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Безоплатний адвокат для захисту Порошенка в суді не залучався, - ДБР

Безоплатний адвокат для захисту Порошенка в суді не залучався, - ДБР

Державне бюро розслідувань не залучало адвоката безоплатної вторинної правової допомоги для захисту п'ятого президента Петра Порошенка у суді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності.

Наразі встановлюються усі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям", - йдеться в повідомленні.

Під час перерви в засіданні Порошенко заявив, що під час судового засідання йому було надано безоплатного адвоката, послуг якого він не потребує.

Читайте: Кремль може використати переслідування Порошенка як слушний час для вторгнення, - британський політолог Кузьо

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Також читайте: Порошенку в аеропорту дійсно намагалися вручити повістку до суду. Вітаємо його рішення не залишатися за кордоном, - ДБР

Автор: 

адвокат (936) Порошенко Петро (15180) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+41
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17.01.2022 14:29
+27
Розвалилось все за пів дня))).
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17.01.2022 14:29
+27
Краще ДБР вже нічого не коментували - брехуни.
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17.01.2022 14:30
Коментувати
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Розвалилось все за пів дня))).
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17.01.2022 14:29 Відповісти
Так свиня порошенко ще той брехун.. Збрехав про перерву.. Збрехав про адвоката.. Воно тупе що не в курсі що йде пряма трансляція?
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17.01.2022 14:41 Відповісти
все є, окрім клепки в твоїй голові.
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17.01.2022 14:45 Відповісти
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17.01.2022 14:29 Відповісти
Ареста активов телеканалов тоже не было?
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17.01.2022 14:29 Відповісти
Теж не було, такий же фейк.
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17.01.2022 14:32 Відповісти
Ага, почти

"Цей пасажир в розшуку. Планувалося затримання", - адвокат Глядик про намагання ДБР залучити його до слідчих дій як безоплатного захисника Порошенка. ВIДЕО Джерело:

Не надоело исполнять роль тупого дурачка?
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17.01.2022 15:16 Відповісти
Вы не понимаете, это другое.
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17.01.2022 14:32 Відповісти
ага расшифровывая абревиатуру ГБР **** Галимые Бандины Рашки в Украине...
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17.01.2022 15:01 Відповісти
Краще ДБР вже нічого не коментували - брехуни.
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17.01.2022 14:30 Відповісти
А что могут пустоголовые?Люди по образованию далекие от занимаемых должностей
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17.01.2022 14:31 Відповісти
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17.01.2022 14:31 Відповісти
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZX5Yzi_OJTKHmU9NTYG9-Fkx0Rf5ukBgHKuSYBo9PM07KplhxutXnlK3jfjguzmAqSYK-BCJc7wjcHOFQNdfUhoWjNl4mj5l2Ccjr-wY6ukYNPyriIObRjvJwl1xxa38Ss&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub 4 ч. ·



Звертаюсь до Зеленського!

Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…

Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного вторження
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17.01.2022 14:31 Відповісти
А еще Ахметова и Мертвечука. Атопутиннападэ.
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17.01.2022 14:33 Відповісти
Так хочуть зберегти.. Під домашній цілодобовий арешт.. Щоб жоден агент не добрався
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17.01.2022 14:43 Відповісти
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17.01.2022 14:32 Відповісти
Треба терміново амештовувати.. Щоб не вальнули..
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17.01.2022 14:50 Відповісти
Краще б одіяло принесли
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17.01.2022 14:32 Відповісти
"Краще б одіяло принесли", кому ? ЗЕльонаму їбанькові ?
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17.01.2022 14:35 Відповісти
Зе - потерпілеру! Щоб сховався під ковдру,бо лячно.
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17.01.2022 15:17 Відповісти
https://twitter.com/newstop_us Voice of Ukraine ретвитнул(а)















Кот Бергамот


@KotikBegemot1

·
https://twitter.com/KotikBegemot1/status/1483017024980795392 2 ч



Су*ка Скабєєва: "вот сейчас прям Порошенко должны взять под стражу"! Їй вже подзвонили з Банковой?
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17.01.2022 14:33 Відповісти
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17.01.2022 14:33 Відповісти
Брехуни. ДБР викликала адвоката безоплатної вторинної правової допомоги в аеропорт.
Збирались затримувати Порошенка там?

