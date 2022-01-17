РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5296 посетителей онлайн
Новости
5 275 65

Безвозмездный адвокат для защиты Порошенко в суде не привлекался, - ГБР

Безвозмездный адвокат для защиты Порошенко в суде не привлекался, - ГБР

Государственное бюро расследований не привлекало адвоката безвозмездной вторичной правовой помощи для защиты пятого президента Петра Порошенко в суде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям", - говорится в сообщении.

Во время перерыва в заседании Порошенко заявил, что во время судебного заседания ему был предоставлен безвозмездный адвокат, в услугах которого он не нуждается.

Также читайте: Следователи ждут возвращения Порошенко для проведения процессуальных действий, - ГБР

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

адвокат (1432) Порошенко Петр (19606) ГБР (3000)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
показать весь комментарий
17.01.2022 14:29
+27
Розвалилось все за пів дня))).
показать весь комментарий
17.01.2022 14:29
+27
Краще ДБР вже нічого не коментували - брехуни.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розвалилось все за пів дня))).
показать весь комментарий
17.01.2022 14:29 Ответить
Так свиня порошенко ще той брехун.. Збрехав про перерву.. Збрехав про адвоката.. Воно тупе що не в курсі що йде пряма трансляція?
показать весь комментарий
17.01.2022 14:41 Ответить
все є, окрім клепки в твоїй голові.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:45 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 14:29 Ответить
Ареста активов телеканалов тоже не было?
показать весь комментарий
17.01.2022 14:29 Ответить
Теж не було, такий же фейк.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:32 Ответить
Ага, почти

"Цей пасажир в розшуку. Планувалося затримання", - адвокат Глядик про намагання ДБР залучити його до слідчих дій як безоплатного захисника Порошенка. ВIДЕО Джерело:

Не надоело исполнять роль тупого дурачка?
показать весь комментарий
17.01.2022 15:16 Ответить
Вы не понимаете, это другое.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:32 Ответить
ага расшифровывая абревиатуру ГБР **** Галимые Бандины Рашки в Украине...
показать весь комментарий
17.01.2022 15:01 Ответить
Краще ДБР вже нічого не коментували - брехуни.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:30 Ответить
А что могут пустоголовые?Люди по образованию далекие от занимаемых должностей
показать весь комментарий
17.01.2022 14:31 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 14:31 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZX5Yzi_OJTKHmU9NTYG9-Fkx0Rf5ukBgHKuSYBo9PM07KplhxutXnlK3jfjguzmAqSYK-BCJc7wjcHOFQNdfUhoWjNl4mj5l2Ccjr-wY6ukYNPyriIObRjvJwl1xxa38Ss&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub 4 ч. ·



Звертаюсь до Зеленського!

Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…

Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного вторження
показать весь комментарий
17.01.2022 14:31 Ответить
А еще Ахметова и Мертвечука. Атопутиннападэ.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:33 Ответить
Так хочуть зберегти.. Під домашній цілодобовий арешт.. Щоб жоден агент не добрався
показать весь комментарий
17.01.2022 14:43 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 14:32 Ответить
Треба терміново амештовувати.. Щоб не вальнули..
показать весь комментарий
17.01.2022 14:50 Ответить
Краще б одіяло принесли
показать весь комментарий
17.01.2022 14:32 Ответить
"Краще б одіяло принесли", кому ? ЗЕльонаму їбанькові ?
показать весь комментарий
17.01.2022 14:35 Ответить
Зе - потерпілеру! Щоб сховався під ковдру,бо лячно.
показать весь комментарий
17.01.2022 15:17 Ответить
https://twitter.com/newstop_us Voice of Ukraine ретвитнул(а)















Кот Бергамот


@KotikBegemot1

·
https://twitter.com/KotikBegemot1/status/1483017024980795392 2 ч



Су*ка Скабєєва: "вот сейчас прям Порошенко должны взять под стражу"! Їй вже подзвонили з Банковой?
показать весь комментарий
17.01.2022 14:33 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 14:33 Ответить
Брехуни. ДБР викликала адвоката безоплатної вторинної правової допомоги в аеропорт.
Збирались затримувати Порошенка там?

Коментар адвоката:

https://twitter.com/freeukrman/status/1483035507042967554
показать весь комментарий
17.01.2022 14:34 Ответить
Станом на сьогоднішній день, органи досудового розслідування та суд активно застосовують норму статті 53 КПК України, та залучають адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для проведення окремої процесуальної дії навіть тоді, коли у підозрюваного/обвинуваченого вже є захисник, проте його завчасно не повідомили про проведення процесуальної дії, або ж коли немає доказів «невідкладності» процесуальних дій, які проводять без захисника, якого обрав сам підозрюваний/обвинувачений.

