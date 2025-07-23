"Зеленскому и его окружению нужно вспомнить об "огненном Крещении" 19 января 2014 года", - социолог Гарань

Фото: Радіо Свобода

Ситуация выглядит однозначно как попытка авторитарного наступления (которое идет уже давно, но которому мы все постоянно сопротивлялись).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке социолог Алексей Гарань.

1. Хотя публичные акции при военном положении могут ограничиваться/требовать разрешений, власть сама спровоцировала сегодняшний (сообщение от 22.07. - Ред.) вечерний протест в Киеве и других городах продавливанием нынешнего законопроекта, лишающего независимости САП и НАБУ.

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2. Это следует рассматривать как логическую цепочку событий: неотстранение Чернышова, неназначение законно избранного руководителя БЭБ, суд над Vitaliy Shabunin, неожиданная мобилизация Богдана Буткевича, наезд на журналистку "Зеркала недели" Инну Ведерникову и ее мужа. Почти по каждому из этих фактов власть отмахивалась, искала какие-то "аргументы". Но целостно ситуация выглядит однозначно, как попытка авторитарного наступления (которое идет уже давно, но которому мы все постоянно сопротивлялись).

3. Ситуация взрывоопасная, вполне возможны провокации со стороны России, чтобы спровоцировать столкновения в центре Киева. Участникам протестов не дать втянуть себя в провокации.

4. Силовикам держать голову холодной. Помнить как разгон студентов вызвал Евромайдан.

5. Зеленскому и его окружению (включая Стефанчука) вспомнить, что принятие (да еще и с нарушениями) "драконовских законов" 16 января привело к "огненному Крещению" 19 января.

6. Зеленского "подставило" окружение или "рыба гниет с головы"? PS. Поскольку Зеленский только что подписал закон - он часть проблемы.

7. Спасибо тем "слугам", которые не приняли участие в этом шабаше.

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8. Тимошенко, которую я когда-то поддерживал, как и многие другие, в противостоянии с Януковичем и во время заключения, сейчас повторяет все заявления тогдашней власти против "давления" со стороны Запада, и против "грантоедов". (С ней, к сожалению, оказались и те депутаты из ее фракции, с кем мы прошли оба Майдана).

9. Сегодняшний день стал знаковым для многих экспертов, которые воздерживались от критики Зеленского за рубежом. Оказывается нет другого средства, чем обращаться к Западу с призывом защитить демократию в Украине, потому что украинцев власть игнорирует. И при этом призывать не прекращать военной и другой поддержки Украины.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.