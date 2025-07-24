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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Мы преодолеем коррупцию, когда граждане откажутся от дачи взяток, - "слуга народа" Марчук объяснил скандальное голосование

Игорь Марчук о голосовании за законопроект о НАБУ и САП

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Игорь Марчук объяснил почему поддержал законопроект 12414, ликвидирующий независимость НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу нардепа.

"Никакой "измены" не произошло, как об этом громко заявляют отдельные "патриоты-грантоеды". Все положения законопроекта соответствуют Конституции Украины и сохраняют баланс в системе правоохранительных/антикоррупционных органов", - написал Марчук.

Он заверил, что НАБУ и САП остаются действующими и дееспособными институтами. И новый закон не отменяет их полномочий, а лишь устанавливает четкие процедуры взаимодействия с Офисом Генерального прокурора.

"Если руководство и персонал антикоррупционных органов являются принципиальными и добропорядочными, ни один Генпрокурор не сможет повлиять на независимость их действий", - добавил Марчук.

Нардеп напомнил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине функционирует с 2015 года, однако ее эффективность в деле борьбы с топ-коррупцией остается крайне низкой. Преобладают дела второстепенного характера, публичные заявления не подкреплены реальными приговорами. Фактический результат - почти нулевой.

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"Проблема этих органов заключается в том, что они во многом стали формальностью, созданной под внешним давлением. Реальное влияние на уменьшение коррупции отсутствует. Более того, случаи коррупции в самих антикоррупционных органах - к сожалению, нередки.

Самый эффективный предохранитель коррупции - это активное гражданское общество и независимая, профессиональная и добропорядочная судебная ветвь власти. Если граждане будут отказываться от дачи взяток, а судьи будут обеспечивать верховенство права на основе высокой правовой культуры, профессионализма и этических стандартов - именно тогда мы реально сможем преодолеть коррупцию", - написал нардеп.

И добавил, что презумпция невиновности - фундаментальный принцип правового государства. К сожалению, в деятельности антикоррупционных органов неоднократно фиксировались случаи публичного обвинения лиц до приговора суда, что приводило к репутационному вреду, общественному осуждению, стигматизации, и, как следствие, - к грубому нарушению базовых прав человека. Такие практики недопустимы.

"Без системной реформы правосудия, переосмысления взаимоотношений между государством и гражданами, без доверия, взаимного уважения и стремления к общественному консенсусу мы не сможем эффективно противодействовать коррупции. И это уже продемонстрировали более десяти лет имитации борьбы, а не реальных результатов.

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Именно поэтому я поддержал законопроект №12414. Потому что пришло время всем нам переходить от имитации реформ к построению действенного, ответственного и правового государства", - подытожил Марчук.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Автор: 

НАБУ (4400) голосование (1398) САП (2182) Слуга народа (2644)


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Топ комментарии
+25
На думку клоуна Марчука корупція полягає лише у хабарях від громадян. Знову погані громадяни слугам дісталися. Розходимось.
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24.07.2025 11:27 Ответить
+15
Точно - громадяни винні, а 450 нардепів, багато яких підслідством НАБУ - не винні. І міністри-корупціонери не винні - давайте не будемо їх карати за коруппцію.
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24.07.2025 11:29 Ответить
+13
с@издить те, до чого лапи дотягнуться
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24.07.2025 11:27 Ответить
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Всі розмови про хабарі від постих громадян - спроба відвести увагу від основного - нескінченних спроб держчиновників різних рівней створювати чергові "схеми", в т.ч. і через рояліті та через необхідність забезпечувати ЗСУ та сили оборони.
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24.07.2025 11:58 Ответить
Ти ДЕБІЛ....Мова йде про корупціонерів- високопосадовців!!!!
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24.07.2025 11:59 Ответить
корупція на розкраданні бюджету через купівлю товарів і виконання робіт по космічно завищених цінах набагато більша за ту корупцію, про яку кіздить цей трускавецький спецотлов. от саме там і полягає і має полягати робота НАБУ і САП. і ця робота має бути незалежна від впливу нашої влади і підконтрольна нашим західним партнерам, щоб такі як той Марчук чи інші посланці від зермаків не могли занести тим детективам чумадан каси, щоб порішати, прикрити якусь корупційну справу. чи в ручному режимі зателефонувати тим прокурорам і детективам і дати вказівку, щоб вони взагалі не наближалися до таких персонажів як Коля Каклєта чи той Міндіч.
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24.07.2025 12:01 Ответить
А нескінченні історії із черговою заміною водійських посвідчень, які друкує монополіст, начебто на вимогу ЄС?
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24.07.2025 12:01 Ответить
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24.07.2025 12:04 Ответить
Все це дуже добре, і я навіть погоджуюся з більшістю написаного. Але ось просте питання: чому про це заговорили тоді, коли куму припіздєнта наступили на хвіст???
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24.07.2025 12:04 Ответить
системна розумова відсталість
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24.07.2025 12:05 Ответить
вони не розумово відсталі - вони перекладають провину на мудрий нарід якій їх обрав.

І в чому вони не праві?
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24.07.2025 12:16 Ответить
лицемірні мерзотники
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24.07.2025 12:12 Ответить
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