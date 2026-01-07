США перебросили военную авиацию в Великобританию на фоне международной напряженности, - The Times
За последние несколько дней на базах Королевских ВВС в Великобритании заметили прибытие по меньшей мере 14 американских военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster, а также двух тяжеловооруженных самолетов огневой поддержки AC-130J Ghostrider.
Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, часть самолетов прибыла с американских авиабаз в штатах Джорджия и Кентукки. Именно там дислоцируется 160-й авиационный полк специального назначения армии США, известный как "Ночные преследователи".
Это подразделение специализируется на обеспечении операций сил специального назначения, в частности ночных миссий, скрытых перебросок и боевой поддержки.
Активность американской авиации происходит на фоне обострения международной ситуации, связанной с Ираном и Венесуэлой, а также с действиями Запада против российского "теневого флота", танкеры которого в последнее время все чаще становятся объектами задержаний и блокировок.
Протесты в Иране
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.
Преследование нефтяного танкера Bella 1
- 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки - Сочи.
Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.
Удары США по Венесуэле
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Американські військові не "мали права" затримувати танкер Marinera, раніше відомий як Bella 1, що пливло в Атлантичному океані під прапором РФ. Таку заяву оприлюднило мінітрество транспорту Росії у середу, 7 січня.