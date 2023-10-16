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Судья оставила ходатайство о продлении ареста Червинского без рассмотрения, - адвокат Лысенко

богачук,червінський

Судья Шевченковского районного суда города Киева Марина Антонюк оставила без рассмотрения ходатайство о продлении срока содержания под стражей экс-разведчика Романа Червинского.

Об этом адвокатам сказал ее помощник, сообщил в комментарии Цензор.НЕТ адвокат Сергей Лысенко.

В настоящее время адвокаты ждут решения.

Читайте также: Шевченковский райсуд отказал адвокатам полковника Червинского в отводе судьи Михеевой. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, сегодня, 16 октября, Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Романа Червинского.

Читайте также: Прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие, - адвокат Лысенко

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведчик Червинский – прокурорам: Я не понимаю, какое преступление я совершил. Покажите мне в деле, где я передал информацию россиянам

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

Смотрите также: Военный встал на защиту полковника Червинского и обругал судей и прокуроров во время суда: "Что за бред, сука!? Вы за#бали этим цирком!". ВИДЕО

Автор: 

суд (25111) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+32
Якщо прокурори та слідчі нічого не "учудять" а-ля додаткові статті КК чи епізоди, то нарешті свобода. Надалі боротися на волі буде легше.
Пану Роману наснаги, терпіння, здоровя! Україна Переможе!
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16.10.2023 14:43
+29
Я сейчас скажу ужасное
Хочется уже отстреливать судей
Прокурорских
А начать с Баканова
Меня эта манера президента
Делать морду кирпичом
Отмораживаться и класть на народ
Задрала
Я как Парасюк уже
Хочу идти на Банковую
Чтобы все разнести там к х......м
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16.10.2023 14:44
+21
залишила без розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою ексрозвідника Романа Червінського
Це означає, що його можуть звільнити з-під варти?
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16.10.2023 14:41
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Как нєажидана-навєрна апять савєршенна случайна так вишла...
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16.10.2023 14:41 Ответить
Цензор!
А де фотоhttps://images.cnscdn.com/images/f/f/4/b/ff4b7dea50c75ab6c71fa0f5ebb09b70/original.jpg

«Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк» ?!!!

Цю хероіню потрібно вивішувати на кожному паркані.

Разом з описом її «подвигів», переліком майна, та розміром зарплатні.

