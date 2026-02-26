Більшість ракет сьогодні вдалося збити, бо партнери надіслали частину ракет до ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ випустила 420 дронів та 39 ракет різного типу по Україні в ніч на 26 лютого.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти.



Били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці", - зазначив він.

За словами президента, більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну".

"Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - підсумував він.

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Обстріл 26 лютого 2026 року

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