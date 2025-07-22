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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Если нас всех не перебьют на фронте - будет ли куда возвращаться? - военная Андриана Сусак о ликвидации независимости НАБУ и САП

Андриана Сусак

Председатель "Женского ветеранского движения" Андриана Сусак призвала президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук военной.

"Закон №12414. Если нас всех не перебьют на фронте - будет ли куда возвращаться? Потому что одна из главных черт, которая держит нас как нацию - это чувство справедливости. Именно ее защищаем на передовой. Но где эта справедливость, если главные лоббисты Олег Татаров, Давид Арахамия, - люди, которые реально "push the horses". Вместе со своими соратниками они предоставляют Генпрокурору полномочия, которые уничтожают независимость НАБУ и САП. Новый Пшонка? Очень похоже", - написала Сусак.

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Она подчеркнула, что независимость НАБУ и САП - это гарантия, что после войны мы вернемся не в "банановую республику", а в государство, где действует закон, а не "телефонное право".

"Закон уже подписан главой парламента и направлен Президенту. Призываю Владимира Зеленского наложить вето. Разрушение справедливости - это внутренняя катастрофа. А может, враг уже не внешний? Страна - это не только земля, это справедливость и совесть, если известно, что это вообще такое", - резюмировала Сусак.

Читайте: Лишить страну независимых антикоррупционных институтов - значит уничтожить 12 лет борьбы и пренебречь жертвенностью людей, - ОО "Аэроразведка"

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) САП (2093)


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Топ комментарии
+14
Ти не тявкай у бік військових , падло Зе-скотне
Якби НАБУ і САП були не ефективними , то твій хозяїн не ліквідовував би їх
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22.07.2025 19:02 Ответить
+11
Кварталівський боте, тоді треба було також ліквідувати дармоїдське ручне дбр-гпу-сбу, що 30+ прожирали кошти платників податків та сидять на спецпенсіях у сотні тисяч гривень. Але ліквідують не їх, а тих, хто оголосив підозру татарову та Чернишову.
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22.07.2025 19:07 Ответить
+8
Зручно зевлада влаштувалася, купу законів можна антинародних приймати , але пружина все рівно стиснеться і вистрілить так що може їх кров'ю заляпати.
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22.07.2025 18:56 Ответить
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Ти не тявкай у бік військових , падло Зе-скотне
Якби НАБУ і САП були не ефективними , то твій хозяїн не ліквідовував би їх
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22.07.2025 19:02 Ответить
Ага и послы G7 не делали бы замечаний нелоху,что не следует этого делать
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22.07.2025 19:18 Ответить
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22.07.2025 19:07 Ответить
Кварталівський боте, тоді треба було також ліквідувати дармоїдське ручне дбр-гпу-сбу, що 30+ прожирали кошти платників податків та сидять на спецпенсіях у сотні тисяч гривень. Але ліквідують не їх, а тих, хто оголосив підозру татарову та Чернишову.
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22.07.2025 19:07 Ответить
ОПа-риш з сраки дь'Єрмака ?

👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿...на буй !

.
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22.07.2025 19:10 Ответить
Чому тупий, тому що зебіл.
Чому зебвл, тому що тупий.
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22.07.2025 19:10 Ответить
Це так мило. Ти навіть не помітив що ці структури не ліквідують, а підпорядковують "100% своєму генпрокурору" ©
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22.07.2025 19:10 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/3564694/19df5865-8bb4-4b75-aa52-967696359a27
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22.07.2025 19:17 Ответить
Зручно зевлада влаштувалася, купу законів можна антинародних приймати , але пружина все рівно стиснеться і вистрілить так що може їх кров'ю заляпати.
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22.07.2025 18:56 Ответить
Смєло ми в бой пойдьом,
За власть ЗЄлєтов,
И все как один умрьом
В борьбє за єто...?

НЕ думаю !

а ці дівчата та хлопці візьмуть Банкову на раз-два
і головне - рука не здригнеться !

.
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22.07.2025 19:26 Ответить
Про що ви кажете? Яке там ветувати? Він в авральному режимі його вже підписав.
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22.07.2025 18:57 Ответить
Здесь вылезла куча зелёного говна. Будут развешаны все, дайте срок.
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22.07.2025 18:57 Ответить
В країну мрій зеленського. В білорашку по лукашенківські.
Може зелі вже мавзолей закласти ? вован все таки
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22.07.2025 18:59 Ответить
Захисники України, зхвильовані, заколотом Оманських, тилових покидьків, з урядового кварталу!!!
Українці, за свою Свободу, жити в Чесній та Правовій Україні, життя кладуть, захищаючи свої Родини від московського убивці-прутня!
А Оманське тилове лайно, з урядового кварталу, забулькало, на московський лад?!?!?!?
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22.07.2025 18:59 Ответить
Насторожує інше, влада дуже добре розуміла, який хай піднімуть її дії, під час війни таке робити не доцільно, хіба що ти хочеш відволікти людей від чогось важливого... наприклад Зеленський ветує не підпише цей закон, але переговорна група в Туреччині піде на поступки Кремлю... наша влада це професійні шулера, уважно слідкуйте за їх руками...
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22.07.2025 19:03 Ответить
+💯 👍🏿!

.
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22.07.2025 19:37 Ответить
Чарівна захисниця не закон ветувати а усувати від влади того кого просиш ветувати.
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22.07.2025 19:04 Ответить
.
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22.07.2025 19:04 Ответить
Схоже чеяенське дрг все ж таки прорвалося на банковій і взяло у заручники увесь офіс.
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22.07.2025 19:05 Ответить
))))))))))
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22.07.2025 19:29 Ответить
уже давно некуда возвращаться. гулаг
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22.07.2025 19:05 Ответить
Чудик ,а что ты хотел ,чтобы было когда война в стране и действуют законы военного времени.
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22.07.2025 19:21 Ответить
в сенсі бєспрєдєла корупції ?

.
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22.07.2025 19:40 Ответить
все відбулось ще в 2019му, дівчина просто не помітила.
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22.07.2025 19:18 Ответить
Товарища ЗЄ та його партію давно пора усувати від влади.
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22.07.2025 19:20 Ответить
О, це дуже непрості питання для обмежених "недопатріотів", які живуть за принципом : "Хай кінь про майбутнє думає, в нього голова велика " . Це ж потрібно осмислити ,що буде в нас з такою владою після закінчення війни ? І взагалі чи реально з нею закінчити війну?

Та для вузьколобих "патріотів -нафронтиків ", блохєрів -валантьорів , тилових політруків та незаЛИЗАНИХ експертів - це занадто складна задача : думати наперед . Бо голова в них для того - щоб кричати гасла ...
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22.07.2025 19:22 Ответить
з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
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22.07.2025 19:41 Ответить
Нет,с любой стороны моцква и московия.
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22.07.2025 19:24 Ответить
ЗЄ це "вутрішня мацква"

за це гинуть Українські Воїни ?
за це гинуть Українські діти, їх матері і старі від рашистких ракет та дронів ?

за маленьку рашку замість України ?

.
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22.07.2025 19:45 Ответить
Зепідор хоче повторити долю яника
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22.07.2025 20:05 Ответить
 
 