1+1 отбеливает Дубинского как минимум с октября 2022 года, - ЧЕСНО. ФОТО

Начал активно отбеливать репутацию народный депутат Александр Дубинский, на которого США наложили санкции, из-за чего его исключили из "Слуги народа".

Начиная с 11 октября 2022 года на подконтрольном олигарху Игорю Коломойскому телеканале 1+1 вышли 11 репортажей "Телевизионной службы новостей", посвященных благотворительной помощи политика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чесно.

"Все эти материалы имеют признаки тенденциозности и несоответствия информационного повода уровня всеукраинского телеканала. В частности журналисты даже в заголовках используют такие формулировки как "уютный дом вместо руин", "герои строительного фронта", "снег и мороз не помеха" и тому подобное.





Во всех материалах фигурирует "волонтерская организация "Медиаоборона" застройщика Владимира Хоменко и нардепа Александра Дубинского", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Подсанкционный в США нардеп Дубинский попал в эфир 1+1 как волонтер. ВИДЕО

Сам Дубинский в настоящее время продолжает "свою подрывную деятельность против Украины".

В частности, 14 марта 2023 г. на собственных ресурсах нардеп выкладывал видео в поддержку Российской православной церкви в Украине и ее присутствия в Киево-Печерской лавре. В частности, озвучил главный мотив Московского патриархата: это намоленное хлебное место, приносящее немалый доход.

Напомним, 11 января 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачем. Среди других в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис Генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства – по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также читайте: Дубинский и сливные бачки не дают мне покоя за постановление о санкциях в отношении Коломойского, которое уже несколько месяцев блокируют в Раде, - Устинова

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах длился пол часа.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только намерен рассмотреть вопрос членства Дубинского.

14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов этого решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео этакого заседания, на котором кроме него присутствовали еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.