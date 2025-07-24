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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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У Раді реєструють законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП, - Юрчишин

Незалежність НАБУ та САП в Раді зареєстрували законопроєкт

48 парламентарів стали ініціаторами реєстрації законопроєкту, який має повернути незалежність НАБУ та САП.

Про це у фейсбуці повідомив нардеп і голова комітету Ради із питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій. Реєструємо. Завтра можна голосувати. Турборежим так турборежим. Ваш хід, пане Президенте", - зазначив він.

Незалежність НАБУ та САП в Раді зареєстрували законопроєкт

Читайте: "Ми все бачимо": акція протесту у Києві проти закону №12414 зібрала кілька тисяч осіб. ФОТОрепортаж

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

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Автор: 

НАБУ (5282) ВР (15135) Юрчишин Ярослав (157)


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Топ коментарі
+13
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24.07.2025 11:45 Відповісти
+8
Стаття 1. єрмака - нах@й
Стаття 2. татарова - нах@й
Стаття 3. зєлю - в п...ду...
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24.07.2025 11:44 Відповісти
+5
а поки готується законопроект, новий генпрокурор запросить кримінальні справи відносно понятних людей, під привідом перевірки, чи вивчення, чи ще за чимось
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24.07.2025 11:46 Відповісти
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А не думали скасувати прийняти.
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24.07.2025 11:38 Відповісти
Так вони всі раділи цьому голосуванню, в юльки (щоб воно *дохло) взагалі "світлий день"
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24.07.2025 11:40 Відповісти
Мабуть після місячних, вот і раділа
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24.07.2025 11:56 Відповісти
А у вас пара була по біології? Вона вже забула, коли то було
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24.07.2025 12:14 Відповісти
без вказівки єрмака ніхто не рипниться
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24.07.2025 11:42 Відповісти
Стаття 1. єрмака - нах@й
Стаття 2. татарова - нах@й
Стаття 3. зєлю - в п...ду...
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24.07.2025 11:44 Відповісти
Тобі аби команду роз'єднати, а не можна було усіх в одно з перерахованих місць
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24.07.2025 11:59 Відповісти
ЗЄлічку обідили
Хай іде разом з усіма!

.
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24.07.2025 12:14 Відповісти
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24.07.2025 11:45 Відповісти
а поки готується законопроект, новий генпрокурор запросить кримінальні справи відносно понятних людей, під привідом перевірки, чи вивчення, чи ще за чимось
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24.07.2025 11:46 Відповісти
Не так просто... 25 діб на виконання запиту.
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24.07.2025 12:27 Відповісти
юрчишина на главу ради!!!! такий молодець. все порішав.
матернова, дуже задоволена. чи, вона іншим задоволена? а, какая разніца.....
щось, железняк протупив.
про вождя п, взагалі мовчу.
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24.07.2025 11:47 Відповісти
Шо, убогий "пєпа", палить тебе з середини, коли бачиш осиковий кілок? Нічого, буде і на вас управа...свого часу, буде 100пудово!
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24.07.2025 11:59 Відповісти
хіхіхіхі....
коли?
пепа вічний!
а ви, гімно гімна з черевиків пепи!
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24.07.2025 12:10 Відповісти
Чим би дитя не тішилося, аби вчасно гроші давали, пан сказав потрібно і усі підтримали. А раніше головою думати не можна було, чи по методичке працювали
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24.07.2025 11:55 Відповісти
😊 Виявляється, клоун не Зєлєнскій, який підписує закон - клоуни оці депутати, які спочатку голосують образно за гаряче, а буквально наступного дня - за холодне, тобто проти оарячого. А Зєлєнскій - то імпрессаріо при менеджері Єрмаку, який власне і збирає вершки з цього трешу.
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24.07.2025 11:57 Відповісти
Раніше, на дикому заході, в салуне писали, що не стріляйте в піаніста, він грає як може. А у нас, не критикуйте депутатів, вони голосують як в методичке написано. У них не то що мізків, а і сорому немає, поки їм платять
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24.07.2025 12:04 Відповісти
У нач верховная зрада сейчас это сборище клоунов с 95 квартала и регионалов. Остальные там ни рыба ни мясо. Их там процентов 15-20 от силы
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24.07.2025 12:05 Відповісти
Як можна захищатись від оркв я вже не кажу про перемогу, коли при владі довбойоби і ЗЕбіли!
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24.07.2025 12:04 Відповісти
Все у ригозелених в майбутньому "посадимо міліард дерев", " зробимо країну мрії", " саджати будемо", " бомбити будемо"," дрони виготовляти будемо" ," закон подовати будемо" і тд,а не можна не чипати те що вже є,аби потім не було " будемо".
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24.07.2025 12:08 Відповісти
Ой , Вань , смотрі какіє клоуни
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24.07.2025 12:11 Відповісти
Що значить внесе до розгляду законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку". Джерело: https://censor.net/ua/n3565014
Йому мало військового стану, мало того що гинуть хлопці, жінки і діти. Він ще і по містах поставить ментів зі зброєю, щоб більше двох не збирались. Ми Україна, а не расея.
Хто у владі?????
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24.07.2025 12:16 Відповісти
Та ні, в оп будуть писати новий закон, а потім ще приймати - десь пару років
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24.07.2025 12:16 Відповісти
Нах... потрібні ці депутати? Зе теж нах...
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24.07.2025 12:18 Відповісти
А ЗАКОН про ЄРМАКА ***** коли ???
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24.07.2025 12:19 Відповісти
какая независимость? это инагенты на зарплате других государств
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24.07.2025 12:19 Відповісти
кого посадили с высокостоящих чиновников? назовите хоть одного, это для того, чтобы накопать и дать данные другим государствам для давления на власть в украине, чтоб по струночке ходили и выполняли хотелки
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24.07.2025 12:20 Відповісти
 
 