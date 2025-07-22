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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Якщо нас усіх не переб’ють на фронті - чи буде куди повертатись? - військова Андріана Сусак про ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Андріана Сусак

Голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак закликала президента України Володимира Зеленського ветувати закон №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук військової.

"Закон №12414. Якщо нас усіх не переб’ють на фронті — чи буде куди повертатись? Бо одна з головних рис, яка тримає нас як націю — це відчуття справедливості. Саме її захищаємо на передовій. Але де ця справедливість, якщо головні лобісти Олег Татаров, Давид Арахамія, — люди, які реально "push the horses". Разом зі своїми соратниками вони надають Генпрокурору повноваження, які знищують незалежність НАБУ та САП. Новий Пшонка? Дуже схоже", - написала Сусак.

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Вона підкреслила, що незалежність НАБУ та САП — це гарантія, що після війни ми повернемося не в "бананову республіку", а в державу, де діє закон, а не "телефонне право".

"Закон уже підписаний головою парламенту і направлений Президенту. Закликаю Володимира Зеленського накласти вето. Руйнування справедливості — це внутрішня катастрофа. А може, ворог уже не зовнішній?.. Країна — це не тільки земля, це справедливість та совість, якщо відомо, що це взагалі таке", - резюмувала Сусак.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) САП (2277)


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Топ коментарі
+14
Ти не тявкай у бік військових , падло Зе-скотне
Якби НАБУ і САП були не ефективними , то твій хозяїн не ліквідовував би їх
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22.07.2025 19:02 Відповісти
+11
Кварталівський боте, тоді треба було також ліквідувати дармоїдське ручне дбр-гпу-сбу, що 30+ прожирали кошти платників податків та сидять на спецпенсіях у сотні тисяч гривень. Але ліквідують не їх, а тих, хто оголосив підозру татарову та Чернишову.
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22.07.2025 19:07 Відповісти
+8
Зручно зевлада влаштувалася, купу законів можна антинародних приймати , але пружина все рівно стиснеться і вистрілить так що може їх кров'ю заляпати.
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22.07.2025 18:56 Відповісти
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Ти не тявкай у бік військових , падло Зе-скотне
Якби НАБУ і САП були не ефективними , то твій хозяїн не ліквідовував би їх
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22.07.2025 19:02 Відповісти
Ага и послы G7 не делали бы замечаний нелоху,что не следует этого делать
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22.07.2025 19:18 Відповісти
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22.07.2025 19:07 Відповісти
Кварталівський боте, тоді треба було також ліквідувати дармоїдське ручне дбр-гпу-сбу, що 30+ прожирали кошти платників податків та сидять на спецпенсіях у сотні тисяч гривень. Але ліквідують не їх, а тих, хто оголосив підозру татарову та Чернишову.
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22.07.2025 19:07 Відповісти
ОПа-риш з сраки дь'Єрмака ?

👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿...на буй !

.
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22.07.2025 19:10 Відповісти
Чому тупий, тому що зебіл.
Чому зебвл, тому що тупий.
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22.07.2025 19:10 Відповісти
Це так мило. Ти навіть не помітив що ці структури не ліквідують, а підпорядковують "100% своєму генпрокурору" ©
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22.07.2025 19:10 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3564694/19df5865-8bb4-4b75-aa52-967696359a27
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22.07.2025 19:17 Відповісти
Зручно зевлада влаштувалася, купу законів можна антинародних приймати , але пружина все рівно стиснеться і вистрілить так що може їх кров'ю заляпати.
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22.07.2025 18:56 Відповісти
Смєло ми в бой пойдьом,
За власть ЗЄлєтов,
И все как один умрьом
В борьбє за єто...?

НЕ думаю !

а ці дівчата та хлопці візьмуть Банкову на раз-два
і головне - рука не здригнеться !

.
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22.07.2025 19:26 Відповісти
Про що ви кажете? Яке там ветувати? Він в авральному режимі його вже підписав.
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22.07.2025 18:57 Відповісти
Здесь вылезла куча зелёного говна. Будут развешаны все, дайте срок.
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22.07.2025 18:57 Відповісти
В країну мрій зеленського. В білорашку по лукашенківські.
Може зелі вже мавзолей закласти ? вован все таки
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22.07.2025 18:59 Відповісти
Захисники України, зхвильовані, заколотом Оманських, тилових покидьків, з урядового кварталу!!!
Українці, за свою Свободу, жити в Чесній та Правовій Україні, життя кладуть, захищаючи свої Родини від московського убивці-прутня!
А Оманське тилове лайно, з урядового кварталу, забулькало, на московський лад?!?!?!?
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22.07.2025 18:59 Відповісти
Насторожує інше, влада дуже добре розуміла, який хай піднімуть її дії, під час війни таке робити не доцільно, хіба що ти хочеш відволікти людей від чогось важливого... наприклад Зеленський ветує не підпише цей закон, але переговорна група в Туреччині піде на поступки Кремлю... наша влада це професійні шулера, уважно слідкуйте за їх руками...
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22.07.2025 19:03 Відповісти
+💯 👍🏿!

.
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22.07.2025 19:37 Відповісти
Чарівна захисниця не закон ветувати а усувати від влади того кого просиш ветувати.
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22.07.2025 19:04 Відповісти
.
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22.07.2025 19:04 Відповісти
Схоже чеяенське дрг все ж таки прорвалося на банковій і взяло у заручники увесь офіс.
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22.07.2025 19:05 Відповісти
))))))))))
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22.07.2025 19:29 Відповісти
уже давно некуда возвращаться. гулаг
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22.07.2025 19:05 Відповісти
Чудик ,а что ты хотел ,чтобы было когда война в стране и действуют законы военного времени.
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22.07.2025 19:21 Відповісти
в сенсі бєспрєдєла корупції ?

.
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22.07.2025 19:40 Відповісти
все відбулось ще в 2019му, дівчина просто не помітила.
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22.07.2025 19:18 Відповісти
Товарища ЗЄ та його партію давно пора усувати від влади.
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22.07.2025 19:20 Відповісти
О, це дуже непрості питання для обмежених "недопатріотів", які живуть за принципом : "Хай кінь про майбутнє думає, в нього голова велика " . Це ж потрібно осмислити ,що буде в нас з такою владою після закінчення війни ? І взагалі чи реально з нею закінчити війну?

Та для вузьколобих "патріотів -нафронтиків ", блохєрів -валантьорів , тилових політруків та незаЛИЗАНИХ експертів - це занадто складна задача : думати наперед . Бо голова в них для того - щоб кричати гасла ...
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22.07.2025 19:22 Відповісти
з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
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22.07.2025 19:41 Відповісти
Нет,с любой стороны моцква и московия.
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22.07.2025 19:24 Відповісти
ЗЄ це "вутрішня мацква"

за це гинуть Українські Воїни ?
за це гинуть Українські діти, їх матері і старі від рашистких ракет та дронів ?

за маленьку рашку замість України ?

.
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22.07.2025 19:45 Відповісти
Зепідор хоче повторити долю яника
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22.07.2025 20:05 Відповісти
 
 