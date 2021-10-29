Адвокат Черняк будет помогать семье погибшего в ДТП в Харькове Носова: задача - максимальный срок недоумку-гонщику и привлечение к ответственности его родителей, - Сапронов
Адвокат Игорь Черняк подписал договор с семьей погибшего в ДТП в Харькове Игоря Носова о предоставлении юридического сопровождения в данном деле. Бизнесмены готовы оплатить проведение всех необходимых экспертиз.
Об этом написал в Facebook бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером мы встречались с сыном и дочерью погибшего Игоря Носова, Анастасией и Артёмом. Говорили более 2х часов. Без лирики и в сухом остатке следующее - один из членов нашей команды, профессиональный адвокат Игорь Черняк подписал договор с одним из потерпевших, у второго потерпевшего будет другой адвокат, но оба адвоката работают вместе. Кто ещё из адвокатов будет работать решают исключительно потерпевшие", - рассказал он.
"Мы, остальные члены группы, Гарик Корогодский, Александр Давтян, Валерий Дема, Владимир Скоробагач, Маси Найем, Игорь Когут, Сергей Хорошайлов, Юрий Губанков и я ждём распоряжений за что и где нужно платить (экспертизы, техника, техническая поддержка, охранная- любая). Бюджет неограничен. Безусловно необходима поддержка масс-медиа и всего общества. То есть всех Вас. Игорь озвучит что и когда нужно. Я и мы с бизнесменами выходим в публичный эфир, как только будут любые закшквары и попытки давления, непрозрачности, бардака в процессе со стороны государственных органов, или других субъектов. Впереди большая, длинная, рутинная работа юристов. Задача- максимальный срок недоумку-гонщику, максимальная компенсация для детей и семьи Игоря Носова, привлечение к уголовной ответственности родителей главного подозреваемого Николая Харьковского. Терпения, мужества и сил Анастасии и Артёму. Это принципиальный бой за справедливость. Общество против мразей", - резюмировал Сапронов.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.
Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.
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Очень жаль, что только угрожают. Прикопали бы по тихому, сынка лет на 8 в петушиный куток и нормально.
"харьков ментовский город"