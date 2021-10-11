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Мецгер звільняється за власним бажанням. ДОКУМЕНТ

Мецгер звільняється за власним бажанням. ДОКУМЕНТ

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, якого відсторонили після нападу на журналістів у його кабінеті, написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок - єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвести негативні наслідки для банку", - вказав Мецгер.

Він нагадав, що з "Укрексімбанком" пов'язана вся його кар'єра за останні 15 років.

Читайте також: Мецгер про розслідування "Схем": Брюховецький, який отримав кредит, не порушував закон, рештою має займатися СБУ

"Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно і відповідно до затверджених пріоритетів. І саме тому для мене було настільки несподівано - почути звинувачення, що пролунали на адресу банку", - зазначив Мецгер.

Він назвав написання заяви про звільнення "власною оцінкою того, що трапилося в банку".

Мецгер звільняється за власним бажанням 01

Читайте також: Суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Читайте також: У справі про напад на журналістів в "Укрексімбанку" повідомили третю підозру

Автор: 

звільнення (2676) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+13
Чувак выдал кредит, деньгами государственного банка, предприятию, которое платит налоги террористам и его просто уволили, а не посадили
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11.10.2021 21:14
+10
дешевые понты
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11.10.2021 21:14
+9
Та Серожу Лещенко тоже вроде увольняли.
А он снова на месте.
Непотопляемое г.в.о.
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11.10.2021 21:13
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Шоу продолжается.
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11.10.2021 21:12 Відповісти
еще бы.. зеЛох офшорный пообещал мецгеру место как минимум главным в Приватбанке.. а то и замом главы НБУ..
но - чуть позже, когда новые зашквары осла офшорного затмят старые.
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11.10.2021 23:34 Відповісти
Так деньги уже увел! Пора линять.
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11.10.2021 21:12 Відповісти
Та Серожу Лещенко тоже вроде увольняли.
А он снова на месте.
Непотопляемое г.в.о.
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11.10.2021 21:13 Відповісти
навіщо брехати... ?лещ звільнений - і навряд його поновлять.. і цього дебіла не залишать на посаді але порохоботи брешуть бе причини - така сутність
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11.10.2021 21:22 Відповісти
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/leschenko-vernuli-v-nabsovet-ukrzaliznyci-cherez-386739/ Лещенко вернули в набсовет "Укрзализныци" через день после увольнения.
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11.10.2021 21:28 Відповісти
Брешут трипляки.
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11.10.2021 21:31 Відповісти
дешевые понты
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11.10.2021 21:14 Відповісти
він повинен був застрелитися?
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11.10.2021 21:15 Відповісти
он должен сесть на зону
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11.10.2021 21:22 Відповісти
Сначала увольнение по статье, потом уголовный срок в 5-7 лет по статье.
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11.10.2021 22:34 Відповісти
И да, потом новый срок вплоть до пожизненного по 111 статье УК Украины
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11.10.2021 22:35 Відповісти
Чувак выдал кредит, деньгами государственного банка, предприятию, которое платит налоги террористам и его просто уволили, а не посадили
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11.10.2021 21:14 Відповісти
Нікому садити, як і розслідувати. Всюди "плісняві слуги" зЕзідента. А вони у свого ж пліснявого не знайдуть складу злочину, навіть, якщо він буде перед носом маячити.
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11.10.2021 21:19 Відповісти
Ошибаешься, его высочество сам возжелал, типа, так и быть, ухожу, уломали
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11.10.2021 23:40 Відповісти
успешный банк при пархатом руководителе стал еще более успешным за год - 5 лярдов дыра....
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11.10.2021 21:14 Відповісти
Приват - Коломойскому. Укрэксим - Зеленскому. Заплатят налогоплательщики. Опыт уже есть.
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11.10.2021 21:17 Відповісти
стопе, стопе по статье надо уволить и дело криминальное открыть
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11.10.2021 21:15 Відповісти
І по якій статті пропонуєш звільнити? "Стопе"...
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11.10.2021 21:17 Відповісти
Мало статей?
Ч. 1, 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Перешкоджання професійній діяльності журналістів. Для початку.
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11.10.2021 21:26 Відповісти
Тобто ви жодного уявлення про КЗОТ не маєте.
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11.10.2021 21:44 Відповісти
КЗПП 40.8
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11.10.2021 21:29 Відповісти
Точно?

