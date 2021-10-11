Мецгер увольняется по собственному желанию. ДОКУМЕНТ

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, которого отстранили после нападения на журналистов в его кабинете, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвести негативные последствия для банка", - указал Мецгер.

Он напомнил, что с "Укрэксимбанком" связана вся его карьера в последние 15 лет.

"Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно - услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", - отметил Мецгер.

Он назвал написание заявления об увольнении "собственной оценкой того, что случилось в банке".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.