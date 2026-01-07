США перекинули військову авіацію до Британії на тлі міжнародної напруженості, - The Times
За останні кілька днів на базах Королівських ВПС у Великій Британії помітили прибуття щонайменше 14 американських військово-транспортних літаків C-17 Globemaster, а також двох важкоозброєних літаків вогневої підтримки AC-130J Ghostrider.
Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, частина літаків прибула з американських авіабаз у штатах Джорджія та Кентуккі. Саме там дислокується 160-й авіаційний полк спеціального призначення армії США, відомий як "Нічні переслідувачі".
Цей підрозділ спеціалізується на забезпеченні операцій сил спеціального призначення, зокрема нічних місій, прихованих перекидань та бойової підтримки.
Активність американської авіації відбувається на тлі загострення міжнародної ситуації, пов’язаної з Іраном і Венесуелою, а також з діями Заходу проти російського "тіньового флоту", танкери якого останнім часом все частіше стають об’єктами затримань і блокувань.
Протести в Ірані
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.
Переслідування нафтового танкера Bella 1
- 30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.
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Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.
Удари США по Венесуелі
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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