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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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В Раде регистрируют законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, - Юрчишин

Независимость НАБУ и САП в Раде зарегистрировали законопроект

48 парламентариев стали инициаторами регистрации законопроекта, который должен вернуть независимость НАБУ и САП.

Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп и председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций. Регистрируем. Завтра можно голосовать. Турборежим  - так турборежим. Ваш ход, господин президент", - отметил он.

Независимость НАБУ и САП в Раде зарегистрировали законопроект

Читайте: "Ми все бачимо": акция протеста в Киеве против закона №12414 собрала несколько тысяч человек. ФОТОрепортаж

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Єрмака - на**й!", "Руки геть від НАБУ!" - лозунги митинга протеста в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4400) ВР (29352) Юрчишин Ярослав (161)


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Топ комментарии
+24
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24.07.2025 11:45 Ответить
+18
Стаття 1. єрмака - нах@й
Стаття 2. татарова - нах@й
Стаття 3. зєлю - в п...ду...
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24.07.2025 11:44 Ответить
+11
а поки готується законопроект, новий генпрокурор запросить кримінальні справи відносно понятних людей, під привідом перевірки, чи вивчення, чи ще за чимось
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24.07.2025 11:46 Ответить
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А не думали скасувати прийняти.
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24.07.2025 11:38 Ответить
Так вони всі раділи цьому голосуванню, в юльки (щоб воно *дохло) взагалі "світлий день"
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24.07.2025 11:40 Ответить
Мабуть після місячних, вот і раділа
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24.07.2025 11:56 Ответить
А у вас пара була по біології? Вона вже забула, коли то було
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24.07.2025 12:14 Ответить
це точно
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24.07.2025 12:54 Ответить
без вказівки єрмака ніхто не рипниться
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24.07.2025 11:42 Ответить
Стаття 1. єрмака - нах@й
Стаття 2. татарова - нах@й
Стаття 3. зєлю - в п...ду...
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24.07.2025 11:44 Ответить
Тобі аби команду роз'єднати, а не можна було усіх в одно з перерахованих місць
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24.07.2025 11:59 Ответить
ЗЄлічку обідили
Хай іде разом з усіма!

.
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24.07.2025 12:14 Ответить
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24.07.2025 11:45 Ответить
а поки готується законопроект, новий генпрокурор запросить кримінальні справи відносно понятних людей, під привідом перевірки, чи вивчення, чи ще за чимось
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24.07.2025 11:46 Ответить
Не так просто... 25 діб на виконання запиту.
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24.07.2025 12:27 Ответить
Шо, убогий "пєпа", палить тебе з середини, коли бачиш осиковий кілок? Нічого, буде і на вас управа...свого часу, буде 100пудово!
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24.07.2025 11:59 Ответить
Чим би дитя не тішилося, аби вчасно гроші давали, пан сказав потрібно і усі підтримали. А раніше головою думати не можна було, чи по методичке працювали
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24.07.2025 11:55 Ответить
😊 Виявляється, клоун не Зєлєнскій, який підписує закон - клоуни оці депутати, які спочатку голосують образно за гаряче, а буквально наступного дня - за холодне, тобто проти оарячого. А Зєлєнскій - то імпрессаріо при менеджері Єрмаку, який власне і збирає вершки з цього трешу.
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24.07.2025 11:57 Ответить
Раніше, на дикому заході, в салуне писали, що не стріляйте в піаніста, він грає як може. А у нас, не критикуйте депутатів, вони голосують як в методичке написано. У них не то що мізків, а і сорому немає, поки їм платять
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24.07.2025 12:04 Ответить
У нач верховная зрада сейчас это сборище клоунов с 95 квартала и регионалов. Остальные там ни рыба ни мясо. Их там процентов 15-20 от силы
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24.07.2025 12:05 Ответить
Як можна захищатись від оркв я вже не кажу про перемогу, коли при владі довбойоби і ЗЕбіли!
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24.07.2025 12:04 Ответить
Все у ригозелених в майбутньому "посадимо міліард дерев", " зробимо країну мрії", " саджати будемо", " бомбити будемо"," дрони виготовляти будемо" ," закон подовати будемо" і тд,а не можна не чипати те що вже є,аби потім не було " будемо".
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24.07.2025 12:08 Ответить
Ой , Вань , смотрі какіє клоуни
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24.07.2025 12:11 Ответить
Що значить внесе до розгляду законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку". Джерело: https://censor.net/ua/n3565014
Йому мало військового стану, мало того що гинуть хлопці, жінки і діти. Він ще і по містах поставить ментів зі зброєю, щоб більше двох не збирались. Ми Україна, а не расея.
Хто у владі?????
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24.07.2025 12:16 Ответить
Та ні, в оп будуть писати новий закон, а потім ще приймати - десь пару років
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24.07.2025 12:16 Ответить
Нах... потрібні ці депутати? Зе теж нах...
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24.07.2025 12:18 Ответить
Блазня в першу чергу.
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24.07.2025 12:36 Ответить
А ЗАКОН про ЄРМАКА ***** коли ???
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24.07.2025 12:19 Ответить
кого посадили с высокостоящих чиновников? назовите хоть одного, это для того, чтобы накопать и дать данные другим государствам для давления на власть в украине, чтоб по струночке ходили и выполняли хотелки
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24.07.2025 12:20 Ответить
Він буде шукати ручку років так десять.
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24.07.2025 12:35 Ответить
Політична повія Юля, підставила гундосу своє плече поряд з ОПЗЖ.
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24.07.2025 12:46 Ответить
А ле законопроект про відсторонення нелоха який уже 2 рік сидить всупереч Конституіії
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24.07.2025 13:38 Ответить
Імітація повернення? Буде називатись "Закон Зеленского "Оголошую абсолютну незалежність НАБУ та САП""
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24.07.2025 13:42 Ответить
 
 