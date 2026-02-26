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Новини Результат роботи ППО Масований ракетний обстріл
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Більшість ракет сьогодні вдалося збити, бо партнери надіслали частину ракет до ППО, - Зеленський

Зеленський прокоментував обстріл 26 лютого: що відомо?

Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ випустила 420 дронів та 39 ракет різного типу по Україні в ніч на 26 лютого.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти.

Били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці", - зазначив він.

За словами президента, більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну".

"Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - підсумував він.

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Обстріл 26 лютого 2026 року

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) обстріл (34320) ППО (4158)
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Топ коментарі
+9
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26.02.2026 10:23 Відповісти
+6
В яку ще відставку? В тюрму! На пожиттєве! (в кращому випадку)
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26.02.2026 11:29 Відповісти
+4
"Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну". Знову славу собі- він домовився про ракети і виходить, що спас Україну. Велика подяка партнерам, які дали нам ракети. А твої ракети зариті в асфальт "Великого крадівництва". За 7 років так і не створив свою систему ППО. Впевнений, що після виборів новий презижент і Верховний Головнокомандувач за короткий час створить свою систему ППО. А якщо додасть ще і допомогу, то небо України буде захищено. А цей може створювати тільки хуцпу для мародерства держави і відправлення "двушек" на москву.
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26.02.2026 10:22 Відповісти
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Коли вже буде потужний відосик,що не нас балістикою,а ЗСУ їх балістикою?(
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26.02.2026 10:08 Відповісти
Бажано з координатами виробництва балістики.
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26.02.2026 10:11 Відповісти
В от локації 6000 рашистських підприємств ВПК на пітьмі із 1.2 млн. персоналу осінтери вже визначили на інтерактивній https://map.osint-varta.com/ мапі.
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26.02.2026 10:21 Відповісти
От тільки дістати немає чим.
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26.02.2026 10:32 Відповісти
А може й хватить ума...
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26.02.2026 10:27 Відповісти
Знову винні партнери.З америкою додомовлявся що бк нам тепер тільки продають,тепер з єс працює-бикує вперто
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26.02.2026 10:15 Відповісти
З америкою додомовлявся що бк нам тепер тільки продають
11.02.24 Трамп вкотре розкритикував законопроєкт та закликав не надавати допомогу Україні
16.06.24 Трамп заявив, що припинить допомогу Україні одразу після обрання, "ще до того, як зайде у Білий дім"
Але винний в цьому зєля.
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26.02.2026 10:20 Відповісти
Дипломатія-це про набування друзів та союзників,а не підведення трампа у його перший термін до імпічменту і хамство в овальному
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26.02.2026 10:54 Відповісти
І?Заявляв і зробив-2 великі різниці.Працювати з ним потрібно.А не спочатку хамити а тепер дякувати через слово
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26.02.2026 11:44 Відповісти
Так і працюють, аж гай шумить. На пєрєговори слухняно їздять, щоб цей поц міг і далі пишатись що "єдінствєнний в мірє смог усадіть маньяка і жєртву за стол пєрєговоров".
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26.02.2026 11:55 Відповісти
Це імпотенція а не робота
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26.02.2026 12:06 Відповісти
Як має виглядати правільная робота з Трампом?
П.С. надра вже йому віддали.
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26.02.2026 12:12 Відповісти
Дякую що за надра згадав.Тоді вже згадай що зе сам і запропонував надра і трампу і байдену перед виборами.
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26.02.2026 12:20 Відповісти
То враховуючи це, як тепер правільно працювати з Трампом?
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26.02.2026 12:21 Відповісти
Робота-спілкування з його командою,конгресом,американцями.Призначення професійного посла а не...відіслати на почесну пенсію за заслуги чергову слухняну маріонетку.Зняти ембарго на роботу депутатам вру.Правда з цим біда,сн не вміють і не хочуть,риги нашкодять,а єс оп не може дозволити.
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26.02.2026 12:27 Відповісти
Приклад роботи зелених за кордоном-"відрядження" колі котлєти в таїланд
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26.02.2026 12:28 Відповісти
І що вони зроблять проти Трампа, якому Нобель свербить?
Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць, - Axios
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26.02.2026 12:29 Відповісти
Зєлєбобік! Будеш висіти з гундосим чмом на одному стовпі? Обидва будете невинні
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26.02.2026 11:27 Відповісти
зільона мармиза зараз все коментує...
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26.02.2026 10:15 Відповісти
Україну стирають з лиця землі а цей довбень коментує те що ми бачимо та чуємо щодня.
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26.02.2026 10:17 Відповісти
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26.02.2026 10:21 Відповісти
в нас в Миколаївській обл. 50 шахедів збили
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26.02.2026 10:24 Відповісти
по ракетам 82% збито
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26.02.2026 10:26 Відповісти
"Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну". Знову славу собі- він домовився про ракети і виходить, що спас Україну. Велика подяка партнерам, які дали нам ракети. А твої ракети зариті в асфальт "Великого крадівництва". За 7 років так і не створив свою систему ППО. Впевнений, що після виборів новий презижент і Верховний Головнокомандувач за короткий час створить свою систему ППО. А якщо додасть ще і допомогу, то небо України буде захищено. А цей може створювати тільки хуцпу для мародерства держави і відправлення "двушек" на москву.
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26.02.2026 10:22 Відповісти
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26.02.2026 10:23 Відповісти
В яку ще відставку? В тюрму! На пожиттєве! (в кращому випадку)
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26.02.2026 11:29 Відповісти
крилаті ракети були збиті всі
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26.02.2026 10:33 Відповісти
Це ж яким ************ треба бути щоб розкривати кількість ракет та стану ППО....
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26.02.2026 10:39 Відповісти
Більшість ракет сьогодні вдалося збити, бо партнери надіслали частину ракет до ППО, бо " моїм пісюном рояльним" ракети збити неможливо.
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26.02.2026 10:53 Відповісти
до Запоріжжя ракети ппо не доїхали
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26.02.2026 11:02 Відповісти
Платники податків партнерів заплатили податки, партнери оплатити виробництво, логістику, тех.підтримку, а що ж ти зробив, як глава держави?
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26.02.2026 11:04 Відповісти
А хто ще б так потужно прокоментував?
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26.02.2026 11:25 Відповісти
У Запоріжжі й досі лунають вибухи та диринчать Шахеди і жодного пострілу ще не чув. Мабуть Запоріжжя до статистики не входить.
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26.02.2026 11:34 Відповісти
 
 