44 Ответить
Хотя, говорят, шимпанзе отличаются умом и сообразительностью.
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10.09.2021 18:46 Ответить
Зараз вона бреше для телебачення. Тільки опозиційні показують.
Ох, і морда.... кірпіча просить, брехлива...
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10.09.2021 17:11 Ответить
короче, все замилила. І особливо замилила будь-яку причетність ЄрЗе до цієї спецоперації. Дійшла до того, що, ніби, і Порошенко не міг знати про цю спецоперацію; відповідно, наприкінці 2018року не міг санкціонувати. Ну, само собою, ЄрЗе - "ни при делах".
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10.09.2021 17:43 Ответить
Безуглая напустила пыли в глаза и во всем обвинила , знаете кого !? ...
естественно Петра Алексеевича Порошенка , чего и следовало ожидать 😡
А бубочка здесь вообще не при чём 😀
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10.09.2021 17:14 Ответить
Ну, хоч в одному сказала правду: планували їх пов'язати в Стамбулі, а не садовити літак примусово в Києві.
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10.09.2021 17:20 Ответить
Почему? Он же главный подозреваемый.
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10.09.2021 17:19 Ответить
все у відповідді Андрія Парубія - "ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по делу "вагнеровцев""
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10.09.2021 17:28 Ответить
Да Порох виноват, и так понятно. Другого вывода этот междусобойчик "лакеев кремля" с опзж сделать не может.
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10.09.2021 18:06 Ответить
это же надо было, на главу тск назначить эту Безумную! молодец тот, кто это придумал! у нее талант говорить дурню и все превращать в дурню! когда она "несет чушь" (говорить она не умеет), такое ощущение, что мой мозг закипает, когда я пытаюсь понять речь этой дуры безу(г)мной ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 919
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10.09.2021 18:08 Ответить
Зробили міжсобойчик, жодного депутата з опозиції не пустили і всеодно зляпати більш-меньш впевнену казку не зуміли - на пресконференції навіть першачок зрозумів би, що бреше безугла, так її трухало і заїкалося...
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10.09.2021 18:13 Ответить
Вісновок від безуглої----ви фсьо врьотє!
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10.09.2021 18:25 Ответить
Безуглая во всех своих спичах маниакально - последовательно прикрывает своего зе-хозяина. Маскирует всю ложь набором готовых формулировок и казенно-бюрократическими оборотами, сказывается школа инспектора по выполнению поручений в МО. А к хозяину, похоже не ровно дышит😆
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10.09.2021 18:51 Ответить
Представниця «Слуги народу» поширила відверту брехню - заява пресслужби «Європейської Солідарності»*
Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.
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10.09.2021 20:13 Ответить
ВСК не опрашивала Зеленского по делу "вагнеровцев"Нах-ера-в методичках Ермака все ясно обпиСАНО, - "слуга народа" Безуглая
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10.09.2021 21:53 Ответить
Дурочку Ермак подставляет под регулярные посещения прокуратуры в ближайшем будущем
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11.09.2021 14:39 Ответить
 
 