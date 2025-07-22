Якщо нас усіх не переб’ють на фронті - чи буде куди повертатись? - військова Андріана Сусак про ліквідацію незалежності НАБУ та САП
Голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак закликала президента України Володимира Зеленського ветувати закон №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук військової.
"Закон №12414. Якщо нас усіх не переб’ють на фронті — чи буде куди повертатись? Бо одна з головних рис, яка тримає нас як націю — це відчуття справедливості. Саме її захищаємо на передовій. Але де ця справедливість, якщо головні лобісти Олег Татаров, Давид Арахамія, — люди, які реально "push the horses". Разом зі своїми соратниками вони надають Генпрокурору повноваження, які знищують незалежність НАБУ та САП. Новий Пшонка? Дуже схоже", - написала Сусак.
Вона підкреслила, що незалежність НАБУ та САП — це гарантія, що після війни ми повернемося не в "бананову республіку", а в державу, де діє закон, а не "телефонне право".
"Закон уже підписаний головою парламенту і направлений Президенту. Закликаю Володимира Зеленського накласти вето. Руйнування справедливості — це внутрішня катастрофа. А може, ворог уже не зовнішній?.. Країна — це не тільки земля, це справедливість та совість, якщо відомо, що це взагалі таке", - резюмувала Сусак.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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Якби НАБУ і САП були не ефективними , то твій хозяїн не ліквідовував би їх
👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿...на буй !
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Чому зебвл, тому що тупий.
За власть ЗЄлєтов,
И все как один умрьом
В борьбє за єто...?
НЕ думаю !
а ці дівчата та хлопці візьмуть Банкову на раз-два
і головне - рука не здригнеться !
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Може зелі вже мавзолей закласти ? вован все таки
Українці, за свою Свободу, жити в Чесній та Правовій Україні, життя кладуть, захищаючи свої Родини від московського убивці-прутня!
А Оманське тилове лайно, з урядового кварталу, забулькало, на московський лад?!?!?!?
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Та для вузьколобих "патріотів -нафронтиків ", блохєрів -валантьорів , тилових політруків та незаЛИЗАНИХ експертів - це занадто складна задача : думати наперед . Бо голова в них для того - щоб кричати гасла ...
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за це гинуть Українські Воїни ?
за це гинуть Українські діти, їх матері і старі від рашистких ракет та дронів ?
за маленьку рашку замість України ?
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