Суддя залишила клопотання про продовження арешту Червінського без розгляду, - адвокат Лисенко
Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк залишила без розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою ексрозвідника Романа Червінського.
Про це адвокатам сказав її помічник, повідомив в коментарі Цензор.НЕТ адвокат Сергій Лисенко.
Наразі адвокати чекають на ухвалу.
Як повідомлялося, сьогодні, 16 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Романа Червінського.
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
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А де фотоhttps://images.cnscdn.com/images/f/f/4/b/ff4b7dea50c75ab6c71fa0f5ebb09b70/original.jpg
«Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк» ?!!!
Цю хероіню потрібно вивішувати на кожному паркані.
Разом з описом її «подвигів», переліком майна, та розміром зарплатні.
зі словами - «Сором та ганьба».
Це означає, що його можуть звільнити з-під варти?
Мова йде про строки розслідування, а не утримання під вартою
Це означає, що справу скерують досуду.
Ти, як головний флудер, тихарик Подоляка, прекрасно знаєш, що утримання під вартою-це окремий судовий процес. І він нещодавно відбувся і по команді Єрмака і Зеленьського, Червінського залишили під вартою.
wtf?!
Пану Роману наснаги, терпіння, здоровя! Україна Переможе!
Влада нейтралізувала ще одного спеціаліста та патріота України.
Усе потрохи та із часом. Головне - здоровя Романа, безпека родини. Усе буде.
Багато хто із справжніх "спеців" сьогодні без реальної роботи, зокрема на війні, це дуже погано для України. За причини ви краще за мене знаєте - вибір 2019
Розголос за кожного, тоді буде результат, як у справі із паном Романом
Хочется уже отстреливать судей
Прокурорских
А начать с Баканова
Меня эта манера президента
Делать морду кирпичом
Отмораживаться и класть на народ
Задрала
Я как Парасюк уже
Хочу идти на Банковую
Чтобы все разнести там к х......м
Дякую,что напомнили!
убрати Презедента українці вже навчилися без порад моськовских прокладок.
А чому не кажешь що далі?
зайде ху&ло , як це було у 2014? Тоді москалі окупували Крим.
Підставимо под удар Україну?
Що втратимо зараз?
Левобережну Україну?
Чи усю?
Змініти «владу» в Україні це не мрія, це реальність.
Але треба думати головою, а не ємоціями.
Бо головне зараз Перемога.
Не розвал держави. Про що мріють у Кремлі.
Допоможемо москалям?
Звістно, НІ!!!
Якби не сковчали тут усі кацапськи тролі, закликаючи до того, щоб українці сами себе знищили.
стежте за зеленими шупалцями
та нехай гойдаються 😡
Адже це навіть не рішення, а слова її помічника.
Вона потім може вийти, і сказати що він помилився.
Тож спостерігаємо далі.
Бо зазвичай судді особисто зачитують результативну частину на засіданні, і об'являють, що повний текст рішення буде надано адвокатам пізніше.
Не хватало вашего спокойствия
Умения все анализировать
Прекрасный литературный украинский
И всегда столько смыслов
Хорошего дня!
и пачиму мы не в НАТЕ? и пачиму мне не дают всю зброю какую я хачУ?- а я хачУ, и хачУ всё и одразу - задаёт себе вопрос Найвэлычнившивый с бандой своих мародёров, которые ужЕ неплохА прибарахлились и продолжают барыжить на войне
З цією гидотною зешоблою, перемоги не буде.
Тому начхати на докази, начхати на необгрунтованість звинувачень, начхати на свідків, начхати на адвокатів.
Навіть у середньовіччі було більше правосудля ніж зараз в Україні.
Наступний крок - вирок прямо без суда виносить ОПЗЄ.
і буде буба в бункері-камері - для цйого поца нічого не зміниться...