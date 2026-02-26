Большинство ракет сегодня удалось сбить, потому что партнеры отправили часть ракет в ПВО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ выпустила 420 дронов и 39 ракет различного типа по Украине в ночь на 26 февраля.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Есть разрушения в восьми областях: много частных и многоэтажных домов повреждено. На данный момент известно о десятках раненых в результате этой атаки, среди них есть дети.



Били также по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях. Спасатели работали в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице", - отметил он.

По словам президента, большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно отправили часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна".

"Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Холода не отступили до конца, и ракеты для ПВО нужны каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", - подытожил он.

Читайте также: Федоров: Литва увеличит свои взносы в PURL, а Украина поделится своим опытом борьбы с "Шахедами"

Обстрел 26 февраля 2026 года

Читайте также: Европарламентарии обсудили поддержку украинской ПВО