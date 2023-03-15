РУС
1+1 отбеливает Дубинского как минимум с октября 2022 года, - ЧЕСНО. ФОТО

Начал активно отбеливать репутацию народный депутат Александр Дубинский, на которого США наложили санкции, из-за чего его исключили из "Слуги народа".

Начиная с 11 октября 2022 года на подконтрольном олигарху Игорю Коломойскому телеканале 1+1 вышли 11 репортажей "Телевизионной службы новостей", посвященных благотворительной помощи политика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чесно.

"Все эти материалы имеют признаки тенденциозности и несоответствия информационного повода уровня всеукраинского телеканала. В частности журналисты даже в заголовках используют такие формулировки как "уютный дом вместо руин", "герои строительного фронта", "снег и мороз не помеха" и тому подобное.

Во всех материалах фигурирует "волонтерская организация "Медиаоборона" застройщика Владимира Хоменко и нардепа Александра Дубинского", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Подсанкционный в США нардеп Дубинский попал в эфир 1+1 как волонтер. ВИДЕО

Сам Дубинский в настоящее время продолжает "свою подрывную деятельность против Украины".

В частности, 14 марта 2023 г. на собственных ресурсах нардеп выкладывал видео в поддержку Российской православной церкви в Украине и ее присутствия в Киево-Печерской лавре. В частности, озвучил главный мотив Московского патриархата: это намоленное хлебное место, приносящее немалый доход.

Напомним, 11 января 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачем. Среди других в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис Генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства – по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также читайте: Дубинский и сливные бачки не дают мне покоя за постановление о санкциях в отношении Коломойского, которое уже несколько месяцев блокируют в Раде, - Устинова

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах длился пол часа.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только намерен рассмотреть вопрос членства Дубинского.

14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов этого решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео этакого заседания, на котором кроме него присутствовали еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Зелені тварі вони такі. Ви ще й не таке побачите і почуєте. Дякувати 73%дебіламнедоразвитим.
15.03.2023 19:21 Ответить
дубінський рідка мразота ще забули бужанського голованова і жирну свиню сивоху
15.03.2023 19:21 Ответить
не бачу взагалі ніякої розумової різниці між тими росіянами, шо за Раша Тудей з Симоньян і тими українцями, шо за 1+1 з Мосійчучкою
15.03.2023 19:24 Ответить
Зелені тварі вони такі. Ви ще й не таке побачите і почуєте. Дякувати 73%дебіламнедоразвитим.
15.03.2023 19:21 Ответить
дубінський рідка мразота ще забули бужанського голованова і жирну свиню сивоху
15.03.2023 19:21 Ответить
Дело даже не в том, что он конченная ручная мразь бабушки Бени. Это вторично Во-первых, он под санкциями США за прорашенские действия во время выборов, как член рашенской сети влияния. Во-вторых, против него в Украине заведены два уголовных дела - за государственную измену и за отмывание преступных средств.
15.03.2023 19:42 Ответить
Тепер, коли зелені підори розсадили всюди своїх гнид, для них в Україні немає нічого неможливого. Можливо, згодом ми ще почуємо про ******** "патрєйотов" і "валантьоров" бойка і мертвечука. Мовляв, "нє всьо так однозначно".
15.03.2023 19:59 Ответить
А шо вы таки хотели? беня своих, пока они ему нужны, не бросает. Вот журношлюхи типа Сенечкина, и стараются свои иудины денежки отрабатывать.
15.03.2023 20:53 Ответить
Чому цей громадянин Румунії досі не сидить? Це як лазуровий папірець, боротьба з колаборантами тільки на телемарафоні, в реальності держателька жезла єрмака посол в Болгарії.
15.03.2023 19:22 Ответить
Зєля іво любіт...
15.03.2023 19:51 Ответить
відправити його в Румунію
15.03.2023 19:57 Ответить
Это мировая мафия. Она есть в каждой стране и вРосии и США и у нас.Они косят бабло.
15.03.2023 23:18 Ответить
не бачу взагалі ніякої розумової різниці між тими росіянами, шо за Раша Тудей з Симоньян і тими українцями, шо за 1+1 з Мосійчучкою
15.03.2023 19:24 Ответить
Мосейчук скорее напоминает сливной бочок скабееву...
15.03.2023 19:35 Ответить
15.03.2023 19:44 Ответить
Так и вспомнилось"батя я стараюсь"
15.03.2023 19:47 Ответить
73% Масєйчучку обожнюют!!!
15.03.2023 19:52 Ответить
бочок - це умєньшитєльно-ласкатєльне від слова "бок" - українською "бік".

