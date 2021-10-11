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Мецгер увольняется по собственному желанию. ДОКУМЕНТ

Мецгер увольняется по собственному желанию. ДОКУМЕНТ

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, которого отстранили после нападения на журналистов в его кабинете, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвести негативные последствия для банка", - указал Мецгер.

Он напомнил, что с "Укрэксимбанком" связана вся его карьера в последние 15 лет.

"Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно - услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", - отметил Мецгер.

Он назвал написание заявления об увольнении "собственной оценкой того, что случилось в банке".

Мецгер увольняется по собственному желанию 01

Читайте: Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Автор: 

увольнение (2679) Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+13
Чувак выдал кредит, деньгами государственного банка, предприятию, которое платит налоги террористам и его просто уволили, а не посадили
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11.10.2021 21:14
+10
дешевые понты
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11.10.2021 21:14
+9
Та Серожу Лещенко тоже вроде увольняли.
А он снова на месте.
Непотопляемое г.в.о.
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11.10.2021 21:13
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Шоу продолжается.
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11.10.2021 21:12 Ответить
еще бы.. зеЛох офшорный пообещал мецгеру место как минимум главным в Приватбанке.. а то и замом главы НБУ..
но - чуть позже, когда новые зашквары осла офшорного затмят старые.
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11.10.2021 23:34 Ответить
Так деньги уже увел! Пора линять.
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11.10.2021 21:12 Ответить
Та Серожу Лещенко тоже вроде увольняли.
А он снова на месте.
Непотопляемое г.в.о.
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11.10.2021 21:13 Ответить
навіщо брехати... ?лещ звільнений - і навряд його поновлять.. і цього дебіла не залишать на посаді але порохоботи брешуть бе причини - така сутність
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11.10.2021 21:22 Ответить
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/leschenko-vernuli-v-nabsovet-ukrzaliznyci-cherez-386739/ Лещенко вернули в набсовет "Укрзализныци" через день после увольнения.
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11.10.2021 21:28 Ответить
Брешут трипляки.
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11.10.2021 21:31 Ответить
дешевые понты
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11.10.2021 21:14 Ответить
він повинен був застрелитися?
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11.10.2021 21:15 Ответить
он должен сесть на зону
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11.10.2021 21:22 Ответить
Сначала увольнение по статье, потом уголовный срок в 5-7 лет по статье.
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11.10.2021 22:34 Ответить
И да, потом новый срок вплоть до пожизненного по 111 статье УК Украины
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11.10.2021 22:35 Ответить
Чувак выдал кредит, деньгами государственного банка, предприятию, которое платит налоги террористам и его просто уволили, а не посадили
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11.10.2021 21:14 Ответить
Нікому садити, як і розслідувати. Всюди "плісняві слуги" зЕзідента. А вони у свого ж пліснявого не знайдуть складу злочину, навіть, якщо він буде перед носом маячити.
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11.10.2021 21:19 Ответить
Ошибаешься, его высочество сам возжелал, типа, так и быть, ухожу, уломали
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11.10.2021 23:40 Ответить
успешный банк при пархатом руководителе стал еще более успешным за год - 5 лярдов дыра....
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11.10.2021 21:14 Ответить
Приват - Коломойскому. Укрэксим - Зеленскому. Заплатят налогоплательщики. Опыт уже есть.
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11.10.2021 21:17 Ответить
стопе, стопе по статье надо уволить и дело криминальное открыть
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11.10.2021 21:15 Ответить
І по якій статті пропонуєш звільнити? "Стопе"...
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11.10.2021 21:17 Ответить
Мало статей?
Ч. 1, 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Перешкоджання професійній діяльності журналістів. Для початку.
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11.10.2021 21:26 Ответить
Тобто ви жодного уявлення про КЗОТ не маєте.
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11.10.2021 21:44 Ответить
КЗПП 40.8
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11.10.2021 21:29 Ответить
Точно?

