Если нас всех не перебьют на фронте - будет ли куда возвращаться? - военная Андриана Сусак о ликвидации независимости НАБУ и САП

Председатель "Женского ветеранского движения" Андриана Сусак призвала президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук военной.

"Закон №12414. Если нас всех не перебьют на фронте - будет ли куда возвращаться? Потому что одна из главных черт, которая держит нас как нацию - это чувство справедливости. Именно ее защищаем на передовой. Но где эта справедливость, если главные лоббисты Олег Татаров, Давид Арахамия, - люди, которые реально "push the horses". Вместе со своими соратниками они предоставляют Генпрокурору полномочия, которые уничтожают независимость НАБУ и САП. Новый Пшонка? Очень похоже", - написала Сусак.

Читайте: Автомайдан призвал выходить на акцию протеста против ликвидации независимости НАБУ и САП

Она подчеркнула, что независимость НАБУ и САП - это гарантия, что после войны мы вернемся не в "банановую республику", а в государство, где действует закон, а не "телефонное право".

"Закон уже подписан главой парламента и направлен Президенту. Призываю Владимира Зеленского наложить вето. Разрушение справедливости - это внутренняя катастрофа. А может, враг уже не внешний? Страна - это не только земля, это справедливость и совесть, если известно, что это вообще такое", - резюмировала Сусак.

Читайте: Лишить страну независимых антикоррупционных институтов - значит уничтожить 12 лет борьбы и пренебречь жертвенностью людей, - ОО "Аэроразведка"

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ - разговор шел об Узбекистане, а обнародовали "Дагестан" в РФ

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.