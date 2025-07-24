УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12991 відвідувач онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
2 747 122

Ми подолаємо корупцію, коли громадяни відмовляться від давання хабарів, - "слуга народу" Марчук пояснив скандальне голосування

Ігор Марчук про голосування за законопроєкт щодо НАБУ та САП

Народний депутат України від "Слуги народу" Ігор Марчук пояснив, чому підтримав законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку нардепа.

"Жодної "зради" не сталося, як про це гучно заявляють окремі "патріоти-грантоїди". Усі положення законопроєкту відповідають Конституції України та зберігають баланс у системі правоохоронних/антикорупційних органів", - написав Марчук.

Він запевнив, що НАБУ і САП залишаються чинними та дієздатними інституціями. І новий закон не скасовує їхніх повноважень, а лише встановлює чіткі процедури взаємодії з Офісом Генерального прокурора.

"Якщо керівництво та персонал антикорупційних органів є принциповими та доброчесними - жоден Генпрокурор не зможе вплинути на незалежність їхніх дій", - додав Марчук.

Нардеп нагадав, що антикорупційна інфраструктура в Україні функціонує з 2015 року, однак її ефективність у справі боротьби з топкорупцією залишається вкрай низькою. Переважають справи другорядного характеру, публічні заяви не підкріплені реальними вироками. Фактичний результат - майже нульовий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посли G7 вітають заяву Зеленського щодо НАБУ та САП. Ми запропонували допомогу, - Матернова. ВIДЕО

"Проблема цих органів полягає в тому, що вони багато в чому стали формальністю, створеною під зовнішнім тиском. Реальний вплив на зменшення корупції відсутній. Ба більше, випадки корупції в самих антикорупційних органах - на жаль, непоодинокі.

Найефективніший запобіжник корупції - це активне громадянське суспільство та незалежна, професійна й доброчесна судова гілка влади. Якщо громадяни відмовлятимуться від давання хабарів, а судді забезпечуватимуть верховенство права на основі високої правової культури, фаховості та етичних стандартів - саме тоді ми реально зможемо подолати корупцію", - написав нардеп.

Та додав, що презумпція невинуватості - фундаментальний принцип правової держави. На жаль, у діяльності антикорупційних органів неодноразово фіксувалися випадки публічного звинувачення осіб до вироку суду, що призводило до репутаційної шкоди, суспільного осуду, стигматизації, і, як наслідок, - до грубого порушення базових прав людини. Такі практики є неприпустимими.

"Без системної реформи правосуддя, переосмислення взаємин між державою і громадянами, без довіри, взаємної поваги та прагнення до суспільного консенсусу — ми не зможемо ефективно протидіяти корупції. І це вже продемонстрували понад десять років імітації боротьби, а не реальних результатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нещодавно прийнятий закон щодо НАБУ та САП підриває значну частину прогресу боротьби із корупцією, - сенатори Шахін та Грем

Саме тому я підтримав законопроєкт №12414. Бо настав час всім нам переходити від імітації реформ до побудови дієвої, відповідальної та правової держави", - підсумував Марчук.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Автор: 

НАБУ (5282) голосування (486) САП (2339) Слуга народу (2831)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
На думку клоуна Марчука корупція полягає лише у хабарях від громадян. Знову погані громадяни слугам дісталися. Розходимось.
показати весь коментар
24.07.2025 11:27 Відповісти
+16
Точно - громадяни винні, а 450 нардепів, багато яких підслідством НАБУ - не винні. І міністри-корупціонери не винні - давайте не будемо їх карати за коруппцію.
показати весь коментар
24.07.2025 11:29 Відповісти
+13
с@издить те, до чого лапи дотягнуться
показати весь коментар
24.07.2025 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Плохому танцору как обычно мешают сами знаете что
показати весь коментар
24.07.2025 12:00 Відповісти
Прості люди на танцполі...
показати весь коментар
24.07.2025 12:03 Відповісти
"Без системної реформи правосуддя, переосмислення взаємин між державою і громадянами, без довіри, взаємної поваги та прагнення до суспільного консенсусу - ми не зможемо ефективно протидіяти корупції. І це вже продемонстрували понад десять років імітації боротьби, а не реальних результатів".