зі словами - «Сором та ганьба».
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16.10.2023 16:22 Ответить
залишила без розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою ексрозвідника Романа Червінського
Це означає, що його можуть звільнити з-під варти?
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16.10.2023 14:41 Ответить
БЛ@ДСЬКИЙ СУД ZVOвлади отримав клізму? Чи сам ZVO?
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16.10.2023 15:01 Ответить
Рано радіти, у світі юриспруденції є багато шляхів до кінцевої мети. В наших умовах ще існує шлях свавілля.
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16.10.2023 15:04 Ответить
якщо це під тиском партнерів... то- то лі ісчо будіт... Справа , як приклад , заява Моствої про прохання Зеленського на закритій зустрічі з журналістами - це дуже багато про що говорить .
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16.10.2023 15:09 Ответить
...а це було одразу після оприлюднення історії з яйцями адвоката Єрмака рєзнікова. Зараз темпи прискоряться
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16.10.2023 15:11 Ответить
Не кажіть "гоп".
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16.10.2023 15:15 Ответить
То же интересует єтот вопрос.
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16.10.2023 15:12 Ответить
Звісно що ні.
Мова йде про строки розслідування, а не утримання під вартою
Це означає, що справу скерують досуду.
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16.10.2023 15:40 Ответить
Утримання в СІЗО можуть замінити цілодобовим домашнім арештом. Як пашці-мерседесу. Але Червінський має звання не у тій структурі.
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16.10.2023 15:42 Ответить
Харош флудити.
Ти, як головний флудер, тихарик Подоляка, прекрасно знаєш, що утримання під вартою-це окремий судовий процес. І він нещодавно відбувся і по команді Єрмака і Зеленьського, Червінського залишили під вартою.
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16.10.2023 15:47 Ответить
А от не знаю я цього. Якщо так, то хєрово, немає чому радіти.
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16.10.2023 15:51 Ответить
там пишуть про продовження запобіжного, а не досудового розслідування. якщо в строк тримання визначений раніше, не продовжать строки досудового і не подадуть інше клопотання то мають звільнити. а коли справа піде в суд, то там окремо будуть по запобіжних вирішувати.
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16.10.2023 16:19 Ответить
загалом так, але є певні ньюанси, тобто, якщо до закінчення запобіжного не подадуть і не розглянуть інше клопотання, то повинні звільнити.
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16.10.2023 16:17 Ответить
Продовження строків тримання під вартою? Чи продовження стоків розслідування?
wtf?!
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16.10.2023 14:42 Ответить
попробуй статтю прочитати, а не задавати питання.
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16.10.2023 16:20 Ответить
))) так прочитай ділі заголовка
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16.10.2023 22:13 Ответить
*далі
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16.10.2023 22:14 Ответить
так прочитав, перше реччення теж, що залишили "без розгляду" клопотання про продовження запобіжних, чекають ухвалу, а потім пишуть, суд почав розгляд клопотання по строках досудового, **** нє ясно.
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17.10.2023 06:59 Ответить
Якщо прокурори та слідчі нічого не "учудять" а-ля додаткові статті КК чи епізоди, то нарешті свобода. Надалі боротися на волі буде легше.
Пану Роману наснаги, терпіння, здоровя! Україна Переможе!
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16.10.2023 14:43 Ответить
Але все одно він не зможе повернутися до роботи.
Влада нейтралізувала ще одного спеціаліста та патріота України.
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16.10.2023 15:04 Ответить
Не відразу Рим руйнувався.
Усе потрохи та із часом. Головне - здоровя Романа, безпека родини. Усе буде.
Багато хто із справжніх "спеців" сьогодні без реальної роботи, зокрема на війні, це дуже погано для України. За причини ви краще за мене знаєте - вибір 2019
Розголос за кожного, тоді буде результат, як у справі із паном Романом
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16.10.2023 15:07 Ответить
Звідки "свобода"? Це тільки означає, що справу буде скеровано до суду. А утримання під вартою- це окреме питання.
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16.10.2023 15:42 Ответить
Перший та другий абзац статті. Сподіваюся, що окрім строків слідства, одночасно спливають строки тримання під вартою. У разі закінчення останніх - свобода у вигляді цілодобового домашнього арешту, до прикладу. Процесуально можна оформити через клопотання захисту або ж подання органу досудового розслідування/прокурора. У разі передачі на розгляд справи до суду ще під час дії попереднього рішення за варту - відразу ж клопотання захисту за зміну запобіжного - ризики відпали, досудове завершено. Це вже не СІЗО та можливість більш вільно та ефективно будувати свій захист. Цікаво, чим прокурори обгрунтовували необхідність подальшого утримання Романа у СІЗО - які такі небезпеки та ризики, за яких Він конче повинен перебувати під вартою?
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16.10.2023 15:50 Ответить
Я сейчас скажу ужасное
Хочется уже отстреливать судей
Прокурорских
А начать с Баканова
Меня эта манера президента
Делать морду кирпичом
Отмораживаться и класть на народ
Задрала
Я как Парасюк уже
Хочу идти на Банковую
Чтобы все разнести там к х......м
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16.10.2023 14:44 Ответить
набої подам
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16.10.2023 15:38 Ответить
Это моя любимая песня.......
Дякую,что напомнили!
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16.10.2023 15:43 Ответить
А далі? «Галя»…

убрати Презедента українці вже навчилися без порад моськовских прокладок.

А чому не кажешь що далі?

зайде ху&ло , як це було у 2014? Тоді москалі окупували Крим.

Підставимо под удар Україну?

Що втратимо зараз?
Левобережну Україну?
Чи усю?

Змініти «владу» в Україні це не мрія, це реальність.
Але треба думати головою, а не ємоціями.

Бо головне зараз Перемога.
Не розвал держави. Про що мріють у Кремлі.

Допоможемо москалям?
Звістно, НІ!!!

