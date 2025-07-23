"Зеленському та його оточенню треба згадати про "вогненне Водохреща" 19 січня 2014", - соціолог Гарань

Фото: Радіо Свобода

Ситуація виглядає однозначно як спроба авторитарного наступу (який йде вже давно, але якому ми всі постійно опиралися).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці соціолог Олексій Гарань.

1. Хоча публічні акції за воєнного стану можуть обмежуватися/вимагати дозволів, влада сама спровокувала сьогоднішній (допис від 22.07. - Ред.) вечірній протест в Києві та інших містах продавлюванням нинішнього законопроєкту, що позбавляє незалежності САП та НАБУ.

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2. Це слід розглядати як логічний ланцюжок подій: невідсторонення Чернишова, непризначення законно обраного керівника БЕБ, суд над Vitaliy Shabunin, несподівана мобілізація Богдан Буткевич, наїзд на журналістку "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова та її чоловіка. Майже по кожному з цих фактів влада відбрикувалася, шукала якісь "аргументи". Але цілісно ситуація виглядає однозначно, як спроба авторитарного наступу (який йде вже давно, але якому ми всі постійно опиралися).

3. Ситуація вибухонебезпечна, цілком можливі провокації з боку Росії, аби спровокувати сутички в центрі Києва. Учасникам протестів не дати втягнути себе в провокації.

4. Силовикам тримати голову холодною. Пам'ятати як розгін студентів викликав Євромайдан.

5. Зеленському і його оточенню (включно із Стефанчуком) згадати, що ухвалення (та ще й з порушеннями) "драконівських законів" 16 січня призвело до "вогненного Водохреща" 19 січня.

6. Зеленського "підставило" оточення чи "риба гниє з голови"? PS. Оскільки Зеленський щойно підписав закон – він частина проблеми.

7. Дяка тим "слугам", які не взяли участь у цьому шабаші.

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8. Тимошенко, яку я колись підтримував, як і багато інших, у протистоянні з Януковичем та й під час увязнення, зараз повторює всі заяви тодішньої влади проти "тиску" з боку Заходу, та проти "грантожерів". (З нею, на жаль, опинилися і ті депутати з її фракції, з ким ми пройшли обидва Майдани).

9. Сьогоднішній день став знаковим для багатьох експертів, які утримувалися від критики Зеленського за кордоном. Виявляється нема іншого засобу, ніж звертатися до Заходу із закликом захистити демократію в Україні, бо українців влада ігнорує. І при цьому закликати не припиняти військової та іншої підтримки України.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.