Безвозмездный адвокат для защиты Порошенко в суде не привлекался, - ГБР
Государственное бюро расследований не привлекало адвоката безвозмездной вторичной правовой помощи для защиты пятого президента Петра Порошенко в суде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям", - говорится в сообщении.
Во время перерыва в заседании Порошенко заявил, что во время судебного заседания ему был предоставлен безвозмездный адвокат, в услугах которого он не нуждается.
Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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"Цей пасажир в розшуку. Планувалося затримання", - адвокат Глядик про намагання ДБР залучити його до слідчих дій як безоплатного захисника Порошенка. ВIДЕО Джерело:
Не надоело исполнять роль тупого дурачка?
https://www.facebook.com/dyastrub 4 ч. ·
Звертаюсь до Зеленського!
Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…
Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного вторження
Кот Бергамот
@KotikBegemot1
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https://twitter.com/KotikBegemot1/status/1483017024980795392 2 ч
Су*ка Скабєєва: "вот сейчас прям Порошенко должны взять под стражу"! Їй вже подзвонили з Банковой?
Збирались затримувати Порошенка там?
Коментар адвоката:
https://twitter.com/freeukrman/status/1483035507042967554
У таких випадках, адвокат, який залучається на окрему процесуальну дію, та прибуває на слідчу дію чи у судове засідання за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, тобто за дорученням відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, повинен діяти відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та слідувати Правилам адвокатської етики.
Показуй документ або хоча б новину про те, що Порошенко надав громадянство Гогі.
https://www.youtube.com/watch?v=w7mn45dxLbI Адвокат Богдан Глядик: «Порошенка планували затримати ще в Жулянах».
повестку в суд Порошенко никто не вручал.....
никого суда нет, это все иллюзия....
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/458955522552719/?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·
Розпочинається другий етап фарсу, який організував Зеленський. Ключова запорука нашої перемоги складається з двох частин. Перша частина - з нами правда. В них немає нічого, вони є зрадники. І для того, щоб відволікти увагу від власної катастрофи, катастрофи економічної, бо люди як заглядають в холодильники, їм більше не хочеться дивитися телевізор з «95 кварталом», «Сватів», які дивляться на російських окупаційних державних каналах, а гроші перераховують Зеленському. І правда є з нами.
А друга головна складова нашої перемоги - це те, що народ не з ними. Це те, що ви всі, хто приїхали з усіх куточків України, їм продемонстрували: ви не збираєтеся миритися зі зрадою «зеленої влади». Ви не збираєтеся миритися з капітуляцією. І ніякими судами, і ніякими арештами нас з вами не залякати. І це є надзвичайний, важливий урок, нехай вони його вивчать. І скільки б провокаторів вони не посилали, проти волі народу нічого їм протиставити. І тому ми йдемо на цю Голгофу. Ми йдемо на цей суд. Твердо переконані в перемозі. Бо будь-яке беззаконня, яке вони чинять, лише наближає їхній кінець.
Я наголошую: незважаючи на всі труднощі, випробування, несправедливість, які вони нам організовують, ми з вами є державники. Ми з вами за Україну. Ми з вами захищаємо Україну. І ми з вами переможемо.
Я хочу звернутися до кожного з вас зі словами великої вдячності. Велике вам спасибі, що ви не залишилися вдома, що у вас палають очі, що ви вірите в перемогу. Ми точно переможемо. Бо якщо не ми, то хто?
Велике спасибі вам, що дивлячись на вас всі опозиційні демократичні сили приймають рішення про необхідність об'єднання. Хочу вам відкрити таємницю - на цій площі не всі порохоботи, але точно всі україноботи. І точно у нас з вами є той стрижень, навколо якого об'єднається Україна для того, щоб дати по зубах Путіну і для того, щоб виколупати його кротів і з українського президентського офісу, і з української влади. Ми знаємо як це робити. Ми навчилися як боронити державу. Нам «не какая разница». Ми за Україну.
І тому з вашою допомогою ми йдемо сюди, щоб перемагати. Ваша підтримка дає нам сили. Ваша підтримка дає нам крила. І ми точно переможемо. Я щиро від усього серця дякую кожному з вас.
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/477358200412236?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·
Під гаслами «Україні потрібен ПОРОХ, а не ваЗЕлін» тисячі українських патріотів сьогодні прийшли до аеропорту «Жуляни» та до Печерського суду, щоб підтримати п'ятого президента України, захистити правду, захистити майбутнє своєї країни та своїх дітей!
Ми всі разом вийшли, щоб зупинити свавілля влади, політичні репресії та здачу національних інтересів. Владі не вдасться нас залякати та кинути за ґрати тих, хто вистояв і переміг в 2014, хто забезпечив безпеку і розвиток нашої держави. Разом ми завжди перемагали і переможемо знову!
- Бл..ь, нам ещё сект не хватало! Какая?!...
- Секта «Свидетелей Пороха и картечи!...
- Ну и чем она страшна?
- Своим «символом веры»: «Лучше «Порох», чем «ваЗЕлин»!!!...
Анекдот з"явився більше року тому!
"Не винаватая я! Он сам пришел!"