а бачок - від слова бак, тобто ємність.
15.03.2023 20:25 Ответить
И теми и теми используются одни и те же сектантские технологии
15.03.2023 19:55 Ответить
Хто кого підтримує-той є тим самим...
15.03.2023 19:24 Ответить
більшість людей слабка на критичне сприйняття.

от рупь за сто, шо вони вибирають президента або депутатів за тим же самим принципом, шо й вболівають за якусь з учасниць на шоу "Холостяк", або за гру фультольної команди.

вони навіть не здатні зрозуміти, шо ні холостячка, ні динамо або шахтар у разі їх перемоги, абсолютно не вплинуть на їх майбутнє,

а президент і депутати - це ті абізяни, які визначать, жити їм в нормальній мирній країні, яка готується до війни, чи в корумпованій країні, яка всіма фібрами кричить "Напади на мене - я слабка, як ніколи"
15.03.2023 19:54 Ответить
Зашкварене ЗЕ-падло на якому клейма нема де ставити!
15.03.2023 19:24 Ответить
15.03.2023 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=17cIwPIvsXA

💲НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ціни злетять, якщо не зупинити уряд! На заході викрили схеми ВЛАДИ / ЮЖАНІН
15.03.2023 19:26 Ответить
А що, раніше такого не було? Цукор, наприклад, одномоментно подорожчав вдвічі, і ніколи це ні зацікавило. Як доїли народ, так і на зараз продовжують.
15.03.2023 19:49 Ответить
Русскій, ти себе спалив...
Хе-хе, як там зараз погода у тебе вдома, у Вологді?
15.03.2023 19:55 Ответить
Ти що з дубу впало? Що до чого тут Вологда до ціни цукру в Україні?
15.03.2023 19:59 Ответить
Йоську, відвертання уваги від Головного - це споконвічна технологія богообраних. Чи може ти не чув, що зараз іде війна? Ти не чув що кацапи напали на українців?
15.03.2023 20:49 Ответить
Щось не зрозумів, а що твій хазяїн не Йоська?
15.03.2023 21:20 Ответить
Сколько дерьмо не отмазуй, не поможет. Дерьмо останется дерьмом. Но здесь у нас тройной джекпот: д+г+г=2г+д=3г.
15.03.2023 19:26 Ответить
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

https://twitter.com/den_tsaruk/status/1635783350358081537 18 ч

Скоро до нас повернеться волонтер януковіч. Бо волонтер дубінський вже з нами.
15.03.2023 19:26 Ответить
так і під склад йому повернуть межигір'я з хонкою..
15.03.2023 19:32 Ответить
Мама любит скорость волонтерить.
15.03.2023 19:34 Ответить
Хайп та «піар» на смерті: що не так з реакцією на розстріл Олександра Мацієвського

https://bykvu.com/ua/mysli/*****-ta-piar-na-smerti-shcho-ne-tak-z-reaktsiieiu-na-rozstril-oleksandra-matsiievskoho/

15.03.2023 19:28 Ответить
Деркач і Дубинський одночасно і по одній статті потрапили під санкції США. Деркач - зрадник, а Дубінський - патріот???
І ми ще дивуємось каші в головах московитів?

А, знаю-знаю: "ета другоє!"

Де там "папріколісти" і "хочпаржатєлі" з "миєгосмєтунами"? Ще не нажерлися?
15.03.2023 19:28 Ответить
"Ті самі люди, котрі з офіційного мільйонера зліпили "прастова парня із народа", із асистента Бені в грабунках - "честнава", із чотириразового ухилянта - хлопа з залізними яйцями, із малороса патріота, сміються над якутським скульптором, котрий ліпить свої шедеври із гівна."
15.03.2023 19:40 Ответить
👍
15.03.2023 19:52 Ответить
Ну от чого цькуєте Йоська?! Його ж обрали укра̀інцы.
15.03.2023 19:59 Ответить
некому румына захолокостить...
15.03.2023 19:28 Ответить
Гівно буби + Гівно бєні і маємо Г+Г.
15.03.2023 19:29 Ответить
ТСН
жахає
15.03.2023 19:30 Ответить
Готуються до виборів. Підтягують перевірені кадри. Які за бабло, кого завгодно в дупу поцілують.

