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Новини
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Суддя залишила клопотання про продовження арешту Червінського без розгляду, - адвокат Лисенко

богачук,червінський

Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк залишила без розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою ексрозвідника Романа Червінського.

Про це адвокатам сказав її помічник, повідомив в коментарі Цензор.НЕТ адвокат Сергій Лисенко.

Наразі адвокати чекають на ухвалу.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Романа Червінського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура наполягає на продовженні строків розслідування у справі полковника Червінського, попри те, що СБУ завершила слідство, - адвокат Лисенко

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

Також читайте: Розвідник Червінський - прокурорам: Я не розумію, який злочин я скоїв. Покажіть мені у справі, де я передав інформацію росіянам

Автор: 

суд (11700) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+32
Якщо прокурори та слідчі нічого не "учудять" а-ля додаткові статті КК чи епізоди, то нарешті свобода. Надалі боротися на волі буде легше.
Пану Роману наснаги, терпіння, здоровя! Україна Переможе!
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16.10.2023 14:43
+29
Я сейчас скажу ужасное
Хочется уже отстреливать судей
Прокурорских
А начать с Баканова
Меня эта манера президента
Делать морду кирпичом
Отмораживаться и класть на народ
Задрала
Я как Парасюк уже
Хочу идти на Банковую
Чтобы все разнести там к х......м
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16.10.2023 14:44
+21
залишила без розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою ексрозвідника Романа Червінського
Це означає, що його можуть звільнити з-під варти?
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16.10.2023 14:41
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Как нєажидана-навєрна апять савєршенна случайна так вишла...
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16.10.2023 14:41 Відповісти
Цензор!
А де фотоhttps://images.cnscdn.com/images/f/f/4/b/ff4b7dea50c75ab6c71fa0f5ebb09b70/original.jpg

«Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк» ?!!!

Цю хероіню потрібно вивішувати на кожному паркані.

Разом з описом її «подвигів», переліком майна, та розміром зарплатні.