Коментар адвоката:

https://twitter.com/freeukrman/status/1483035507042967554
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17.01.2022 14:34 Відповісти
Станом на сьогоднішній день, органи досудового розслідування та суд активно застосовують норму статті 53 КПК України, та залучають адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для проведення окремої процесуальної дії навіть тоді, коли у підозрюваного/обвинуваченого вже є захисник, проте його завчасно не повідомили про проведення процесуальної дії, або ж коли немає доказів «невідкладності» процесуальних дій, які проводять без захисника, якого обрав сам підозрюваний/обвинувачений.

У таких випадках, адвокат, який залучається на окрему процесуальну дію, та прибуває на слідчу дію чи у судове засідання за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, тобто за дорученням відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, повинен діяти відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та слідувати Правилам адвокатської етики.
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17.01.2022 14:39 Відповісти
У пети есть адвокат из путиноляндии,бесплатные ему нужны только кредиты в госбанках.
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17.01.2022 14:34 Відповісти
Лишь бы,что перднуть.
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17.01.2022 14:37 Відповісти
Куди ж тому адвокату до рашистського хамидла Гогі Валуєвського вашого презіка!
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17.01.2022 14:37 Відповісти
Ще одна брехня ОПи.
Показуй документ або хоча б новину про те, що Порошенко надав громадянство Гогі.
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17.01.2022 14:51 Відповісти
У него вообще гражданство появилось месяца полтора назад,зелёное тупое убожество)
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17.01.2022 14:57 Відповісти
С одного сарая вещаете?Не повторяйтесь
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17.01.2022 14:38 Відповісти
Слово АВТОРИТЕТНОГО адвоката проти слова представника ДБР Зєлєнского...
https://www.youtube.com/watch?v=w7mn45dxLbI Адвокат Богдан Глядик: «Порошенка планували затримати ще в Жулянах».
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17.01.2022 14:36 Відповісти
Прокол на проколе,нужен талант,чтобы так накосячить за такое малое время
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17.01.2022 14:41 Відповісти
А хто ж тоді то був а тепер інтерв'ю роздає?
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17.01.2022 14:36 Відповісти
Одне діло щось курити, друге щось робити. Кучерявий аблом. Іншого не могло і бути. Треба було в школу ходити не кажучи вже про інститут.
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17.01.2022 14:37 Відповісти
ДЛБЙБи!!! Під час судового засідання іде електронна фіксація процесу Перевірить правдивість слів речника ДБР не має ніяких перешкод - судовий процес відкритий і публічний! Запросить для участі в процесі адвоката за призначенням (безоплатного) має право лише слідчий що веде справу - ні суддя ні людина якій вибирають міру запобіжного заходу на це впливу не мають! Включіть запис засідання і правда стане відома!
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17.01.2022 14:38 Відповісти
ПНХ
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17.01.2022 14:41 Відповісти
шо зе-бот бомит тебя? сказать в ответ нечего. а ведь Яр все верно написал
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17.01.2022 14:44 Відповісти
"Перегрівся"?
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17.01.2022 14:54 Відповісти
пидозра Порошенко никогда не вручалась.....

повестку в суд Порошенко никто не вручал.....

никого суда нет, это все иллюзия....
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17.01.2022 14:43 Відповісти
Зебіли, шош таке? Порох же втік за бугор. А хто ж тоді в Печерному суді? Чи їх двоє? Поясніть.
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17.01.2022 14:46 Відповісти
Паралельный мир
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17.01.2022 14:47 Відповісти
ЗЕботы сегодня совершат массовый суицид. Дело разваливается на глазах
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17.01.2022 14:47 Відповісти
А сколько крика было,что ПП не вернется на Украину.
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17.01.2022 14:49 Відповісти
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17.01.2022 14:48 Відповісти
Жирний ак свиня
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17.01.2022 14:51 Відповісти
співчуваю тобі, худай!
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17.01.2022 14:52 Відповісти
Печерський суд реформовувати в жодному разі не потрібно,бо хто ж тоді буде засуджувати Янелоха?
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17.01.2022 14:49 Відповісти
коли найправдивіше, найчесніше і найпорядніше ДБР каже "не було" - значить, не було!
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17.01.2022 14:50 Відповісти
сегодня зе-ботва особенно жалкая
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17.01.2022 14:53 Відповісти
Ахаха)))та тот адвокат уже интервью дал,где всю зекрысиную гбр и заложил по полной
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17.01.2022 14:54 Відповісти
Послухав я те інтерв"ю Молодець чоловік! Вчасно "умив руки" і не поліз в це лайно Та ще й базу правову для відмови підвів хорошу - не доколупаєшся
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17.01.2022 14:58 Відповісти
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/458955522552719/?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·



Розпочинається другий етап фарсу, який організував Зеленський. Ключова запорука нашої перемоги складається з двох частин. Перша частина - з нами правда. В них немає нічого, вони є зрадники. І для того, щоб відволікти увагу від власної катастрофи, катастрофи економічної, бо люди як заглядають в холодильники, їм більше не хочеться дивитися телевізор з «95 кварталом», «Сватів», які дивляться на російських окупаційних державних каналах, а гроші перераховують Зеленському. І правда є з нами.