"Вашингтон Пост: Коломойский через своего "расследователя" Дубинского пытается очернить Порошенко перед выборами"

https://narodna.pravda.com.ua/authors/4b16dd86b5748/ Hach | 5.11.2018
15.03.2023 19:51 Ответить
Дубінський - партнер Деркача в війні касапів проти цивілізованого світу (в т.ч. проти США). Якщо США наклали на Дубінського та Деркача санкції (одночасно наклали!) - значить в ЦРУ (чи в іншої держдепівської інституції, не суть важливо якої) були всі підстави для такого кроку. Що цікаво: санкції наклав ще Держдеп періоду Трампа....
Відбілювання Дубінського на державному тілоб'***** ДО ЗАВЕРШЕННЯ ДІЇ САНКЦІЙ означає не що інше, як відому всім месагу, але вже у виконанні ЄрЗе і вже на адресу США і персонально Джо Байдену: "да пошлі вьі"...
15.03.2023 19:30 Ответить
Тоді мають США накласти санкції і на телеканал медведчука-коломойського "1+1", чи ні?
15.03.2023 19:37 Ответить
Не знаю,а чи є випадки коли вони накладали на ЗМІ санкції?Просто однозначно це поганий меседж з Києва.
15.03.2023 19:41 Ответить
Таваріщь Ан Мур, прєкратітє аньтісємітізь!
15.03.2023 20:01 Ответить
15.03.2023 19:31 Ответить
І головне, що пенсіонери можуть купити один вареник, а не то, що тоді при "баризі".
15.03.2023 19:35 Ответить
1/16, хіба що.
15.03.2023 19:41 Ответить
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

Вартість борщового набору

2019 - 74.01 грн
2023 - 461.82 грн
15.03.2023 19:40 Ответить
Мосєйчучка , своєю відвертою брехнею і нічим не відрізняється від
кремлівськоі ********** , навіть зовні дуже схожі 😠
15.03.2023 19:40 Ответить
********, хоча б, мордор захищає, раєвская-мосійчук, виключно, своє корито.
15.03.2023 19:42 Ответить
Правильно буде **********.
15.03.2023 22:16 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
16.03.2023 00:12 Ответить
І платить за відмивання на зЕбілМарафоні цієї підкацапської навлочі, мама якої любить дохрініща авто та квартир, ... мудрий нарід.
15.03.2023 19:31 Ответить
як можна дивитись оце Г під назвою Г+Г ⬇️
15.03.2023 19:32 Ответить
Г- канал + Г-люди
15.03.2023 20:38 Ответить
За три роки мудрий наріт пройшов шлях від 30 копійок за яйце до 17 гривень за штуку. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, борщові набори, бариги, мародери і бізнес на крові.
Операція "Буратіно" заакінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна наріт, намазує Марахфон і вірить у Світле майбутнє.
15.03.2023 19:33 Ответить
"мудрому наріду" дали те, що він хотів: віру в "світле майбутнє", а "в путі" до нього вони згодні жерти лайно, головне "скоро будєт харашо"
15.03.2023 21:09 Ответить
15.03.2023 19:33 Ответить
Новое социологическое исследование, которое составляли на Банковой. Смешно в списке видеть бомжей как Стерненко и отсутствие Залужного. Всем же понятно почему Главкома нет в списке? Отдельно смешно смотрится Миша Подоляк, но кто заказывает музыку…

Наибольшим доверием среди украинцев пользуются Владимир Зеленский, Сергей Притула, Михаил Подоляк, - https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-dii-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-liutyi-berezen-2023r Центр Разумкова
15.03.2023 19:35 Ответить
15.03.2023 19:37 Ответить
Подоляк? Мутний чувак... Тобто, ворог.
15.03.2023 20:04 Ответить
жирний
16.03.2023 14:47 Ответить
чим Стерненко насолив?
15.03.2023 21:13 Ответить
невже ніхто йому рило не може відрихтувати?
15.03.2023 19:36 Ответить
До речі,відбілюють і Макса Бужансково, а Дімку Співака Буданов нагородив. Євгеній Чєрвонєнко ще напочатку війни хвалився новенькими погонами п/полковника ГУР почеплені йому Будановим.Жду не діждуся коли Гіркін-Стрєлков одягне мундир бриг.генерала ГУР,а Шойгу покаже почесну грамоту від Буданова....
15.03.2023 19:36 Ответить
15.03.2023 20:08 Ответить
тока ежедневное обрезание вернёт дубинского в колею....
15.03.2023 19:36 Ответить
Аж по шию...
15.03.2023 21:40 Ответить
После этой гниды начнут втюхивать "волонтёра" коломойского и медсестру мосейчук...
15.03.2023 19:38 Ответить
Плюси для того і існують щоб відбілювати лайно
15.03.2023 19:44 Ответить
Дубинський і Деркач мочили Пороха ФСБшними фейками і підтримували таким чином Зелю, тому реаінкарнація Дубинського на Г+Г цілком природна. Поки на бенямарафоні славлять Зелю, Беня і Ко можуть спати спокійно, все таки інвестиції в Боневтіка гарантують фінансову стабільність для його Беняфіціаірів
15.03.2023 19:48 Ответить
гавно+гавно+дубиньське гівно = гівно в кубі.
15.03.2023 19:54 Ответить
Українці,ви уявляєте,як ці потвори зневажають нас з вами ,якщо на другий рік війни сміють вилазити нам перед очі і вішати на вуха лапшу, а журнашлюхи з г+г взагалі пробили дно,замість совісті гроші коломойського карми не боїтесь
15.03.2023 19:58 Ответить
15.03.2023 20:04 Ответить
Це тому, що олігархів в нас перемогли. Ага.