Якби не сковчали тут усі кацапськи тролі, закликаючи до того, щоб українці сами себе знищили.
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16.10.2023 17:30 Ответить
данілов в чорному - **** потний ківін...
стежте за зеленими шупалцями
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16.10.2023 18:03 Ответить
Парасюк і є прихильником Банкової. До цього часу облизує "другана Вову".
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16.10.2023 15:43 Ответить
І де ж подівся той Парасюк у 2019 році?
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16.10.2023 15:49 Ответить
Всіх суддів і прокурорів в цій справі потрібно розвісити на деревах ,
та нехай гойдаються 😡
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16.10.2023 14:45 Ответить
суддя Антонюк ніби ще гілляку не заслужила. Хоча треба для упевненості подивитися її рішення
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16.10.2023 14:48 Ответить
Та так.

Адже це навіть не рішення, а слова її помічника.

Вона потім може вийти, і сказати що він помилився.

Тож спостерігаємо далі.
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16.10.2023 14:55 Ответить
Виготовлення рішення, зокрема мотивувальна частина, потребуватимуть часу, можливо кілька днів. Але, з огляду, на резонанс та важоивість справи, навряд чи помічник помилився. Суддя через помічника хоче подивитися на реакцію, видасть коротке рішення, а згодом - повне із мотивувальною частиною. Хоча це формальності та процедура . Головне - резолютивна частина рішення та тримаємо кулаки за коротку ухвалу, ціна якої - свобода Героя
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16.10.2023 14:58 Ответить
Можливо це саме спроба дізнатись реакції.

Бо зазвичай судді особисто зачитують результативну частину на засіданні, і об'являють, що повний текст рішення буде надано адвокатам пізніше.
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16.10.2023 15:09 Ответить
Вас давно не было
Не хватало вашего спокойствия
Умения все анализировать
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16.10.2023 15:45 Ответить
Радий Вас читати
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16.10.2023 15:51 Ответить
А я восхищаюсь вашими текстами
Прекрасный литературный украинский
И всегда столько смыслов
Хорошего дня!
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16.10.2023 15:53 Ответить
🤝
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16.10.2023 15:54 Ответить
а кол осиновый
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16.10.2023 15:17 Ответить
За "заслуги" останніх кількох років вже тре пару-тройку ешелонів із осиновими колами, щоби усіх "заслужених відзначити"
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16.10.2023 15:26 Ответить
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16.10.2023 15:08 Ответить
Як ця наволоч, що працює у правоохоронній системі спокійно спить , жере , сере ...і дивиться в очі власним батькам і дітям?
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16.10.2023 14:50 Ответить
Ще й весілля закатує під час війни такі, що король Монако заздрить
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16.10.2023 15:04 Ответить
судья в Украине - тварь подневольная...
и пачиму мы не в НАТЕ? и пачиму мне не дают всю зброю какую я хачУ?- а я хачУ, и хачУ всё и одразу - задаёт себе вопрос Найвэлычнившивый с бандой своих мародёров, которые ужЕ неплохА прибарахлились и продолжают барыжить на войне
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16.10.2023 14:50 Ответить
Може вже час, гнати виродків зелених і підзелениних?
З цією гидотною зешоблою, перемоги не буде.
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16.10.2023 14:54 Ответить
Ну і коли вже нарешті цих агентів ФСБ у судівських мантіях почнуть прибирати?
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16.10.2023 15:16 Ответить
Збираємо списки суддів-татаровців, прокурорів татарівців-єрмаківців, ДБРрівців, щоб вчаксно подати прикордонникам, для того, щоб ті не змозли своєчасно встекти при зміні влади.
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16.10.2023 15:17 Ответить
Їх творець, Портнов вже втік, створить ще когось- візьме із притулених і організує буратіно-2 для незламного уставшего ат вацни народу
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17.10.2023 01:06 Ответить
Є замовлення Єрмака.
Тому начхати на докази, начхати на необгрунтованість звинувачень, начхати на свідків, начхати на адвокатів.

Навіть у середньовіччі було більше правосудля ніж зараз в Україні.

Наступний крок - вирок прямо без суда виносить ОПЗЄ.
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16.10.2023 15:47 Ответить
лукяновка як же жде вона зелення...
і буде буба в бункері-камері - для цйого поца нічого не зміниться...
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16.10.2023 15:52 Ответить
Тепер треба підарів Єрмака і Татарова посадити в клітку!
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16.10.2023 15:57 Ответить
Якщо автор статті гарно вчився в школі і розрізняє деякі елементарні поняття, то - так !! Слава полковнику !
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16.10.2023 18:44 Ответить
 
 