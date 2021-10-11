Мецгер звільняється за власним бажанням. ДОКУМЕНТ
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, якого відсторонили після нападу на журналістів у його кабінеті, написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок - єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвести негативні наслідки для банку", - вказав Мецгер.
Він нагадав, що з "Укрексімбанком" пов'язана вся його кар'єра за останні 15 років.
"Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно і відповідно до затверджених пріоритетів. І саме тому для мене було настільки несподівано - почути звинувачення, що пролунали на адресу банку", - зазначив Мецгер.
Він назвав написання заяви про звільнення "власною оцінкою того, що трапилося в банку".
Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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но - чуть позже, когда новые зашквары осла офшорного затмят старые.
А он снова на месте.
Непотопляемое г.в.о.
Ч. 1, 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Перешкоджання професійній діяльності журналістів. Для початку.
факт розкрадання встановлено вироком суду, що набув законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення (згідно зі ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення таким органом є суд), або до працівника застосовано заходи громадського впливу, зокрема через трудові колективи.
Але це не точно.
Захотелось увидеть, как это красиво...
просто отдав листок бумаги, и
...никакого финансирования терроризма
(только не читайте про это солдатам в окопах)
2. А, что, разве так можно, без следствия и суда?