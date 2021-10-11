Мецгер звільняється за власним бажанням. ДОКУМЕНТ

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, якого відсторонили після нападу на журналістів у його кабінеті, написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок - єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвести негативні наслідки для банку", - вказав Мецгер.

Він нагадав, що з "Укрексімбанком" пов'язана вся його кар'єра за останні 15 років.

Читайте також: Мецгер про розслідування "Схем": Брюховецький, який отримав кредит, не порушував закон, рештою має займатися СБУ

"Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно і відповідно до затверджених пріоритетів. І саме тому для мене було настільки несподівано - почути звинувачення, що пролунали на адресу банку", - зазначив Мецгер.

Він назвав написання заяви про звільнення "власною оцінкою того, що трапилося в банку".

Читайте також: Суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Читайте також: У справі про напад на журналістів в "Укрексімбанку" повідомили третю підозру