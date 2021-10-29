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Новости ДТП
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Адвокат Черняк будет помогать семье погибшего в ДТП в Харькове Носова: задача - максимальный срок недоумку-гонщику и привлечение к ответственности его родителей, - Сапронов

Адвокат Черняк будет помогать семье погибшего в ДТП в Харькове Носова: задача - максимальный срок недоумку-гонщику и привлечение к ответственности его родителей, - Сапронов

Адвокат Игорь Черняк подписал договор с семьей погибшего в ДТП в Харькове Игоря Носова о предоставлении юридического сопровождения в данном деле. Бизнесмены готовы оплатить проведение всех необходимых экспертиз.

Об этом написал в Facebook бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером мы встречались с сыном и дочерью погибшего Игоря Носова, Анастасией и Артёмом. Говорили более 2х часов. Без лирики и в сухом остатке следующее - один из членов нашей команды, профессиональный адвокат Игорь Черняк подписал договор с одним из потерпевших, у второго потерпевшего будет другой адвокат, но оба адвоката работают вместе. Кто ещё из адвокатов будет работать решают исключительно потерпевшие", - рассказал он.

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"Мы, остальные члены группы, Гарик Корогодский, Александр Давтян, Валерий Дема, Владимир Скоробагач, Маси Найем, Игорь Когут, Сергей Хорошайлов, Юрий Губанков и я ждём распоряжений за что и где нужно платить (экспертизы, техника, техническая поддержка, охранная- любая). Бюджет неограничен. Безусловно необходима поддержка масс-медиа и всего общества. То есть всех Вас. Игорь озвучит что и когда нужно. Я и мы с бизнесменами выходим в публичный эфир, как только будут любые закшквары и попытки давления, непрозрачности, бардака в процессе со стороны государственных органов, или других субъектов. Впереди большая, длинная, рутинная работа юристов. Задача- максимальный срок недоумку-гонщику, максимальная компенсация для детей и семьи Игоря Носова, привлечение к уголовной ответственности родителей главного подозреваемого Николая Харьковского. Терпения, мужества и сил Анастасии и Артёму. Это принципиальный бой за справедливость. Общество против мразей", - резюмировал Сапронов.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

Автор: 

ДТП (7687) Харьков (7597) Черняк (16) Сапронов Юрий (8) Найем Маси (138) Давтян Дмитрий (15) Корогодский Гарик (5)


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Топ комментарии
+19
забыли про судью, которая за два выстрела женщине в лицо присудила ему штраф в 500$ и оставила на свободе
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29.10.2021 14:23 Ответить
+18
эта скотина не недоумок- это циничная мажорная мразь, которая должна сесть и надолго
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29.10.2021 13:58 Ответить
+14
Несколько судов Линча (на месте) в отношении таких гонщиков заменят сотни адвокатов.
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29.10.2021 14:03 Ответить
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эта скотина не недоумок- это циничная мажорная мразь, которая должна сесть и надолго
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29.10.2021 13:58 Ответить
забыли про судью, которая за два выстрела женщине в лицо присудила ему штраф в 500$ и оставила на свободе
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29.10.2021 14:23 Ответить
и еще 500 судье на карман, а то зарплаты не хватает...
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29.10.2021 14:43 Ответить
да посмотри кадрі из инете где гаишник уходит с двумястами долларов
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29.10.2021 17:21 Ответить
Я считаю - что подобных нехер держать в тюрьме, за наш счёт. Смертная казнь нужна...
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29.10.2021 14:58 Ответить
Интересно все разворачивается...
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29.10.2021 13:59 Ответить
с зайцевой тоже было много шума, а закончилось компенсацией в 30грн
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29.10.2021 14:45 Ответить
Несколько судов Линча (на месте) в отношении таких гонщиков заменят сотни адвокатов.
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29.10.2021 14:03 Ответить
Походу Коля Харьковский спецом учинил аварию, что бы все забыли про вангергейт, офшеры зеленского и простреленную ногу водителя Шерифа
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29.10.2021 14:03 Ответить
Повторюсь. Там поможет только санитарный отстрел. Обоих особей мужского пола. Это дешевле и лучше для всех.
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29.10.2021 14:04 Ответить
Харьковский мясной барыга может и не вывезти. Придется дебильноватому отпрыску нары поутюжить.
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29.10.2021 14:04 Ответить
Папіку теж доведеться присісти. Дав машину неповнолітньому = співучасть, має сидіти полюбому.
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29.10.2021 14:08 Ответить
мамку не забыть, авто на мамке...
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29.10.2021 14:43 Ответить
Ну сынок, как говорят, разбил уже как минимум 5 машин, причем не евроблях. А папе это как карманные расходы.
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29.10.2021 14:48 Ответить
хорошая, годная инициатива. только оно должно было сесть за ранее совершенные преступления, спасибо ментовско-судейской системе
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29.10.2021 14:05 Ответить
А Сапронов не хочет такую акцию с трухиным провернуть? Бо там никак не определят кто за рулем был.
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29.10.2021 14:10 Ответить
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29.10.2021 14:10 Ответить
На кол гниду!
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29.10.2021 14:11 Ответить
и эти колом должен стать член всех зеков, где будет сидеть колясик
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29.10.2021 14:14 Ответить
У Стуса теж був безкоштовний адвокат.
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29.10.2021 14:14 Ответить
Ви што, всє сума сашлі!? Із таково хорошево парня хотітє прєступника здєлать!?
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29.10.2021 14:26 Ответить
Эту тварь, именно тварь, по другому его не назовёшь, законопатить вместе с папашей - долбодятлом. И так, чтобы вышли больными доходягами после отсидки. Таких дебилов учить нужно только серьезным насилием и лишениями. Иначе до их мозга достучаться не реально.😡😡
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29.10.2021 14:29 Ответить
Папаша уже журналюгам заявил - меня травят, угрожают убить и т.д. Когда спросили - а вы собираетесь по этому поводу подавать заявление в правоохранительные органы?? Знаете какой ответ - у меня на это нет времени!!! ЗНАЧИТ ****,,,Т КАК ДЫШИТ, ПО НЕМУ САМОМУ ЗОНА ПЛАЧЕТ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ!!!
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29.10.2021 14:42 Ответить
...меня травят, угрожают убить и т.д.

