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Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении Энергодара. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении Энергодара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Деталей пока не сообщют. Впрочем, в сети появилось видео прохождения колонны автомобилей миссии через блокпост.

Читайте: Оккупанты обстреляли Энергодар и территорию ЗАЭС в день визита миссии МАГАТЭ. По жилым кварталам била авиация, - ГУР

Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Читайте также: Представители РФ должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, - G7

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна. Со всем тем в Украине отмечали, что миссия должна следовать неоккупированными территориями.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство. Параллельно российские захватчики обстреливают Энергодар, чтобы создать подходящую "картинку" для миссии МАГАТЭ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Аказывается украинские диверсанты на 7 лодках в составе 60 человек и двух баржах на которых возили арбузы поплыли асвабаждать ЗАЭС. Но были обезврежены лично генерал-майором недоношенковым. (с) *********
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01.09.2022 14:12
+6
по логике, их сейчас должны обстрелять из миномётов.
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01.09.2022 14:14
+4
Танцы с бубнами. А тело на переднем плане скоро сдохнет.
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01.09.2022 14:21
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Аказывается украинские диверсанты на 7 лодках в составе 60 человек и двух баржах на которых возили арбузы поплыли асвабаждать ЗАЭС. Но были обезврежены лично генерал-майором недоношенковым. (с) *********
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01.09.2022 14:12 Ответить
Херої.
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01.09.2022 14:21 Ответить
човни, баржі та арбузи були надувні..

як танки на раїсі))
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01.09.2022 14:47 Ответить
по логике, их сейчас должны обстрелять из миномётов.
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01.09.2022 14:14 Ответить
Да, дожились, НЛО в руках орков.
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01.09.2022 14:17 Ответить
Доехали до серой зоны. Миссия невыполнима. Всех берут в плен.
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01.09.2022 14:18 Ответить
Не засцяли, поїхали.
Чи доїдуть?
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01.09.2022 14:20 Ответить
ні..звалять..
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01.09.2022 14:35 Ответить
Танцы с бубнами. А тело на переднем плане скоро сдохнет.
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01.09.2022 14:21 Ответить
Как и "бобики" сопровождения
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01.09.2022 14:24 Ответить
сутініє..дощ..міссія нездійсненна - подумали в МАГАТЕ й розвернулись в бік Києва
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01.09.2022 14:22 Ответить
"Що там на вечерю?" - думали стурбовані небезпекою члени і членкині
місії МАГАТЕ.
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01.09.2022 14:25 Ответить
засмучено чухаючи потилиі вони сьорбали горілку, закусюючи дирунами з підчеревиною і стурбовано намагались з'ясувати у Відні куди подівся Том Круз?? бо по тєліку було ж другоє..
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01.09.2022 14:33 Ответить
та ми й не сумнівались..і не розраховували

але пишуть, що місія вже на ЗАЕС начебто
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01.09.2022 14:48 Ответить
Новини про пересування цієї місії нагадують щось на кшталт "Штірліц йшов по коридору".
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01.09.2022 15:39 Ответить
 
 