У таких випадках, адвокат, який залучається на окрему процесуальну дію, та прибуває на слідчу дію чи у судове засідання за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, тобто за дорученням відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, повинен діяти відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та слідувати Правилам адвокатської етики.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:39 Ответить
У пети есть адвокат из путиноляндии,бесплатные ему нужны только кредиты в госбанках.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:34 Ответить
Лишь бы,что перднуть.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:37 Ответить
Куди ж тому адвокату до рашистського хамидла Гогі Валуєвського вашого презіка!
показать весь комментарий
17.01.2022 14:37 Ответить
Ще одна брехня ОПи.
Показуй документ або хоча б новину про те, що Порошенко надав громадянство Гогі.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:51 Ответить
У него вообще гражданство появилось месяца полтора назад,зелёное тупое убожество)
показать весь комментарий
17.01.2022 14:57 Ответить
С одного сарая вещаете?Не повторяйтесь
показать весь комментарий
17.01.2022 14:38 Ответить
Слово АВТОРИТЕТНОГО адвоката проти слова представника ДБР Зєлєнского...
https://www.youtube.com/watch?v=w7mn45dxLbI Адвокат Богдан Глядик: «Порошенка планували затримати ще в Жулянах».
показать весь комментарий
17.01.2022 14:36 Ответить
Прокол на проколе,нужен талант,чтобы так накосячить за такое малое время
показать весь комментарий
17.01.2022 14:41 Ответить
А хто ж тоді то був а тепер інтерв'ю роздає?
показать весь комментарий
17.01.2022 14:36 Ответить
Одне діло щось курити, друге щось робити. Кучерявий аблом. Іншого не могло і бути. Треба було в школу ходити не кажучи вже про інститут.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:37 Ответить
ДЛБЙБи!!! Під час судового засідання іде електронна фіксація процесу Перевірить правдивість слів речника ДБР не має ніяких перешкод - судовий процес відкритий і публічний! Запросить для участі в процесі адвоката за призначенням (безоплатного) має право лише слідчий що веде справу - ні суддя ні людина якій вибирають міру запобіжного заходу на це впливу не мають! Включіть запис засідання і правда стане відома!
показать весь комментарий
17.01.2022 14:38 Ответить
ПНХ
показать весь комментарий
17.01.2022 14:41 Ответить
шо зе-бот бомит тебя? сказать в ответ нечего. а ведь Яр все верно написал
показать весь комментарий
17.01.2022 14:44 Ответить
"Перегрівся"?
показать весь комментарий
17.01.2022 14:54 Ответить
пидозра Порошенко никогда не вручалась.....

повестку в суд Порошенко никто не вручал.....

никого суда нет, это все иллюзия....
показать весь комментарий
17.01.2022 14:43 Ответить
Зебіли, шош таке? Порох же втік за бугор. А хто ж тоді в Печерному суді? Чи їх двоє? Поясніть.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:46 Ответить
Паралельный мир
показать весь комментарий
17.01.2022 14:47 Ответить
ЗЕботы сегодня совершат массовый суицид. Дело разваливается на глазах
показать весь комментарий
17.01.2022 14:47 Ответить
А сколько крика было,что ПП не вернется на Украину.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:49 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 14:48 Ответить
Жирний ак свиня
показать весь комментарий
17.01.2022 14:51 Ответить
співчуваю тобі, худай!
показать весь комментарий
17.01.2022 14:52 Ответить
Печерський суд реформовувати в жодному разі не потрібно,бо хто ж тоді буде засуджувати Янелоха?
показать весь комментарий
17.01.2022 14:49 Ответить
коли найправдивіше, найчесніше і найпорядніше ДБР каже "не було" - значить, не було!
показать весь комментарий
17.01.2022 14:50 Ответить
сегодня зе-ботва особенно жалкая
показать весь комментарий
17.01.2022 14:53 Ответить
Ахаха)))та тот адвокат уже интервью дал,где всю зекрысиную гбр и заложил по полной
показать весь комментарий
17.01.2022 14:54 Ответить
Послухав я те інтерв"ю Молодець чоловік! Вчасно "умив руки" і не поліз в це лайно Та ще й базу правову для відмови підвів хорошу - не доколупаєшся
показать весь комментарий
17.01.2022 14:58 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/458955522552719/?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·



Розпочинається другий етап фарсу, який організував Зеленський. Ключова запорука нашої перемоги складається з двох частин. Перша частина - з нами правда. В них немає нічого, вони є зрадники. І для того, щоб відволікти увагу від власної катастрофи, катастрофи економічної, бо люди як заглядають в холодильники, їм більше не хочеться дивитися телевізор з «95 кварталом», «Сватів», які дивляться на російських окупаційних державних каналах, а гроші перераховують Зеленському. І правда є з нами.

