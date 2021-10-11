Мецгер увольняется по собственному желанию. ДОКУМЕНТ
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, которого отстранили после нападения на журналистов в его кабинете, написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвести негативные последствия для банка", - указал Мецгер.
Он напомнил, что с "Укрэксимбанком" связана вся его карьера в последние 15 лет.
"Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно - услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", - отметил Мецгер.
Он назвал написание заявления об увольнении "собственной оценкой того, что случилось в банке".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.
11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но - чуть позже, когда новые зашквары осла офшорного затмят старые.
А он снова на месте.
Непотопляемое г.в.о.
Ч. 1, 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Перешкоджання професійній діяльності журналістів. Для початку.
факт розкрадання встановлено вироком суду, що набув законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення (згідно зі ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення таким органом є суд), або до працівника застосовано заходи громадського впливу, зокрема через трудові колективи.
Але це не точно.
Захотелось увидеть, как это красиво...
просто отдав листок бумаги, и
...никакого финансирования терроризма
(только не читайте про это солдатам в окопах)
2. А, что, разве так можно, без следствия и суда?