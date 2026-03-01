Кипр о заявлении Гилли относительно иранских ракет: Нет никаких признаков, что стране угрожала опасность

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что он разговаривал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который подтвердил, что Кипр не является целью для Ирана.

Об этом пишет издание Cyprus Mail, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Так, Христодулидис подчеркнул, что власти обеих стран следят за ситуацией.

Что говорит министр обороны?

В свою очередь министр обороны Кипра Василис Пальмас категорически опроверг информацию о ракетах, которые якобы направлялись к Кипру.

В интервью информационному агентству Cyrus он подчеркнул, что опровергает сказанное министром обороны Великобритании Джоном Гилли.

Читайте также: После смерти Хаменеи для народа Ирана появилась новая надежда, - фон дер Ляйен

Заявление представителя правительства

Кроме того, представитель правительства Константинос Летимпиотис заявил: "Нет никаких признаков того, что Кипру угрожала опасность".

Комментируя заявление Гилли о том, что ракеты направлялись к Кипру, он сказал, что "это неправда и нет никаких признаков того, что стране угрожала опасность".

"Компетентные органы постоянно внимательно следят за ситуацией", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Миллионы иранцев празднуют смерть аятоллы Хаменеи на улицах городов. ВИДЕО

Президент Кипра созвал внеочередное заседание Совета нацбезопасности

Между тем президент Никос Христодулидис созвал в воскресенье вечером внеочередное заседание Совета национальной безопасности Кипра.

Что предшествовало?

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.

Читайте также: Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи

Удары по Ирану 28 февраля