А друга головна складова нашої перемоги - це те, що народ не з ними. Це те, що ви всі, хто приїхали з усіх куточків України, їм продемонстрували: ви не збираєтеся миритися зі зрадою «зеленої влади». Ви не збираєтеся миритися з капітуляцією. І ніякими судами, і ніякими арештами нас з вами не залякати. І це є надзвичайний, важливий урок, нехай вони його вивчать. І скільки б провокаторів вони не посилали, проти волі народу нічого їм протиставити. І тому ми йдемо на цю Голгофу. Ми йдемо на цей суд. Твердо переконані в перемозі. Бо будь-яке беззаконня, яке вони чинять, лише наближає їхній кінець.

Я наголошую: незважаючи на всі труднощі, випробування, несправедливість, які вони нам організовують, ми з вами є державники. Ми з вами за Україну. Ми з вами захищаємо Україну. І ми з вами переможемо.

Я хочу звернутися до кожного з вас зі словами великої вдячності. Велике вам спасибі, що ви не залишилися вдома, що у вас палають очі, що ви вірите в перемогу. Ми точно переможемо. Бо якщо не ми, то хто?

Велике спасибі вам, що дивлячись на вас всі опозиційні демократичні сили приймають рішення про необхідність об'єднання. Хочу вам відкрити таємницю - на цій площі не всі порохоботи, але точно всі україноботи. І точно у нас з вами є той стрижень, навколо якого об'єднається Україна для того, щоб дати по зубах Путіну і для того, щоб виколупати його кротів і з українського президентського офісу, і з української влади. Ми знаємо як це робити. Ми навчилися як боронити державу. Нам «не какая разница». Ми за Україну.

І тому з вашою допомогою ми йдемо сюди, щоб перемагати. Ваша підтримка дає нам сили. Ваша підтримка дає нам крила. І ми точно переможемо. Я щиро від усього серця дякую кожному з вас.
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17.01.2022 14:57 Відповісти
Зелених за грати!
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17.01.2022 14:57 Відповісти
ДБР=Державні Брехливі Раби!
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17.01.2022 14:58 Відповісти
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17.01.2022 14:59 Відповісти
Порошенко підтримують не тільки кияни. Схоже на те що політична кар'єра Зеленського і його Слуг наближається до закономірного фіналу.
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17.01.2022 15:15 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Турчинов

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/477358200412236?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·



Під гаслами «Україні потрібен ПОРОХ, а не ваЗЕлін» тисячі українських патріотів сьогодні прийшли до аеропорту «Жуляни» та до Печерського суду, щоб підтримати п'ятого президента України, захистити правду, захистити майбутнє своєї країни та своїх дітей!

Ми всі разом вийшли, щоб зупинити свавілля влади, політичні репресії та здачу національних інтересів. Владі не вдасться нас залякати та кинути за ґрати тих, хто вистояв і переміг в 2014, хто забезпечив безпеку і розвиток нашої держави. Разом ми завжди перемагали і переможемо знову!
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17.01.2022 15:16 Відповісти
- В.А., в Украине появилась новая, очень опасная секта!...
- Бл..ь, нам ещё сект не хватало! Какая?!...
- Секта «Свидетелей Пороха и картечи!...
- Ну и чем она страшна?
- Своим «символом веры»: «Лучше «Порох», чем «ваЗЕлин»!!!...

Анекдот з"явився більше року тому!
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17.01.2022 15:38 Відповісти
" Державне бюро розслідувань не залучало адвоката безоплатної вторинної правової допомоги"
"Не винаватая я! Он сам пришел!"
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17.01.2022 15:21 Відповісти
Коментар безкоштовного адвоката, якого Зеленський хотів залучити до процесу. Адвоката викликали в аеропорт Жуляни, де планувалося затримання Порошенка - https://t.me/alisachudesa/1584
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17.01.2022 15:33 Відповісти
 
 