Очень жаль, что только угрожают. Прикопали бы по тихому, сынка лет на 8 в петушиный куток и нормально.
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29.10.2021 15:06 Ответить
Харьковский ************
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29.10.2021 14:36 Ответить
Один довиьо ся. Скільки їх всього знаєш?
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29.10.2021 14:40 Ответить
можу тільки уявити...
"харьков ментовский город"
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29.10.2021 14:44 Ответить
Панове, якщо ви з ентузіазмом зустріли цю новину шановного пана і його однодумців, то дарма. Насправді це закінчиться нічим, швидше за все, бо там маячить закон про амністію. Це перше. Друге, це те, що, навіть, якщо цього винуватця ДТП і покарають реальним терміном, то ви, панове коментатори, згадайте, скільки ДТП з тяжкими наслідками в країні було і скільки буде і скількох нахабних мажорів відмаже наш самий гуманний в своє. От це і сумно і жахає. А шановним панам дякую і бажаю успіхів, бо такого ще не було.
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29.10.2021 14:39 Ответить
Самий гуманний в світі
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29.10.2021 14:43 Ответить
Браво Сапронову и всей группе поддержки! Пусть водитель - убийца впервые в истории Украины получит справедливое наказание за своё умышленное преступление, забравшее жизнь человека... Бог в помощь!
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29.10.2021 14:40 Ответить
+1000 000 %
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29.10.2021 16:48 Ответить
что сапронов чист перед законом и налоговой... да и перед людьми ....ПИАР ПИАР И ПИАР
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29.10.2021 17:22 Ответить
Если этот "пиар" поможет засадить надолго на нары подонка, отморозка, убийцу и этим спасти жизни десятков харьковчан и гостей города, то пусть будет побольше подобного "пиара" в каждом подобном уголовном деле....Спасибо Сапронову и всей группе поддержки правосудия....
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29.10.2021 19:18 Ответить
где то облегченно вздохнула Зайцева...
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29.10.2021 14:44 Ответить
Зайцеву уже видели в теплых странах, за неё сидит за баки двойник
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29.10.2021 15:07 Ответить
адвокат мендесабель и просто мария
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29.10.2021 14:48 Ответить
Стодолларовых полицаев,которые брали у него взятки, тоже нужно найти,он создают атмосферу безнаказанности и вседозволенности.
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29.10.2021 14:50 Ответить
группе-респект и довести всё до логического конца...
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29.10.2021 14:58 Ответить
Так кто все же папаша у этого скота? Неужели на мясника нужны такие ресурсы?
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29.10.2021 15:02 Ответить
судить долбоящура нужно не в Харькове, там мрази "порешают" легко
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29.10.2021 15:05 Ответить
расчет адвокатов этого малого засранца прост, как табуретка, через 2 месяца все забудут про бедного мальчика колю, из которого злые дяди хотят сделать преступника, а ведь коля настолько хороший, что даже не помнит, сидел ли он за рулем машины или нет, а раз не помнит, значит и не сидел..., надо отпускать домой, там папа/мама еще машинку подгонят, чтоб дитя утешить, а вы все про какую-то аварию, смерть и ужас..., бедный ребенок же попросил прощения, чего еще надо...
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29.10.2021 15:41 Ответить
Молодцы. Только таким большим и профессиональным фронтом надо идти против этих распоясавшихся мразей. Полиции тоже мало кто доверяет. Молодой убийца, потерявший землю под ногами. И почему писали ранее, что это непредумышленное убийство. Оно предумышленно хотя бы учитывая скорость 200 км/ час.
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29.10.2021 15:51 Ответить
В особо резонансных случаях ( как в этом )нужно применять смертную казнь.А адвокаты таких однозначных убийц в судебных заседаниях должны сидеть рядом с ними на скамье подсудимых.Может быть у адвокатов поубавиться рвения защищать мразот. А мразоты, понимая, что останутся без адвокатов, будут вести себя менее наглои вызывающе.Убийство есть убийство.Эта мразь лишила жизни достойного человека и ДАЖЕ НЕ ПОМНИТ ОБ ЭТОМ!!!! Нужно защищать себя и общество всеми доступными и недоступными способами.ВСЕМИ!!!!!!!
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29.10.2021 17:56 Ответить
Щиро дякую Вам панове адвокати та панове бізнесмени за вашу громадянську позицію!!! Але щось мені там в душі щемить. Чи зможу я так само щиро подякувати українським суддям, які будуть приймати рішення по цій справі?
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29.10.2021 17:58 Ответить
"Завдання - максимальний термін недоумку-гонщику, максимальна компенсація для дітей та сім'ї Ігоря Носова, притягнення до кримінальної відповідальності батьків головного підозрюваного "
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30.10.2021 20:37 Ответить
 
 