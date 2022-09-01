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Місія МАГАТЕ проїхала до "сірої зони" в напрямку Енергодару. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місія МАГАТЕ проїхала до "сірої зони" в напрямку Енергодару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інших деталей наразі не повідомляється. Втім, в мережі з'явилося відео проходження колони автівок місії через блокпост. 

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і має 1 вересня відвідати ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Аказывается украинские диверсанты на 7 лодках в составе 60 человек и двух баржах на которых возили арбузы поплыли асвабаждать ЗАЭС. Но были обезврежены лично генерал-майором недоношенковым. (с) *********
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01.09.2022 14:12
+6
по логике, их сейчас должны обстрелять из миномётов.
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01.09.2022 14:14
+4
Танцы с бубнами. А тело на переднем плане скоро сдохнет.
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01.09.2022 14:21
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Аказывается украинские диверсанты на 7 лодках в составе 60 человек и двух баржах на которых возили арбузы поплыли асвабаждать ЗАЭС. Но были обезврежены лично генерал-майором недоношенковым. (с) *********
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01.09.2022 14:12 Відповісти
Херої.
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01.09.2022 14:21 Відповісти
човни, баржі та арбузи були надувні..

як танки на раїсі))
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01.09.2022 14:47 Відповісти
по логике, их сейчас должны обстрелять из миномётов.
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01.09.2022 14:14 Відповісти
Да, дожились, НЛО в руках орков.
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01.09.2022 14:17 Відповісти
Доехали до серой зоны. Миссия невыполнима. Всех берут в плен.
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01.09.2022 14:18 Відповісти
Не засцяли, поїхали.
Чи доїдуть?
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01.09.2022 14:20 Відповісти
ні..звалять..
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01.09.2022 14:35 Відповісти
Танцы с бубнами. А тело на переднем плане скоро сдохнет.
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01.09.2022 14:21 Відповісти
Как и "бобики" сопровождения
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01.09.2022 14:24 Відповісти
сутініє..дощ..міссія нездійсненна - подумали в МАГАТЕ й розвернулись в бік Києва
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01.09.2022 14:22 Відповісти
"Що там на вечерю?" - думали стурбовані небезпекою члени і членкині
місії МАГАТЕ.
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01.09.2022 14:25 Відповісти
засмучено чухаючи потилиі вони сьорбали горілку, закусюючи дирунами з підчеревиною і стурбовано намагались з'ясувати у Відні куди подівся Том Круз?? бо по тєліку було ж другоє..
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01.09.2022 14:33 Відповісти
та ми й не сумнівались..і не розраховували

але пишуть, що місія вже на ЗАЕС начебто
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01.09.2022 14:48 Відповісти
Новини про пересування цієї місії нагадують щось на кшталт "Штірліц йшов по коридору".
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01.09.2022 15:39 Відповісти
 
 