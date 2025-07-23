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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Зеленскому и его окружению нужно вспомнить об "огненном Крещении" 19 января 2014 года", - социолог Гарань

Социолог Гарань о законе о НАБУ и САП в Киеве
Фото: Радіо Свобода

Ситуация выглядит однозначно как попытка авторитарного наступления (которое идет уже давно, но которому мы все постоянно сопротивлялись).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке социолог Алексей Гарань.

1. Хотя публичные акции при военном положении могут ограничиваться/требовать разрешений, власть сама спровоцировала сегодняшний (сообщение от 22.07. - Ред.) вечерний протест в Киеве и других городах продавливанием нынешнего законопроекта, лишающего независимости САП и НАБУ.

Также читайте: Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины

2. Это следует рассматривать как логическую цепочку событий: неотстранение Чернышова, неназначение законно избранного руководителя БЭБ, суд над Vitaliy Shabunin, неожиданная мобилизация Богдана Буткевича, наезд на журналистку "Зеркала недели" Инну Ведерникову и ее мужа. Почти по каждому из этих фактов власть отмахивалась, искала какие-то "аргументы". Но целостно ситуация выглядит однозначно, как попытка авторитарного наступления (которое идет уже давно, но которому мы все постоянно сопротивлялись).

3. Ситуация взрывоопасная, вполне возможны провокации со стороны России, чтобы спровоцировать столкновения в центре Киева. Участникам протестов не дать втянуть себя в провокации.

4. Силовикам держать голову холодной. Помнить как разгон студентов вызвал Евромайдан.

5. Зеленскому и его окружению (включая Стефанчука) вспомнить, что принятие (да еще и с нарушениями) "драконовских законов" 16 января привело к "огненному Крещению" 19 января.

6. Зеленского "подставило" окружение или "рыба гниет с головы"? PS. Поскольку Зеленский только что подписал закон - он часть проблемы.

7. Спасибо тем "слугам", которые не приняли участие в этом шабаше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия обеспокоена принятым законом о НАБУ и САП: фон дер Ляйен требует разъяснений от Украины

8. Тимошенко, которую я когда-то поддерживал, как и многие другие, в противостоянии с Януковичем и во время заключения, сейчас повторяет все заявления тогдашней власти против "давления" со стороны Запада, и против "грантоедов". (С ней, к сожалению, оказались и те депутаты из ее фракции, с кем мы прошли оба Майдана).

9. Сегодняшний день стал знаковым для многих экспертов, которые воздерживались от критики Зеленского за рубежом. Оказывается нет другого средства, чем обращаться к Западу с призывом защитить демократию в Украине, потому что украинцев власть игнорирует. И при этом призывать не прекращать военной и другой поддержки Украины.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Автор: 

Зеленский Владимир (21299) протест (5872)


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Топ комментарии
+8
Цікаво коли Зеленський дасть наказ стріляти опозицію і активістів спочатку по лісах тайно в потім на площадях міст явно-як думаєте?
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23.07.2025 18:11 Ответить
+5
Ну, Юля знает зачем подпевает Зеленскому. В прошлый раз за ее поддержку Зеленский заплатил хлебным местом для ее "мучной моли" в ДПЗКУ.
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23.07.2025 18:29 Ответить
+4
Скоро вилізе те щось, за що мадам Капітельман продала своїх виборців.
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23.07.2025 18:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дараґой таваріщь Нєвінный! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована у війні, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь ісламісти, тягнибоки, парашэнкі, чєрнаволы, бєньдєры ?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї-*** пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ракети не літають, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут скавулите? Рвете серце? Ну заради чого Ви себе так катуєте?! Ну заради чого ??? Родіна-*** ж зовйот-нах!

До речі, у Вас вдома проблеми: ще пару поколінь і Московія стане мусульманською державою.
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23.07.2025 18:28 Ответить
Кобылой обойдешься, лапоть.
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23.07.2025 18:44 Ответить
Ступай ***** мраzzиянец...
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23.07.2025 18:51 Ответить
Кацап, ти не зрозумів. Тут водкі нєт...
Рускій, "поэтому" у цьому випадку, в свинособачій мові пишеться разом.
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23.07.2025 18:55 Ответить
А хто такий "мальчик в трусиках засидевшийся в девственниках"? Прізвище у нього є?
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23.07.2025 18:47 Ответить
Цікаво коли Зеленський дасть наказ стріляти опозицію і активістів спочатку по лісах тайно в потім на площадях міст явно-як думаєте?
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23.07.2025 18:11 Ответить
Стріляти ґоїв не є Гріхом.
Хто читає книжки, той знає.
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23.07.2025 19:13 Ответить
Дамы и господа представляю вам битву тысячелетия на территории Украины с одной стороны исламисты джихадисты облачённые в погоны САП,СБУ,ГПУ, НПУ, НАБУ,НАЗК,ДБР… представляющие террористическую группировку ИГ с другой стороны украинский мальчик в трусиках засидевшийся в девственниках представляющий глубинное украинское государство! Делайте ваши ставки дамы и господа кто кого? Кто Ког выпхнет на фронт, выпхнет из жизни, выпхнет из Украины! Остаться должен только Один! Уважаемые дамы и господа.
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23.07.2025 19:15 Ответить
Зеленский и его окружение знают что все эти активности ему ничем не угрожают.
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23.07.2025 18:16 Ответить
Цікаво, що тебе так зачепило: мальчік, трусікі, чи дєвствєнность мальчікової попки? 🤔 Ти - збоченець? 😲
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23.07.2025 18:34 Ответить
Самореклама тут заборонена.
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23.07.2025 18:35 Ответить
Свинособаки про це не чули.
Істінно-*** рюзкє князь Андрєй Боголюбскій. Це той, хто вперше напав на Київ 1169-го року.
Московитські науковці відновили зовнішнісь по черепу.
Пістуц!
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23.07.2025 19:08 Ответить
Відверто кажучи- мудрий український нарід все це заслужив.
Більше того- 75% населення України голосувало саме за ;прєкратіть стрєлять; і ; какая разніца;
Так що...Ничкарьтеся від мобілізації далі, ваші вже близько.
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23.07.2025 18:20 Ответить
Ну, Юля знает зачем подпевает Зеленскому. В прошлый раз за ее поддержку Зеленский заплатил хлебным местом для ее "мучной моли" в ДПЗКУ.
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23.07.2025 18:29 Ответить
Скоро вилізе те щось, за що мадам Капітельман продала своїх виборців.
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23.07.2025 18:34 Ответить
Хтось здивований?
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23.07.2025 19:15 Ответить
Вкрасти вибір: остання місія президента Зеленського?
https://www.youtube.com/watch?v=8LfaQQFCYco
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23.07.2025 18:33 Ответить
 
 