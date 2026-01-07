РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10903 посетителя онлайн
Новости США перебросили военную авиацию в Британию
1 427 9

США перебросили военную авиацию в Великобританию на фоне международной напряженности, - The Times

авіація

За последние несколько дней на базах Королевских ВВС в Великобритании заметили прибытие по меньшей мере 14 американских военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster, а также двух тяжеловооруженных самолетов огневой поддержки AC-130J Ghostrider.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, часть самолетов прибыла с американских авиабаз в штатах Джорджия и Кентукки. Именно там дислоцируется 160-й авиационный полк специального назначения армии США, известный как "Ночные преследователи".

Это подразделение специализируется на обеспечении операций сил специального назначения, в частности ночных миссий, скрытых перебросок и боевой поддержки.

Активность американской авиации происходит на фоне обострения международной ситуации, связанной с Ираном и Венесуэлой, а также с действиями Запада против российского "теневого флота", танкеры которого в последнее время все чаще становятся объектами задержаний и блокировок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Развертывание британских войск в Украине будет вынесено на голосование в парламенте, - Стармер

Протесты в Иране

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы ближе к миру, чем когда-либо, но Путин не готов. Надо давить на Россию, - Стармер

Преследование нефтяного танкера Bella 1

  • 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки - Сочи.

  • Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия планирует запустить для молодежи программу пробного года в вооруженных силах, - BBC

Удары США по Венесуэле

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Присутствие войск Великобритании и Франции в Украине в рамках гарантий безопасности является обязательным, - Зеленский

Автор: 

Великобритания (5254) США (28880)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.... Іран захвилювався!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:35 Ответить
Все як дохтур прописав - а як інакше кацапів присадиш?
показать весь комментарий
07.01.2026 17:35 Ответить
AC-130J добре попрацював в Сирії над вагнеровцями
показать весь комментарий
07.01.2026 17:38 Ответить
літаюча артилерійська батарея
показать весь комментарий
07.01.2026 17:40 Ответить
В принципі, Штати зараз на хайпі і могли б багато чого наворотити, якщо захочуть. І ***** приструнити в т.ч. Проблема тільки - що *валодя дрюх*.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:58 Ответить
по дружбі танкер захопили
показать весь комментарий
07.01.2026 18:00 Ответить
❗️В росії закликають дати військову відповідь США - вдарити торпедами та затопити пару американських військових кораблів. В погрозах розійшовся депутат російської держдуми Журавльов.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:21 Ответить
У Мокві визнали, що втратили зв'язок з танкером Marinera і навіть згадали про існування міжнародного права.

Американські військові не "мали права" затримувати танкер Marinera, раніше відомий як Bella 1, що пливло в Атлантичному океані під прапором РФ. Таку заяву оприлюднило мінітрество транспорту Росії у середу, 7 січня.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:25 Ответить
Гренландію анексувати зібрався?
показать весь комментарий
07.01.2026 18:34 Ответить
 
 