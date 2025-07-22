Если нас всех не перебьют на фронте - будет ли куда возвращаться? - военная Андриана Сусак о ликвидации независимости НАБУ и САП
Председатель "Женского ветеранского движения" Андриана Сусак призвала президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук военной.
"Закон №12414. Если нас всех не перебьют на фронте - будет ли куда возвращаться? Потому что одна из главных черт, которая держит нас как нацию - это чувство справедливости. Именно ее защищаем на передовой. Но где эта справедливость, если главные лоббисты Олег Татаров, Давид Арахамия, - люди, которые реально "push the horses". Вместе со своими соратниками они предоставляют Генпрокурору полномочия, которые уничтожают независимость НАБУ и САП. Новый Пшонка? Очень похоже", - написала Сусак.
Она подчеркнула, что независимость НАБУ и САП - это гарантия, что после войны мы вернемся не в "банановую республику", а в государство, где действует закон, а не "телефонное право".
"Закон уже подписан главой парламента и направлен Президенту. Призываю Владимира Зеленского наложить вето. Разрушение справедливости - это внутренняя катастрофа. А может, враг уже не внешний? Страна - это не только земля, это справедливость и совесть, если известно, что это вообще такое", - резюмировала Сусак.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Якби НАБУ і САП були не ефективними , то твій хозяїн не ліквідовував би їх
👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿...на буй !
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Чому зебвл, тому що тупий.
За власть ЗЄлєтов,
И все как один умрьом
В борьбє за єто...?
НЕ думаю !
а ці дівчата та хлопці візьмуть Банкову на раз-два
і головне - рука не здригнеться !
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Може зелі вже мавзолей закласти ? вован все таки
Українці, за свою Свободу, жити в Чесній та Правовій Україні, життя кладуть, захищаючи свої Родини від московського убивці-прутня!
А Оманське тилове лайно, з урядового кварталу, забулькало, на московський лад?!?!?!?
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Та для вузьколобих "патріотів -нафронтиків ", блохєрів -валантьорів , тилових політруків та незаЛИЗАНИХ експертів - це занадто складна задача : думати наперед . Бо голова в них для того - щоб кричати гасла ...
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за це гинуть Українські Воїни ?
за це гинуть Українські діти, їх матері і старі від рашистких ракет та дронів ?
за маленьку рашку замість України ?
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