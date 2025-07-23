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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Зеленському та його оточенню треба згадати про "вогненне Водохреща" 19 січня 2014", - соціолог Гарань

Соціолог Гарань про закон щодо НАБУ та САП в Києві
Фото: Радіо Свобода

Ситуація виглядає однозначно як спроба авторитарного наступу (який йде вже давно, але якому ми всі постійно опиралися).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці соціолог Олексій Гарань.

1. Хоча публічні акції за воєнного стану можуть обмежуватися/вимагати дозволів, влада сама спровокувала сьогоднішній (допис від 22.07. - Ред.) вечірній протест в Києві та інших містах продавлюванням нинішнього законопроєкту, що позбавляє незалежності САП та НАБУ.

Також читайте: Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП відбудеться 23 липня у Києві та ще 14 містах України

2. Це слід розглядати як логічний ланцюжок подій: невідсторонення Чернишова, непризначення законно обраного керівника БЕБ, суд над Vitaliy Shabunin, несподівана мобілізація Богдан Буткевич, наїзд на журналістку "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова та її чоловіка. Майже по кожному з цих фактів влада відбрикувалася, шукала якісь "аргументи". Але цілісно ситуація виглядає однозначно, як спроба авторитарного наступу (який йде вже давно, але якому ми всі постійно опиралися).

3. Ситуація вибухонебезпечна, цілком можливі провокації з боку Росії, аби спровокувати сутички в центрі Києва. Учасникам протестів не дати втягнути себе в провокації.

4. Силовикам тримати голову холодною. Пам'ятати як розгін студентів викликав Євромайдан.

5. Зеленському і його оточенню (включно із Стефанчуком) згадати, що ухвалення (та ще й з порушеннями) "драконівських законів" 16 січня призвело до "вогненного Водохреща" 19 січня.

6. Зеленського "підставило" оточення чи "риба гниє з голови"? PS. Оскільки Зеленський щойно підписав закон – він частина проблеми.

7. Дяка тим "слугам", які не взяли участь у цьому шабаші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія стурбована ухваленим законом щодо НАБУ та САП: фон дер Ляєн вимагає роз’яснень від України

8. Тимошенко, яку я колись підтримував, як і багато інших, у протистоянні з Януковичем та й під час увязнення, зараз повторює всі заяви тодішньої влади проти "тиску" з боку Заходу, та проти "грантожерів". (З нею, на жаль, опинилися і ті депутати з її фракції, з ким ми пройшли обидва Майдани).

9. Сьогоднішній день став знаковим для багатьох експертів, які утримувалися від критики Зеленського за кордоном. Виявляється нема іншого засобу, ніж звертатися до Заходу із закликом захистити демократію в Україні, бо українців влада ігнорує. І при цьому закликати не припиняти військової та іншої підтримки України.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Автор: 

Зеленський Володимир (24812) протест (2412)


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Топ коментарі
+10
Цікаво коли Зеленський дасть наказ стріляти опозицію і активістів спочатку по лісах тайно в потім на площадях міст явно-як думаєте?
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23.07.2025 18:11 Відповісти
+6
Скоро вилізе те щось, за що мадам Капітельман продала своїх виборців.
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23.07.2025 18:34 Відповісти
+5
Ну, Юля знает зачем подпевает Зеленскому. В прошлый раз за ее поддержку Зеленский заплатил хлебным местом для ее "мучной моли" в ДПЗКУ.
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23.07.2025 18:29 Відповісти
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Дараґой таваріщь Нєвінный! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована у війні, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь ісламісти, тягнибоки, парашэнкі, чєрнаволы, бєньдєры ?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї-*** пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ракети не літають, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут скавулите? Рвете серце? Ну заради чого Ви себе так катуєте?! Ну заради чого ??? Родіна-*** ж зовйот-нах!

До речі, у Вас вдома проблеми: ще пару поколінь і Московія стане мусульманською державою.
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23.07.2025 18:28 Відповісти
Цікаво коли Зеленський дасть наказ стріляти опозицію і активістів спочатку по лісах тайно в потім на площадях міст явно-як думаєте?
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23.07.2025 18:11 Відповісти
Стріляти ґоїв не є Гріхом.
Хто читає книжки, той знає.
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23.07.2025 19:13 Відповісти
Зеленский и его окружение знают что все эти активности ему ничем не угрожают.
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23.07.2025 18:16 Відповісти
Цікаво, що тебе так зачепило: мальчік, трусікі, чи дєвствєнность мальчікової попки? 🤔 Ти - збоченець? 😲
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23.07.2025 18:34 Відповісти
Самореклама тут заборонена.
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23.07.2025 18:35 Відповісти
Свинособаки про це не чули.
Істінно-*** рюзкє князь Андрєй Боголюбскій. Це той, хто вперше напав на Київ 1169-го року.
Московитські науковці відновили зовнішнісь по черепу.
Пістуц!
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23.07.2025 19:08 Відповісти
Відверто кажучи- мудрий український нарід все це заслужив.
Більше того- 75% населення України голосувало саме за ;прєкратіть стрєлять; і ; какая разніца;
Так що...Ничкарьтеся від мобілізації далі, ваші вже близько.
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23.07.2025 18:20 Відповісти
Ну, Юля знает зачем подпевает Зеленскому. В прошлый раз за ее поддержку Зеленский заплатил хлебным местом для ее "мучной моли" в ДПЗКУ.
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23.07.2025 18:29 Відповісти
Скоро вилізе те щось, за що мадам Капітельман продала своїх виборців.
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23.07.2025 18:34 Відповісти
Хтось здивований?
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23.07.2025 19:15 Відповісти
Вкрасти вибір: остання місія президента Зеленського?
https://www.youtube.com/watch?v=8LfaQQFCYco
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23.07.2025 18:33 Відповісти
Хе-хе... Нвіть Гітлер застрілився. Чи братани застрілили?
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23.07.2025 19:20 Відповісти
Здається, до зелі надійшли свіжі рейтинги. Якась заява вже є.
Чи відкочує взад, чи ні - треба її подивитись
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23.07.2025 19:22 Відповісти
Зважаючи, як колись О.Гарань "вірив комуністичним ідеалам" (цитата з його давнього інтерв'ю, здається для Lb.ua), не здивуюся, що він так само палко "вірить в ідеали Майдану". Ну і який більшовик не покладається на животворність "вогню і меча"?
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23.07.2025 19:50 Відповісти
Так воно ж у тому році бєзлєра ублажало! А його лєнка перепощувала ворожі пости, які закликали здавати пересування наших військових! Хєрово, що у 2019 році ФСБешні технології відключили мізки у 73%, прийшовших на вибори!
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23.07.2025 20:38 Відповісти
всяких тупих розумників понавилазило, спочатку розберись що те набу зробило за 10 років своєї потужної діяльності
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23.07.2025 20:51 Відповісти
 
 