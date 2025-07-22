Якщо нас усіх не переб’ють на фронті - чи буде куди повертатись? - військова Андріана Сусак про ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак закликала президента України Володимира Зеленського ветувати закон №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук військової.

"Закон №12414. Якщо нас усіх не переб’ють на фронті — чи буде куди повертатись? Бо одна з головних рис, яка тримає нас як націю — це відчуття справедливості. Саме її захищаємо на передовій. Але де ця справедливість, якщо головні лобісти Олег Татаров, Давид Арахамія, — люди, які реально "push the horses". Разом зі своїми соратниками вони надають Генпрокурору повноваження, які знищують незалежність НАБУ та САП. Новий Пшонка? Дуже схоже", - написала Сусак.

Читайте: Автомайдан закликав виходити на акцію протесту проти ліквідації незалежності НАБУ та САП

Вона підкреслила, що незалежність НАБУ та САП — це гарантія, що після війни ми повернемося не в "бананову республіку", а в державу, де діє закон, а не "телефонне право".

"Закон уже підписаний головою парламенту і направлений Президенту. Закликаю Володимира Зеленського накласти вето. Руйнування справедливості — це внутрішня катастрофа. А може, ворог уже не зовнішній?.. Країна — це не тільки земля, це справедливість та совість, якщо відомо, що це взагалі таке", - резюмувала Сусак.

Читайте: Позбавити країну незалежних антикорупційних інституцій — означає знищити 12 років боротьби та знехтувати жертовністю людей, - ГО "Аеророзвідка"

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.