1+1 отбеливает Дубинского как минимум с октября 2022 года, - ЧЕСНО. ФОТО
Начал активно отбеливать репутацию народный депутат Александр Дубинский, на которого США наложили санкции, из-за чего его исключили из "Слуги народа".
Начиная с 11 октября 2022 года на подконтрольном олигарху Игорю Коломойскому телеканале 1+1 вышли 11 репортажей "Телевизионной службы новостей", посвященных благотворительной помощи политика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чесно.
"Все эти материалы имеют признаки тенденциозности и несоответствия информационного повода уровня всеукраинского телеканала. В частности журналисты даже в заголовках используют такие формулировки как "уютный дом вместо руин", "герои строительного фронта", "снег и мороз не помеха" и тому подобное.
Во всех материалах фигурирует "волонтерская организация "Медиаоборона" застройщика Владимира Хоменко и нардепа Александра Дубинского", - говорится в сообщении.
Сам Дубинский в настоящее время продолжает "свою подрывную деятельность против Украины".
В частности, 14 марта 2023 г. на собственных ресурсах нардеп выкладывал видео в поддержку Российской православной церкви в Украине и ее присутствия в Киево-Печерской лавре. В частности, озвучил главный мотив Московского патриархата: это намоленное хлебное место, приносящее немалый доход.
Напомним, 11 января 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачем. Среди других в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис Генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства – по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах длился пол часа.
1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только намерен рассмотреть вопрос членства Дубинского.
14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов этого решения аферистами и мошенниками.
Кроме этого, Дубинский обнародовал видео этакого заседания, на котором кроме него присутствовали еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".
15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.
а бачок - від слова бак, тобто ємність.
от рупь за сто, шо вони вибирають президента або депутатів за тим же самим принципом, шо й вболівають за якусь з учасниць на шоу "Холостяк", або за гру фультольної команди.
вони навіть не здатні зрозуміти, шо ні холостячка, ні динамо або шахтар у разі їх перемоги, абсолютно не вплинуть на їх майбутнє,
а президент і депутати - це ті абізяни, які визначать, жити їм в нормальній мирній країні, яка готується до війни, чи в корумпованій країні, яка всіма фібрами кричить "Напади на мене - я слабка, як ніколи"
💲НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ціни злетять, якщо не зупинити уряд! На заході викрили схеми ВЛАДИ / ЮЖАНІН
Хе-хе, як там зараз погода у тебе вдома, у Вологді?
@den_tsaruk
·
https://twitter.com/den_tsaruk/status/1635783350358081537 18 ч
Скоро до нас повернеться волонтер януковіч. Бо волонтер дубінський вже з нами.
скоростьволонтерить.
https://bykvu.com/ua/mysli/*****-ta-piar-na-smerti-shcho-ne-tak-z-reaktsiieiu-na-rozstril-oleksandra-matsiievskoho/
І ми ще дивуємось каші в головах московитів?
А, знаю-знаю: "ета другоє!"
Де там "папріколісти" і "хочпаржатєлі" з "миєгосмєтунами"? Ще не нажерлися?
жахає
"Вашингтон Пост: Коломойский через своего "расследователя" Дубинского пытается очернить Порошенко перед выборами"
https://narodna.pravda.com.ua/authors/4b16dd86b5748/ Hach | 5.11.2018
Відбілювання Дубінського на державному тілоб'***** ДО ЗАВЕРШЕННЯ ДІЇ САНКЦІЙ означає не що інше, як відому всім месагу, але вже у виконанні ЄрЗе і вже на адресу США і персонально Джо Байдену: "да пошлі вьі"...
@Lviv_UA_SU
Вартість борщового набору
2019 - 74.01 грн
2023 - 461.82 грн
кремлівськоі ********** , навіть зовні дуже схожі 😠
Операція "Буратіно" заакінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна наріт, намазує Марахфон і вірить у Світле майбутнє.
Наибольшим доверием среди украинцев пользуются Владимир Зеленский, Сергей Притула, Михаил Подоляк, - https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-dii-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-liutyi-berezen-2023r Центр Разумкова
Буковельський бородатий вітер.
Те в чому вони винні пробачати не можна.
Що си таке дієтси ???😳
Міністерство юстиції України видало негативний юридичний висновок, щодо можливості реалізації майна Віктора Медведчука на території України, фактично заблокувавши процес конфіскації. Причина дуже проста - російська сторона з разі початку процедури конфіскації майна Медведчука пообіцяла вилучення майнових прав Зеленського на території Росії і припинення його прав на інтелектуальну власність і виплату роялті в ТОВ ''СТС Медиа''