факт розкрадання встановлено вироком суду, що набув законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення (згідно зі ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення таким органом є суд), або до працівника застосовано заходи громадського впливу, зокрема через трудові колективи.
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11.10.2021 21:46 Ответить
Що заважає правлінню відтермінувати звільнення на 14 діб, встановити розкрадання внутрішньою перевіркою і звернутись в поліцію для відкриття кримінальної справи? Після вчинення власником таких дій, звільнення за власним бажанням стає неможливим.
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11.10.2021 21:51 Ответить
І що заважає?
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11.10.2021 21:52 Ответить
Дзвінок президенту?
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11.10.2021 21:55 Ответить
Так правління ж незалежне з часів Пороха.
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11.10.2021 21:59 Ответить
Може й було. Але вжє в 19 туди прийшов кум президента.
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11.10.2021 22:07 Ответить
Тобто ти ніяким боком не юрист.
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11.10.2021 22:09 Ответить
Це ти - ніяким боком не маніпулятор.
Але це не точно.
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11.10.2021 22:22 Ответить
Точним є виключно сказане мною.
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11.10.2021 22:24 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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11.10.2021 22:25 Ответить
Щасти в збагаченні.
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11.10.2021 22:27 Ответить
Как минимум несоответствие занимаемой должности -- ст. 40 КЗоТ
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11.10.2021 22:39 Ответить
Цивілізований вчинок.
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11.10.2021 21:15 Ответить
Еге ж. Насрати і втікти.
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11.10.2021 21:57 Ответить
Chjo u ZE kompani vsem mordi kakije ta strjomnije ?
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11.10.2021 21:16 Ответить
Извините, шо не по теме...
Захотелось увидеть, как это красиво...

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11.10.2021 21:18 Ответить
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11.10.2021 21:19 Ответить
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11.10.2021 21:56 Ответить
счука схватила кормушку и уходит в глубины небытия
просто отдав листок бумаги, и
...никакого финансирования терроризма

(только не читайте про это солдатам в окопах)
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11.10.2021 21:20 Ответить
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11.10.2021 21:21 Ответить
Щоб врятувать життя зелена "ящірка" "відкинула хвіст"!!!
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11.10.2021 21:22 Ответить
не мучся тут - ежжай в паРашу, там парядак.
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11.10.2021 21:29 Ответить
Переходит в ОПУ с повышением?
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11.10.2021 21:31 Ответить
как это увольняется??? а сидеть кто будет?? или кумовство с ЗЕленым предателем уже освобождает от криминальной ответственности??
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11.10.2021 21:32 Ответить
А что там с Насировым с одеялом и с сотнями миллионов долларов ,с Гонтаревой , с Насаликом , с Смолиём , Ярэсько Натахой , Ложкин,Кононенко , Грановский , Гладковский , Любі Друзі , Дэмчина ,Березенко, Борзов ,Романов , Розенблат,Кириленко .........
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11.10.2021 21:45 Ответить
Логіка бетонна, типу і нам зебілам все можно
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11.10.2021 21:51 Ответить
Напиши фамилии
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11.10.2021 21:58 Ответить
а шо там с Мецгером, 60 миллионов долларов (!) на финансирование терроризма в Украине, во время проведения АТО (ООС) в государстве и 15 тысяч погибших граждан ???
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11.10.2021 22:00 Ответить
Сколько с 60 млн. зеленых отката получил? Можно и на пенсию...
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11.10.2021 22:01 Ответить
Нічого нового. У ********** знову зрада. Звільнився - зрада, не звільнився - зрада однозначно...
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11.10.2021 22:06 Ответить
разве для такой должности не предусмотрен аудит? даже если отбросить тот факт, что там несколько уголовных статей?
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11.10.2021 22:32 Ответить
якщо буде аудіт, то Косоворотьці прийдеться надівати чалму, щоб не впізнали, бо там таких крежитів, виданих сепарам і своїм зеленим на мільярди доларів США.
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12.10.2021 10:49 Ответить
1. Заявление на увольнение не печатается , а пишется собственноручно.
2. А, что, разве так можно, без следствия и суда?
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11.10.2021 22:36 Ответить
Мецгер увольняется по собственному желанию Зеленского...
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11.10.2021 22:37 Ответить
 
 