факт розкрадання встановлено вироком суду, що набув законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення (згідно зі ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення таким органом є суд), або до працівника застосовано заходи громадського впливу, зокрема через трудові колективи.
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11.10.2021 21:46 Відповісти
Що заважає правлінню відтермінувати звільнення на 14 діб, встановити розкрадання внутрішньою перевіркою і звернутись в поліцію для відкриття кримінальної справи? Після вчинення власником таких дій, звільнення за власним бажанням стає неможливим.
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11.10.2021 21:51 Відповісти
І що заважає?
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11.10.2021 21:52 Відповісти
Дзвінок президенту?
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11.10.2021 21:55 Відповісти
Так правління ж незалежне з часів Пороха.
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11.10.2021 21:59 Відповісти
Може й було. Але вжє в 19 туди прийшов кум президента.
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11.10.2021 22:07 Відповісти
Тобто ти ніяким боком не юрист.
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11.10.2021 22:09 Відповісти
Це ти - ніяким боком не маніпулятор.
Але це не точно.
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11.10.2021 22:22 Відповісти
Точним є виключно сказане мною.
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11.10.2021 22:24 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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11.10.2021 22:25 Відповісти
Щасти в збагаченні.
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11.10.2021 22:27 Відповісти
Как минимум несоответствие занимаемой должности -- ст. 40 КЗоТ
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11.10.2021 22:39 Відповісти
Цивілізований вчинок.
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11.10.2021 21:15 Відповісти
Еге ж. Насрати і втікти.
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11.10.2021 21:57 Відповісти
Chjo u ZE kompani vsem mordi kakije ta strjomnije ?
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11.10.2021 21:16 Відповісти
Извините, шо не по теме...
Захотелось увидеть, как это красиво...

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11.10.2021 21:18 Відповісти
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11.10.2021 21:19 Відповісти
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11.10.2021 21:56 Відповісти
счука схватила кормушку и уходит в глубины небытия
просто отдав листок бумаги, и
...никакого финансирования терроризма

(только не читайте про это солдатам в окопах)
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11.10.2021 21:20 Відповісти
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11.10.2021 21:21 Відповісти
Щоб врятувать життя зелена "ящірка" "відкинула хвіст"!!!
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11.10.2021 21:22 Відповісти
не мучся тут - ежжай в паРашу, там парядак.
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11.10.2021 21:29 Відповісти
Переходит в ОПУ с повышением?
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11.10.2021 21:31 Відповісти
как это увольняется??? а сидеть кто будет?? или кумовство с ЗЕленым предателем уже освобождает от криминальной ответственности??
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11.10.2021 21:32 Відповісти
А что там с Насировым с одеялом и с сотнями миллионов долларов ,с Гонтаревой , с Насаликом , с Смолиём , Ярэсько Натахой , Ложкин,Кононенко , Грановский , Гладковский , Любі Друзі , Дэмчина ,Березенко, Борзов ,Романов , Розенблат,Кириленко .........
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11.10.2021 21:45 Відповісти
Логіка бетонна, типу і нам зебілам все можно
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11.10.2021 21:51 Відповісти
Напиши фамилии
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11.10.2021 21:58 Відповісти
а шо там с Мецгером, 60 миллионов долларов (!) на финансирование терроризма в Украине, во время проведения АТО (ООС) в государстве и 15 тысяч погибших граждан ???
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11.10.2021 22:00 Відповісти
Сколько с 60 млн. зеленых отката получил? Можно и на пенсию...
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11.10.2021 22:01 Відповісти
Нічого нового. У ********** знову зрада. Звільнився - зрада, не звільнився - зрада однозначно...
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11.10.2021 22:06 Відповісти
разве для такой должности не предусмотрен аудит? даже если отбросить тот факт, что там несколько уголовных статей?
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11.10.2021 22:32 Відповісти
якщо буде аудіт, то Косоворотьці прийдеться надівати чалму, щоб не впізнали, бо там таких крежитів, виданих сепарам і своїм зеленим на мільярди доларів США.
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12.10.2021 10:49 Відповісти
1. Заявление на увольнение не печатается , а пишется собственноручно.
2. А, что, разве так можно, без следствия и суда?
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11.10.2021 22:36 Відповісти
Мецгер увольняется по собственному желанию Зеленского...
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11.10.2021 22:37 Відповісти
 
 