Буковельський бородатий вітер.
15.03.2023 20:05 Ответить
А вітер-то, пейсатий! Не помітили?
15.03.2023 20:10 Ответить
Точно порохобот..
15.03.2023 20:14 Ответить
1+1 і Дубінського в одну яму із вапном. Нехай там в агонії подихаючи булькають.

Те в чому вони винні пробачати не можна.
15.03.2023 20:17 Ответить
Кошерний виродок, який мав давно бовтатися на київському каштані, раптом з'явився в ефірному просторі, і, як випливає з його інтерв'ю, почувається цілком впевнено. До речі, як здоров'я його ангела-охоронця Бені? Щоправда, це питання слід адресувати до "непримиренного борця" з корупцією - гундоса.
15.03.2023 20:19 Ответить
Не бачу нічого незаконного. Дубінський під санкціями США, а не України. 1+1 не транслюють в США, а Україна до Дубінського притензій немає.
15.03.2023 20:30 Ответить
А чому він досі не в українськой в'язниці. Назло українцям та американській феміді?
15.03.2023 21:46 Ответить
Ну це ж не до мене питання, а до тих, хто його досі не посадив
18.03.2023 13:23 Ответить
.... ДУМАЮ , ПРОЦЕНТ БЕЖЕНЦЕВ ПЛАНИРУЮЩИХ ОСТАТЬСЯ В ЕВРОПЕ С КАЖДЫМ ТАКИМ КОСЯКОМ БУДЕТ РАСТИ ...
15.03.2023 20:47 Ответить
що ж Ви хочете? тут воїнам на нулі платять 2,5 тисячі доларів. А в Європі це досить таки невелика зарплата. Тут не працють закони, медицина і навчання вимагають великих коштів. В перерахунку на заробіток в Європі все дешевше.
15.03.2023 21:07 Ответить
таки в Європі то непогана зарплата
15.03.2023 21:26 Ответить
Беня має плани просувати цього виродка. З нашим лохторатом він може стати наступним презиком
15.03.2023 20:52 Ответить
Саме головне що цю Беніну помийку фінансують українські платники податків ,як же може олігарх фінансувати він так збіднів під час війни, стільки грошей викинув на адвокатів?
15.03.2023 21:37 Ответить
Телеканал Медведчука-Коломойського відбілює підсанкційного депутата Медведчука-Коломойського?
Що си таке дієтси ???😳
15.03.2023 21:38 Ответить
Невже ще є люди, яки дивляться 1+1? Не вірю. Жодна нормальна людина добровільно дивитися це лайно не буде.
15.03.2023 22:09 Ответить
Канал Г+Г і телемарахвон і надалі будуть навіювати 73% прихильників боневтіка що все добре,все спокійно...а тим часом продовжуватиметься крінж з корупцією...
15.03.2023 22:21 Ответить
Плюси - помийка!
16.03.2023 03:32 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента , 16.‎03.‎2023

Міністерство юстиції України видало негативний юридичний висновок, щодо можливості реалізації майна Віктора Медведчука на території України, фактично заблокувавши процес конфіскації. Причина дуже проста - російська сторона з разі початку процедури конфіскації майна Медведчука пообіцяла вилучення майнових прав Зеленського на території Росії і припинення його прав на інтелектуальну власність і виплату роялті в ТОВ ''СТС Медиа''
16.03.2023 12:45 Ответить
 
 