зі словами - «Сором та ганьба».
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16.10.2023 16:22 Відповісти
залишила без розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою ексрозвідника Романа Червінського
Це означає, що його можуть звільнити з-під варти?
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16.10.2023 14:41 Відповісти
БЛ@ДСЬКИЙ СУД ZVOвлади отримав клізму? Чи сам ZVO?
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16.10.2023 15:01 Відповісти
Рано радіти, у світі юриспруденції є багато шляхів до кінцевої мети. В наших умовах ще існує шлях свавілля.
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16.10.2023 15:04 Відповісти
якщо це під тиском партнерів... то- то лі ісчо будіт... Справа , як приклад , заява Моствої про прохання Зеленського на закритій зустрічі з журналістами - це дуже багато про що говорить .
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16.10.2023 15:09 Відповісти
...а це було одразу після оприлюднення історії з яйцями адвоката Єрмака рєзнікова. Зараз темпи прискоряться
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16.10.2023 15:11 Відповісти
Не кажіть "гоп".
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16.10.2023 15:15 Відповісти
То же интересует єтот вопрос.
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16.10.2023 15:12 Відповісти
Звісно що ні.
Мова йде про строки розслідування, а не утримання під вартою
Це означає, що справу скерують досуду.
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16.10.2023 15:40 Відповісти
Утримання в СІЗО можуть замінити цілодобовим домашнім арештом. Як пашці-мерседесу. Але Червінський має звання не у тій структурі.
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16.10.2023 15:42 Відповісти
Харош флудити.
Ти, як головний флудер, тихарик Подоляка, прекрасно знаєш, що утримання під вартою-це окремий судовий процес. І він нещодавно відбувся і по команді Єрмака і Зеленьського, Червінського залишили під вартою.
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16.10.2023 15:47 Відповісти
А от не знаю я цього. Якщо так, то хєрово, немає чому радіти.
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16.10.2023 15:51 Відповісти
там пишуть про продовження запобіжного, а не досудового розслідування. якщо в строк тримання визначений раніше, не продовжать строки досудового і не подадуть інше клопотання то мають звільнити. а коли справа піде в суд, то там окремо будуть по запобіжних вирішувати.
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16.10.2023 16:19 Відповісти
загалом так, але є певні ньюанси, тобто, якщо до закінчення запобіжного не подадуть і не розглянуть інше клопотання, то повинні звільнити.
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16.10.2023 16:17 Відповісти
Продовження строків тримання під вартою? Чи продовження стоків розслідування?
wtf?!
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16.10.2023 14:42 Відповісти
попробуй статтю прочитати, а не задавати питання.
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16.10.2023 16:20 Відповісти
))) так прочитай ділі заголовка
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16.10.2023 22:13 Відповісти
*далі
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16.10.2023 22:14 Відповісти
так прочитав, перше реччення теж, що залишили "без розгляду" клопотання про продовження запобіжних, чекають ухвалу, а потім пишуть, суд почав розгляд клопотання по строках досудового, **** нє ясно.
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17.10.2023 06:59 Відповісти
Якщо прокурори та слідчі нічого не "учудять" а-ля додаткові статті КК чи епізоди, то нарешті свобода. Надалі боротися на волі буде легше.
Пану Роману наснаги, терпіння, здоровя! Україна Переможе!
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16.10.2023 14:43 Відповісти
Але все одно він не зможе повернутися до роботи.
Влада нейтралізувала ще одного спеціаліста та патріота України.
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16.10.2023 15:04 Відповісти
Не відразу Рим руйнувався.
Усе потрохи та із часом. Головне - здоровя Романа, безпека родини. Усе буде.
Багато хто із справжніх "спеців" сьогодні без реальної роботи, зокрема на війні, це дуже погано для України. За причини ви краще за мене знаєте - вибір 2019
Розголос за кожного, тоді буде результат, як у справі із паном Романом
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16.10.2023 15:07 Відповісти
Звідки "свобода"? Це тільки означає, що справу буде скеровано до суду. А утримання під вартою- це окреме питання.
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16.10.2023 15:42 Відповісти
Перший та другий абзац статті. Сподіваюся, що окрім строків слідства, одночасно спливають строки тримання під вартою. У разі закінчення останніх - свобода у вигляді цілодобового домашнього арешту, до прикладу. Процесуально можна оформити через клопотання захисту або ж подання органу досудового розслідування/прокурора. У разі передачі на розгляд справи до суду ще під час дії попереднього рішення за варту - відразу ж клопотання захисту за зміну запобіжного - ризики відпали, досудове завершено. Це вже не СІЗО та можливість більш вільно та ефективно будувати свій захист. Цікаво, чим прокурори обгрунтовували необхідність подальшого утримання Романа у СІЗО - які такі небезпеки та ризики, за яких Він конче повинен перебувати під вартою?
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16.10.2023 15:50 Відповісти
Я сейчас скажу ужасное
Хочется уже отстреливать судей
Прокурорских
А начать с Баканова
Меня эта манера президента
Делать морду кирпичом
Отмораживаться и класть на народ
Задрала
Я как Парасюк уже
Хочу идти на Банковую
Чтобы все разнести там к х......м
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16.10.2023 14:44 Відповісти
набої подам
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16.10.2023 15:38 Відповісти
Это моя любимая песня.......
Дякую,что напомнили!
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16.10.2023 15:43 Відповісти
А далі? «Галя»…

убрати Презедента українці вже навчилися без порад моськовских прокладок.

А чому не кажешь що далі?

зайде ху&ло , як це було у 2014? Тоді москалі окупували Крим.

Підставимо под удар Україну?

Що втратимо зараз?
Левобережну Україну?
Чи усю?

Змініти «владу» в Україні це не мрія, це реальність.
Але треба думати головою, а не ємоціями.

Бо головне зараз Перемога.
Не розвал держави. Про що мріють у Кремлі.

Допоможемо москалям?
Звістно, НІ!!!

Якби не сковчали тут усі кацапськи тролі, закликаючи до того, щоб українці сами себе знищили.
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16.10.2023 17:30 Відповісти
данілов в чорному - **** потний ківін...
стежте за зеленими шупалцями
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16.10.2023 18:03 Відповісти
Парасюк і є прихильником Банкової. До цього часу облизує "другана Вову".
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16.10.2023 15:43 Відповісти
І де ж подівся той Парасюк у 2019 році?
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16.10.2023 15:49 Відповісти
Всіх суддів і прокурорів в цій справі потрібно розвісити на деревах ,
та нехай гойдаються 😡
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16.10.2023 14:45 Відповісти
суддя Антонюк ніби ще гілляку не заслужила. Хоча треба для упевненості подивитися її рішення
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16.10.2023 14:48 Відповісти
Та так.