Добре речення. Але жодним чином не стосується скандального закону. Просто гасла Слуги народу. Прошу звернути увагу, що жодний «спікер» от влади не навів правового обґрунтування внесених змін. Одне бла-бла.
показати весь коментар
24.07.2025 11:43 Відповісти
Падлюка незнають як викрутитися то люди у всьому винні уйобок
показати весь коментар
24.07.2025 11:43 Відповісти
Дебіл зелений-ми подолаємо корупцію коли громадянам не буде потреби давати хабарів!
показати весь коментар
24.07.2025 11:45 Відповісти
Корупція. Умови виникнення - дизбаланс інтересів (регулятор - держава). Невідворотність покарання за корупційні дії. Ментальність.
показати весь коментар
24.07.2025 11:51 Відповісти
Зараз корупція вийшла на якісно інший рівень. Не на взятках від простих громадян живуть коррупціонери. Вони використовуючи свої посади стиворюють умови та впроваджують "схеми" по розкраданню державних коштів та коштів громад, через подконтрольні негласно собі "компанії" зареєстровані на таких собі Фунтів та працюють через оффшори.
показати весь коментар
24.07.2025 11:51 Відповісти
Я почти поверил🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.07.2025 11:56 Відповісти
Всі розмови про хабарі від постих громадян - спроба відвести увагу від основного - нескінченних спроб держчиновників різних рівней створювати чергові "схеми", в т.ч. і через рояліті та через необхідність забезпечувати ЗСУ та сили оборони.
показати весь коментар
24.07.2025 11:58 Відповісти
Ти ДЕБІЛ....Мова йде про корупціонерів- високопосадовців!!!!
показати весь коментар
24.07.2025 11:59 Відповісти
корупція на розкраданні бюджету через купівлю товарів і виконання робіт по космічно завищених цінах набагато більша за ту корупцію, про яку кіздить цей трускавецький спецотлов. от саме там і полягає і має полягати робота НАБУ і САП. і ця робота має бути незалежна від впливу нашої влади і підконтрольна нашим західним партнерам, щоб такі як той Марчук чи інші посланці від зермаків не могли занести тим детективам чумадан каси, щоб порішати, прикрити якусь корупційну справу. чи в ручному режимі зателефонувати тим прокурорам і детективам і дати вказівку, щоб вони взагалі не наближалися до таких персонажів як Коля Каклєта чи той Міндіч.
показати весь коментар
24.07.2025 12:01 Відповісти
А нескінченні історії із черговою заміною водійських посвідчень, які друкує монополіст, начебто на вимогу ЄС?
показати весь коментар
24.07.2025 12:01 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2025 12:04 Відповісти
Все це дуже добре, і я навіть погоджуюся з більшістю написаного. Але ось просте питання: чому про це заговорили тоді, коли куму припіздєнта наступили на хвіст???
показати весь коментар
24.07.2025 12:04 Відповісти
системна розумова відсталість
показати весь коментар
24.07.2025 12:05 Відповісти
вони не розумово відсталі - вони перекладають провину на мудрий нарід якій їх обрав.

І в чому вони не праві?
показати весь коментар
24.07.2025 12:16 Відповісти
Державна система функціонує як комплекс взаємопов'язаних інститутів та органів, що забезпечують управління суспільством та реалізацію публічної влади. Результатом її функціонування є стабільність, безпека, правопорядок, економічний розвиток та соціальне благополуччя.
показати весь коментар
24.07.2025 12:24 Відповісти
В чому неправі? В тому, що законний спосіб набуття людиною посади (любий) не знимає відповідальності з людини яка перебуває на цій посаді за діяльніть або бездіяльність на цій посаді
показати весь коментар
24.07.2025 12:24 Відповісти
лицемірні мерзотники
показати весь коментар
24.07.2025 12:12 Відповісти
Да никогда,коррупция это способ обходить дебильные законы написанные дебилами,пока чинушки имеют слишком много законной власти над простыми людьми взяточничество будет процветать.
показати весь коментар
24.07.2025 12:26 Відповісти
Причому громадяни до підвищення цін на державних закупівлях в декілька разів і створення фірм прокладок для відмивання грошей.

Також громадяни не мають відношення до прийняття диб...льних законів, які дають можливість правоохоронцям кошмарити бізнес та вимагати грошей інакше х...й зможеш працювати.
показати весь коментар
24.07.2025 12:26 Відповісти
Во Умник!а Вот Я считаю ненужно платить налоги!!!вы Дармоеды Воруете и Воруете и будете Воровать просто ОТКРЫВАЯ СВОИ ВОНЮЧИЕ РТЫ!!!
показати весь коментар
24.07.2025 12:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 