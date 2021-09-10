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Новини Політика України
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ВР (11730) ТСК (343) Зеленський (17439) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (207)

ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТСК не опитувала Зеленського у справі

На закритому засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) ВР з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України, на якому розглядають справу "вагнерівців", ведеться протокол.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у п'ятницю сказала глава комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла.

"Це теж прецедент в історії парламенту. Якщо хтось вирішить звернутися до архівів парламенту через рік або 20-30 років, то матеріали будуть зберігатися належним чином - засекречено", - зазначила вона.

Говорячи про те, чи будуть сьогодні опитувати ймовірних безпосередніх учасників операції, яких привів нардеп "Голосу" Роман Костенко, голова комісії підкреслила: "Пан Роман з'явився на початку засідання і запропонував їх заслухати. Після того, як ми заслухаємо результати роботи ТСК, ми також переговоримо і з ними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков щодо статті CNN про "вагнерівців": Якщо цим матеріалом підіграють Росії, то СБУ зможе надати відповідну інформацію

Безугла розповіла, що ТСК не опитувала президента Володимира Зеленського.

Відповідаючи на питання, чи буде комісія перевіряти інформацію про причетність до зриву операції Офісу Президента, політик заявила: "Ви отримаєте багато відповідей. У нас є сміливість фактично описати події".

Безугла поінформувала, що голосувала за те, щоб на засідання пустили депутатів опозиції.

Відповідаючи на питання, чому їх все-таки не пустили, депутат сказала, що за це має проголосувати комісія.

"Я не можу коментувати те, що відбувається в закритому режимі", - додала глава ТСК.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення. У відповідь, автори сюжету про Вагнергейт: старший міжнародний кореспондент офісу CNN з пострадянських країн Matthew Chance і редактор відділу новин лондонського офісу CNN Zahra Ullah були звинувачені радником Офісу Президента України Михайлом Подоляк у взаємодії з ФСБ Росії.