Адже це навіть не рішення, а слова її помічника.

Вона потім може вийти, і сказати що він помилився.

Тож спостерігаємо далі.
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16.10.2023 14:55 Відповісти
Виготовлення рішення, зокрема мотивувальна частина, потребуватимуть часу, можливо кілька днів. Але, з огляду, на резонанс та важоивість справи, навряд чи помічник помилився. Суддя через помічника хоче подивитися на реакцію, видасть коротке рішення, а згодом - повне із мотивувальною частиною. Хоча це формальності та процедура . Головне - резолютивна частина рішення та тримаємо кулаки за коротку ухвалу, ціна якої - свобода Героя
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16.10.2023 14:58 Відповісти
Можливо це саме спроба дізнатись реакції.

Бо зазвичай судді особисто зачитують результативну частину на засіданні, і об'являють, що повний текст рішення буде надано адвокатам пізніше.
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16.10.2023 15:09 Відповісти
Вас давно не было
Не хватало вашего спокойствия
Умения все анализировать
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16.10.2023 15:45 Відповісти
Радий Вас читати
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16.10.2023 15:51 Відповісти
А я восхищаюсь вашими текстами
Прекрасный литературный украинский
И всегда столько смыслов
Хорошего дня!
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16.10.2023 15:53 Відповісти
🤝
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16.10.2023 15:54 Відповісти
а кол осиновый
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16.10.2023 15:17 Відповісти
За "заслуги" останніх кількох років вже тре пару-тройку ешелонів із осиновими колами, щоби усіх "заслужених відзначити"
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16.10.2023 15:26 Відповісти
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16.10.2023 15:08 Відповісти
Як ця наволоч, що працює у правоохоронній системі спокійно спить , жере , сере ...і дивиться в очі власним батькам і дітям?
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16.10.2023 14:50 Відповісти
Ще й весілля закатує під час війни такі, що король Монако заздрить
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16.10.2023 15:04 Відповісти
судья в Украине - тварь подневольная...
и пачиму мы не в НАТЕ? и пачиму мне не дают всю зброю какую я хачУ?- а я хачУ, и хачУ всё и одразу - задаёт себе вопрос Найвэлычнившивый с бандой своих мародёров, которые ужЕ неплохА прибарахлились и продолжают барыжить на войне
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16.10.2023 14:50 Відповісти
Може вже час, гнати виродків зелених і підзелениних?
З цією гидотною зешоблою, перемоги не буде.
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16.10.2023 14:54 Відповісти
Ну і коли вже нарешті цих агентів ФСБ у судівських мантіях почнуть прибирати?
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16.10.2023 15:16 Відповісти
Збираємо списки суддів-татаровців, прокурорів татарівців-єрмаківців, ДБРрівців, щоб вчаксно подати прикордонникам, для того, щоб ті не змозли своєчасно встекти при зміні влади.
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16.10.2023 15:17 Відповісти
Їх творець, Портнов вже втік, створить ще когось- візьме із притулених і організує буратіно-2 для незламного уставшего ат вацни народу
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17.10.2023 01:06 Відповісти
Є замовлення Єрмака.
Тому начхати на докази, начхати на необгрунтованість звинувачень, начхати на свідків, начхати на адвокатів.

Навіть у середньовіччі було більше правосудля ніж зараз в Україні.

Наступний крок - вирок прямо без суда виносить ОПЗЄ.
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16.10.2023 15:47 Відповісти
лукяновка як же жде вона зелення...
і буде буба в бункері-камері - для цйого поца нічого не зміниться...
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16.10.2023 15:52 Відповісти
Тепер треба підарів Єрмака і Татарова посадити в клітку!
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16.10.2023 15:57 Відповісти
Якщо автор статті гарно вчився в школі і розрізняє деякі елементарні поняття, то - так !! Слава полковнику !
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16.10.2023 18:44 Відповісти
 
 