А друга головна складова нашої перемоги - це те, що народ не з ними. Це те, що ви всі, хто приїхали з усіх куточків України, їм продемонстрували: ви не збираєтеся миритися зі зрадою «зеленої влади». Ви не збираєтеся миритися з капітуляцією. І ніякими судами, і ніякими арештами нас з вами не залякати. І це є надзвичайний, важливий урок, нехай вони його вивчать. І скільки б провокаторів вони не посилали, проти волі народу нічого їм протиставити. І тому ми йдемо на цю Голгофу. Ми йдемо на цей суд. Твердо переконані в перемозі. Бо будь-яке беззаконня, яке вони чинять, лише наближає їхній кінець.

Я наголошую: незважаючи на всі труднощі, випробування, несправедливість, які вони нам організовують, ми з вами є державники. Ми з вами за Україну. Ми з вами захищаємо Україну. І ми з вами переможемо.

Я хочу звернутися до кожного з вас зі словами великої вдячності. Велике вам спасибі, що ви не залишилися вдома, що у вас палають очі, що ви вірите в перемогу. Ми точно переможемо. Бо якщо не ми, то хто?

Велике спасибі вам, що дивлячись на вас всі опозиційні демократичні сили приймають рішення про необхідність об'єднання. Хочу вам відкрити таємницю - на цій площі не всі порохоботи, але точно всі україноботи. І точно у нас з вами є той стрижень, навколо якого об'єднається Україна для того, щоб дати по зубах Путіну і для того, щоб виколупати його кротів і з українського президентського офісу, і з української влади. Ми знаємо як це робити. Ми навчилися як боронити державу. Нам «не какая разница». Ми за Україну.

І тому з вашою допомогою ми йдемо сюди, щоб перемагати. Ваша підтримка дає нам сили. Ваша підтримка дає нам крила. І ми точно переможемо. Я щиро від усього серця дякую кожному з вас.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:57 Ответить
Зелених за грати!
показать весь комментарий
17.01.2022 14:57 Ответить
ДБР=Державні Брехливі Раби!
показать весь комментарий
17.01.2022 14:58 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 14:59 Ответить
Порошенко підтримують не тільки кияни. Схоже на те що політична кар'єра Зеленського і його Слуг наближається до закономірного фіналу.
показать весь комментарий
17.01.2022 15:15 Ответить
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Турчинов

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/477358200412236?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·



Під гаслами «Україні потрібен ПОРОХ, а не ваЗЕлін» тисячі українських патріотів сьогодні прийшли до аеропорту «Жуляни» та до Печерського суду, щоб підтримати п'ятого президента України, захистити правду, захистити майбутнє своєї країни та своїх дітей!

Ми всі разом вийшли, щоб зупинити свавілля влади, політичні репресії та здачу національних інтересів. Владі не вдасться нас залякати та кинути за ґрати тих, хто вистояв і переміг в 2014, хто забезпечив безпеку і розвиток нашої держави. Разом ми завжди перемагали і переможемо знову!
показать весь комментарий
17.01.2022 15:16 Ответить
- В.А., в Украине появилась новая, очень опасная секта!...
- Бл..ь, нам ещё сект не хватало! Какая?!...
- Секта «Свидетелей Пороха и картечи!...
- Ну и чем она страшна?
- Своим «символом веры»: «Лучше «Порох», чем «ваЗЕлин»!!!...

Анекдот з"явився більше року тому!
показать весь комментарий
17.01.2022 15:38 Ответить
" Державне бюро розслідувань не залучало адвоката безоплатної вторинної правової допомоги"
"Не винаватая я! Он сам пришел!"
показать весь комментарий
17.01.2022 15:21 Ответить
Коментар безкоштовного адвоката, якого Зеленський хотів залучити до процесу. Адвоката викликали в аеропорт Жуляни, де планувалося затримання Порошенка - https://t.me/alisachudesa/1584
показать весь комментарий
17.01.2022 15:33 Ответить
 
 