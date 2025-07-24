Ми подолаємо корупцію, коли громадяни відмовляться від давання хабарів, - "слуга народу" Марчук пояснив скандальне голосування

Народний депутат України від "Слуги народу" Ігор Марчук пояснив, чому підтримав законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку нардепа.

"Жодної "зради" не сталося, як про це гучно заявляють окремі "патріоти-грантоїди". Усі положення законопроєкту відповідають Конституції України та зберігають баланс у системі правоохоронних/антикорупційних органів", - написав Марчук.

Він запевнив, що НАБУ і САП залишаються чинними та дієздатними інституціями. І новий закон не скасовує їхніх повноважень, а лише встановлює чіткі процедури взаємодії з Офісом Генерального прокурора.

"Якщо керівництво та персонал антикорупційних органів є принциповими та доброчесними - жоден Генпрокурор не зможе вплинути на незалежність їхніх дій", - додав Марчук.

Нардеп нагадав, що антикорупційна інфраструктура в Україні функціонує з 2015 року, однак її ефективність у справі боротьби з топкорупцією залишається вкрай низькою. Переважають справи другорядного характеру, публічні заяви не підкріплені реальними вироками. Фактичний результат - майже нульовий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посли G7 вітають заяву Зеленського щодо НАБУ та САП. Ми запропонували допомогу, - Матернова. ВIДЕО

"Проблема цих органів полягає в тому, що вони багато в чому стали формальністю, створеною під зовнішнім тиском. Реальний вплив на зменшення корупції відсутній. Ба більше, випадки корупції в самих антикорупційних органах - на жаль, непоодинокі.

Найефективніший запобіжник корупції - це активне громадянське суспільство та незалежна, професійна й доброчесна судова гілка влади. Якщо громадяни відмовлятимуться від давання хабарів, а судді забезпечуватимуть верховенство права на основі високої правової культури, фаховості та етичних стандартів - саме тоді ми реально зможемо подолати корупцію", - написав нардеп.

Та додав, що презумпція невинуватості - фундаментальний принцип правової держави. На жаль, у діяльності антикорупційних органів неодноразово фіксувалися випадки публічного звинувачення осіб до вироку суду, що призводило до репутаційної шкоди, суспільного осуду, стигматизації, і, як наслідок, - до грубого порушення базових прав людини. Такі практики є неприпустимими.

"Без системної реформи правосуддя, переосмислення взаємин між державою і громадянами, без довіри, взаємної поваги та прагнення до суспільного консенсусу — ми не зможемо ефективно протидіяти корупції. І це вже продемонстрували понад десять років імітації боротьби, а не реальних результатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нещодавно прийнятий закон щодо НАБУ та САП підриває значну частину прогресу боротьби із корупцією, - сенатори Шахін та Грем

Саме тому я підтримав законопроєкт №12414. Бо настав час всім нам переходити від імітації реформ до побудови дієвої, відповідальної та правової держави", - підсумував Марчук.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".