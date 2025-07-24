В Раде регистрируют законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, - Юрчишин
48 парламентариев стали инициаторами регистрации законопроекта, который должен вернуть независимость НАБУ и САП.
Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп и председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций. Регистрируем. Завтра можно голосовать. Турборежим - так турборежим. Ваш ход, господин президент", - отметил он.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стаття 2. татарова - нах@й
Стаття 3. зєлю - в п...ду...
Хай іде разом з усіма!
.
Йому мало військового стану, мало того що гинуть хлопці, жінки і діти. Він ще і по містах поставить ментів зі зброєю, щоб більше двох не збирались. Ми Україна, а не расея.
Хто у владі?????