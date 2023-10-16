Судья оставила ходатайство о продлении ареста Червинского без рассмотрения, - адвокат Лысенко
Судья Шевченковского районного суда города Киева Марина Антонюк оставила без рассмотрения ходатайство о продлении срока содержания под стражей экс-разведчика Романа Червинского.
Об этом адвокатам сказал ее помощник, сообщил в комментарии Цензор.НЕТ адвокат Сергей Лысенко.
В настоящее время адвокаты ждут решения.
Как сообщалось, сегодня, 16 октября, Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Романа Червинского.
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
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А де фотоhttps://images.cnscdn.com/images/f/f/4/b/ff4b7dea50c75ab6c71fa0f5ebb09b70/original.jpg
«Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк» ?!!!
Цю хероіню потрібно вивішувати на кожному паркані.
Разом з описом її «подвигів», переліком майна, та розміром зарплатні.
зі словами - «Сором та ганьба».
Це означає, що його можуть звільнити з-під варти?
Мова йде про строки розслідування, а не утримання під вартою
Це означає, що справу скерують досуду.
Ти, як головний флудер, тихарик Подоляка, прекрасно знаєш, що утримання під вартою-це окремий судовий процес. І він нещодавно відбувся і по команді Єрмака і Зеленьського, Червінського залишили під вартою.
wtf?!
Пану Роману наснаги, терпіння, здоровя! Україна Переможе!
Влада нейтралізувала ще одного спеціаліста та патріота України.
Усе потрохи та із часом. Головне - здоровя Романа, безпека родини. Усе буде.
Багато хто із справжніх "спеців" сьогодні без реальної роботи, зокрема на війні, це дуже погано для України. За причини ви краще за мене знаєте - вибір 2019
Розголос за кожного, тоді буде результат, як у справі із паном Романом
Хочется уже отстреливать судей
Прокурорских
А начать с Баканова
Меня эта манера президента
Делать морду кирпичом
Отмораживаться и класть на народ
Задрала
Я как Парасюк уже
Хочу идти на Банковую
Чтобы все разнести там к х......м
Дякую,что напомнили!
убрати Презедента українці вже навчилися без порад моськовских прокладок.
А чому не кажешь що далі?
зайде ху&ло , як це було у 2014? Тоді москалі окупували Крим.
Підставимо под удар Україну?
Що втратимо зараз?
Левобережну Україну?
Чи усю?
Змініти «владу» в Україні це не мрія, це реальність.
Але треба думати головою, а не ємоціями.
Бо головне зараз Перемога.
Не розвал держави. Про що мріють у Кремлі.
Допоможемо москалям?
Звістно, НІ!!!
Якби не сковчали тут усі кацапськи тролі, закликаючи до того, щоб українці сами себе знищили.
стежте за зеленими шупалцями
та нехай гойдаються 😡
Адже це навіть не рішення, а слова її помічника.
Вона потім може вийти, і сказати що він помилився.
Тож спостерігаємо далі.
Бо зазвичай судді особисто зачитують результативну частину на засіданні, і об'являють, що повний текст рішення буде надано адвокатам пізніше.
Не хватало вашего спокойствия
Умения все анализировать
Прекрасный литературный украинский
И всегда столько смыслов
Хорошего дня!
и пачиму мы не в НАТЕ? и пачиму мне не дают всю зброю какую я хачУ?- а я хачУ, и хачУ всё и одразу - задаёт себе вопрос Найвэлычнившивый с бандой своих мародёров, которые ужЕ неплохА прибарахлились и продолжают барыжить на войне
З цією гидотною зешоблою, перемоги не буде.
Тому начхати на докази, начхати на необгрунтованість звинувачень, начхати на свідків, начхати на адвокатів.
Навіть у середньовіччі було більше правосудля ніж зараз в Україні.
Наступний крок - вирок прямо без суда виносить ОПЗЄ.
і буде буба в бункері-камері - для цйого поца нічого не зміниться...