Зазначимо, що автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Офіс Президента звинуватив у зв'язках з ФСБ журналіста CNN, якого Зеленський возив на фронт і запрошує на всі пресконференції".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
ВСК не опрашивала Зеленского по делу "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 865
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10.09.2021 16:42
+15
понятно что вы зассали нелоха допрашивать, а оппозицию не пустили на заседание, демократия по зеленому как она есть
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10.09.2021 16:44
+14
брехливые суки
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10.09.2021 16:47
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ВСК не опрашивала Зеленского по делу "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 865
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10.09.2021 16:42 Відповісти
ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 5676
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10.09.2021 18:09 Відповісти
У какая злючка Марьянка...
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10.09.2021 16:44 Відповісти
понятно что вы зассали нелоха допрашивать, а оппозицию не пустили на заседание, демократия по зеленому как она есть
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10.09.2021 16:44 Відповісти
ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 576
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10.09.2021 19:01 Відповісти
І 31 відсотку це подобається. Гугнявий блазень обереться і на другий термін.
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10.09.2021 20:43 Відповісти
У мене єдине головне запитання: якщо діяльність комісії засекречена, то назва ця комісія? Її завданням було вияснити і оприлюднити правду. Хіба не так?
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13.09.2021 17:46 Відповісти
а чего еще и дебила то спрашивать..так то воно дебильное и точка..
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10.09.2021 16:47 Відповісти
я вообще не понимаю после того сам дебил признался что ОН ПРЕДАТЕЛЬ то какие могут еще быть танцы с ВСК и прочей Галимый бредятиной мол опять Петро Порошенко в памперсы Вовы Зеленского навалял дерьмом..ой.. ..тоже мне новость в наркоманском притоне клоуна...
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10.09.2021 16:49 Відповісти
Але ж цього ,,дебіла" потрібно тепер відмазать і приготувать до другого терміну.
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10.09.2021 20:46 Відповісти
брехливые суки
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10.09.2021 16:47 Відповісти
Крыса зеленая.Придет время-и эта Безуглмная ответит за саботаж расследования.
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10.09.2021 16:53 Відповісти
можеш її спитати і тут. Якщо появиться. звісно. Марьяна - це вона, та сама безугла
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10.09.2021 17:13 Відповісти
Не переживай - з"явиться! Я вчора тобі написав про неї - так "моментом" прибігла та "істерить" почала! Вона - як будь-яка інтелектуально обмежена особа, що випадково "високо вознеслась", дуже хворобливо сприймає критику і насміхання над її розумовими здібностями! Тому відслідковує всі статті, в яких може згадуваться її ім"я .... ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9865
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10.09.2021 17:20 Відповісти
я, якщо за щось і можу переживати - то лише за те, що після її появи мене адміни можуть забанити... на три дні... але це - така дрібниця...
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10.09.2021 17:27 Відповісти
А що - ти такий "нестриманий"? Знаєш - у нас викладач був колись Так він кандидатську по конфліктології написав Все дорікав нам що ми сильно матюкаємося І зацікавив нас одною штукою - як можна "обматюкать" людину без застосування "нецензурщини" ....але щоб людина зрозуміла що її саме "обкладають матом" - тільки "в культурній формі" Так ми "ізгалялися", як могли У мене цілий зошит був списаний: на лівому краю листка - "матюкливий вислів, а на правій - те саме - тільки в "культурних словах, зі збереженням суті (деяких випадках - до десятка фраз чи висловів) Як я жалію, що десь цей зошит загубився! Все-таки півтора десятки переїздів за службу! Чи-то загубив десь, чи-то комусь дав, а він його "зачитав"... Збірник анекдотів у мене точно вкрали - коли я у відрядженні був (я його завжди возив з собою)...
А "галантерейні" матюки я кілька разів тут застосовував - людина розуміє що її "обматюкали" а поскаржиться не може адміну - "матєрних слів" нема ! ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 198
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10.09.2021 17:45 Відповісти
Не гони беса. Вы в принципе никого не опрашивали. Но опять же, это не имеет никакого значения.
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10.09.2021 16:55 Відповісти
ПЫСЫ: есть признательные показания Зеленского об обстоятельствах разглашения гос.тайны им лично. Никого опрашивать уже не надо. Он сам себя допросил.
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10.09.2021 17:03 Відповісти
туфта а не вск, и уровень доверия к её выводам будет такой же
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10.09.2021 16:56 Відповісти
_Вижу до многих так и не дошло... Все ветви власти сосредоточены в руках одного антинародного и антиукраинского ОП(г).
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10.09.2021 16:56 Відповісти
Так и не могу понять, ЗА ЧТО на ней природа отдохнула? Впрочем, как и на всех слугах народа и их избирателях.
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10.09.2021 16:57 Відповісти
все почалося з того, що уроди не захотіли утворити спеціальну окрему комісію по вагнергейту; а зробили комісію "против всего плохого" - "з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України"
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10.09.2021 17:01 Відповісти
Бандит депутат-орангутанг від влади витягує депутата з ВІЛЬНОЇ ТРИБУНИ ДЛЯ ВІЛЬНОГО ДЕПУТАТА,,, Спецкомісії з росзлідувань , ЯКА ЗА РЕГЛАМЕНТОМ ВР ПОВИННА ПРАЦЮВАТИ НА ВИМОГУ ОПОЗИЦІЇ Й З ГОЛОВОЮ ВІД ОПОЗИЦІ, захоплена владними бандюками ... Й параментарі мовчать ?
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10.09.2021 17:06 Відповісти
Це у той час коли Орангутанг Котлета погрожує життю Лероса через бандитські прийомчики, викристовуючи церковний обряд НА КАМЕРУ!!! ...
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10.09.2021 17:08 Відповісти
До орангутанга ему ещё расти, скорее, шимпанзе, на орангутанга больше Кива похож 😂
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10.09.2021 18:44 Відповісти
Хотя, говорят, шимпанзе отличаются умом и сообразительностью.
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10.09.2021 18:46 Відповісти
Зараз вона бреше для телебачення. Тільки опозиційні показують.
Ох, і морда.... кірпіча просить, брехлива...
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10.09.2021 17:11 Відповісти
короче, все замилила. І особливо замилила будь-яку причетність ЄрЗе до цієї спецоперації. Дійшла до того, що, ніби, і Порошенко не міг знати про цю спецоперацію; відповідно, наприкінці 2018року не міг санкціонувати. Ну, само собою, ЄрЗе - "ни при делах".
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10.09.2021 17:43 Відповісти
Безуглая напустила пыли в глаза и во всем обвинила , знаете кого !? ...
естественно Петра Алексеевича Порошенка , чего и следовало ожидать 😡
А бубочка здесь вообще не при чём 😀
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10.09.2021 17:14 Відповісти
Ну, хоч в одному сказала правду: планували їх пов'язати в Стамбулі, а не садовити літак примусово в Києві.
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10.09.2021 17:20 Відповісти
Почему? Он же главный подозреваемый.
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10.09.2021 17:19 Відповісти
все у відповідді Андрія Парубія - "ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по делу "вагнеровцев""
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10.09.2021 17:28 Відповісти
Да Порох виноват, и так понятно. Другого вывода этот междусобойчик "лакеев кремля" с опзж сделать не может.
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10.09.2021 18:06 Відповісти
это же надо было, на главу тск назначить эту Безумную! молодец тот, кто это придумал! у нее талант говорить дурню и все превращать в дурню! когда она "несет чушь" (говорить она не умеет), такое ощущение, что мой мозг закипает, когда я пытаюсь понять речь этой дуры безу(г)мной ТСК не опитувала Зеленського у справі "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 919
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10.09.2021 18:08 Відповісти
Зробили міжсобойчик, жодного депутата з опозиції не пустили і всеодно зляпати більш-меньш впевнену казку не зуміли - на пресконференції навіть першачок зрозумів би, що бреше безугла, так її трухало і заїкалося...
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10.09.2021 18:13 Відповісти
Вісновок від безуглої----ви фсьо врьотє!
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10.09.2021 18:25 Відповісти
Безуглая во всех своих спичах маниакально - последовательно прикрывает своего зе-хозяина. Маскирует всю ложь набором готовых формулировок и казенно-бюрократическими оборотами, сказывается школа инспектора по выполнению поручений в МО. А к хозяину, похоже не ровно дышит😆
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10.09.2021 18:51 Відповісти
Представниця «Слуги народу» поширила відверту брехню - заява пресслужби «Європейської Солідарності»*
Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.
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10.09.2021 20:13 Відповісти
ВСК не опрашивала Зеленского по делу "вагнеровцев"Нах-ера-в методичках Ермака все ясно обпиСАНО, - "слуга народа" Безуглая
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10.09.2021 21:53 Відповісти
Дурочку Ермак подставляет под регулярные посещения прокуратуры в ближайшем будущем
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11.09.2021 14:39 Відповісти
 
 