Безоплатний адвокат для захисту Порошенка в суді не залучався, - ДБР
Державне бюро розслідувань не залучало адвоката безоплатної вторинної правової допомоги для захисту п'ятого президента Петра Порошенка у суді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності.
Наразі встановлюються усі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям", - йдеться в повідомленні.
Під час перерви в засіданні Порошенко заявив, що під час судового засідання йому було надано безоплатного адвоката, послуг якого він не потребує.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".
Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.
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"Цей пасажир в розшуку. Планувалося затримання", - адвокат Глядик про намагання ДБР залучити його до слідчих дій як безоплатного захисника Порошенка. ВIДЕО Джерело:
Не надоело исполнять роль тупого дурачка?
https://www.facebook.com/dyastrub 4 ч. ·
Звертаюсь до Зеленського!
Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…
Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного вторження
Кот Бергамот
@KotikBegemot1
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https://twitter.com/KotikBegemot1/status/1483017024980795392 2 ч
Су*ка Скабєєва: "вот сейчас прям Порошенко должны взять под стражу"! Їй вже подзвонили з Банковой?
Збирались затримувати Порошенка там?
Коментар адвоката:
https://twitter.com/freeukrman/status/1483035507042967554
У таких випадках, адвокат, який залучається на окрему процесуальну дію, та прибуває на слідчу дію чи у судове засідання за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, тобто за дорученням відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, повинен діяти відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та слідувати Правилам адвокатської етики.
Показуй документ або хоча б новину про те, що Порошенко надав громадянство Гогі.
https://www.youtube.com/watch?v=w7mn45dxLbI Адвокат Богдан Глядик: «Порошенка планували затримати ще в Жулянах».
повестку в суд Порошенко никто не вручал.....
никого суда нет, это все иллюзия....
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/458955522552719/?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·
Розпочинається другий етап фарсу, який організував Зеленський. Ключова запорука нашої перемоги складається з двох частин. Перша частина - з нами правда. В них немає нічого, вони є зрадники. І для того, щоб відволікти увагу від власної катастрофи, катастрофи економічної, бо люди як заглядають в холодильники, їм більше не хочеться дивитися телевізор з «95 кварталом», «Сватів», які дивляться на російських окупаційних державних каналах, а гроші перераховують Зеленському. І правда є з нами.
А друга головна складова нашої перемоги - це те, що народ не з ними. Це те, що ви всі, хто приїхали з усіх куточків України, їм продемонстрували: ви не збираєтеся миритися зі зрадою «зеленої влади». Ви не збираєтеся миритися з капітуляцією. І ніякими судами, і ніякими арештами нас з вами не залякати. І це є надзвичайний, важливий урок, нехай вони його вивчать. І скільки б провокаторів вони не посилали, проти волі народу нічого їм протиставити. І тому ми йдемо на цю Голгофу. Ми йдемо на цей суд. Твердо переконані в перемозі. Бо будь-яке беззаконня, яке вони чинять, лише наближає їхній кінець.
Я наголошую: незважаючи на всі труднощі, випробування, несправедливість, які вони нам організовують, ми з вами є державники. Ми з вами за Україну. Ми з вами захищаємо Україну. І ми з вами переможемо.
Я хочу звернутися до кожного з вас зі словами великої вдячності. Велике вам спасибі, що ви не залишилися вдома, що у вас палають очі, що ви вірите в перемогу. Ми точно переможемо. Бо якщо не ми, то хто?
Велике спасибі вам, що дивлячись на вас всі опозиційні демократичні сили приймають рішення про необхідність об'єднання. Хочу вам відкрити таємницю - на цій площі не всі порохоботи, але точно всі україноботи. І точно у нас з вами є той стрижень, навколо якого об'єднається Україна для того, щоб дати по зубах Путіну і для того, щоб виколупати його кротів і з українського президентського офісу, і з української влади. Ми знаємо як це робити. Ми навчилися як боронити державу. Нам «не какая разница». Ми за Україну.
І тому з вашою допомогою ми йдемо сюди, щоб перемагати. Ваша підтримка дає нам сили. Ваша підтримка дає нам крила. І ми точно переможемо. Я щиро від усього серця дякую кожному з вас.
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/477358200412236?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·
Під гаслами «Україні потрібен ПОРОХ, а не ваЗЕлін» тисячі українських патріотів сьогодні прийшли до аеропорту «Жуляни» та до Печерського суду, щоб підтримати п'ятого президента України, захистити правду, захистити майбутнє своєї країни та своїх дітей!
Ми всі разом вийшли, щоб зупинити свавілля влади, політичні репресії та здачу національних інтересів. Владі не вдасться нас залякати та кинути за ґрати тих, хто вистояв і переміг в 2014, хто забезпечив безпеку і розвиток нашої держави. Разом ми завжди перемагали і переможемо знову!
- Бл..ь, нам ещё сект не хватало! Какая?!...
- Секта «Свидетелей Пороха и картечи!...
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- Своим «символом веры»: «Лучше «Порох», чем «ваЗЕлин»!!!...
Анекдот з"явився більше року тому!
"Не винаватая я! Он сам пришел!"