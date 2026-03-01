РУС
1 992 12

Кипр о заявлении Гилли относительно иранских ракет: Нет никаких признаков, что стране угрожала опасность

Кипр об угрозе иранских ракет

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что он разговаривал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который подтвердил, что Кипр не является целью для Ирана.

Об этом пишет издание Cyprus Mail, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Христодулидис подчеркнул, что власти обеих стран следят за ситуацией.

Что говорит министр обороны?

В свою очередь министр обороны Кипра Василис Пальмас категорически опроверг информацию о ракетах, которые якобы направлялись к Кипру.

В интервью информационному агентству Cyrus он подчеркнул, что опровергает сказанное министром обороны Великобритании Джоном Гилли.

Заявление представителя правительства

Кроме того, представитель правительства Константинос Летимпиотис заявил: "Нет никаких признаков того, что Кипру угрожала опасность".

Комментируя заявление Гилли о том, что ракеты направлялись к Кипру, он сказал, что "это неправда и нет никаких признаков того, что стране угрожала опасность".

"Компетентные органы постоянно внимательно следят за ситуацией", - добавил он.

Президент Кипра созвал внеочередное заседание Совета нацбезопасности

Между тем президент Никос Христодулидис созвал в воскресенье вечером внеочередное заседание Совета национальной безопасности Кипра.

Что предшествовало?

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

+3
Саддама звинувачували у розробці та застосуванні хімічної зброї, двоюрідний брат Саддама навіть прізвисько мав Хімічний Алі за застосування зброї масового знищення проти курдів за що й був повішений.
Не знайшли тому що ЗМЗ встигли перевезти до Сирії де її вже використовував Асад.
Ти чув дзвін але не знаешь де він але виправдовуєш кривавого ката.
01.03.2026 16:18 Ответить
+2
В кого сила того й правда. Приклад Іраку з Саддамом і його міфічним ЯЗ в поміч
01.03.2026 16:00 Ответить
+1
Дві ракети це мало буде, а скільки потрібно? 10, 20, може 50?
01.03.2026 16:01 Ответить
Сложно понять, кто кого на@ет. Да и Кипр за мир во всем мире(Турция исключение).
01.03.2026 15:55 Ответить
Ну, Гілі ******** щоб нагнітать обстановку, а Кіпр не хоче ввязуватись в цю *****.А шо Кіпру, в них офшорнї зони, їм по барабану, вони живуть зашибісь.
01.03.2026 18:08 Ответить
В кого сила того й правда. Приклад Іраку з Саддамом і його міфічним ЯЗ в поміч
01.03.2026 16:00 Ответить
Саддама звинувачували у розробці та застосуванні хімічної зброї, двоюрідний брат Саддама навіть прізвисько мав Хімічний Алі за застосування зброї масового знищення проти курдів за що й був повішений.
Не знайшли тому що ЗМЗ встигли перевезти до Сирії де її вже використовував Асад.
Ти чув дзвін але не знаешь де він але виправдовуєш кривавого ката.
01.03.2026 16:18 Ответить
Звісно він був катом ... але зброю масового знищення , в Іраку , не знайшли , проте знайшли багато нафти !
01.03.2026 16:55 Ответить
Садам її тупо закопав в прямому сенсі цього слова...зарив в землю величезну кількість радянських 122-152мм снарядів з 2-ма зеленими смужками...показували як їх розкопували
01.03.2026 18:25 Ответить
Дві ракети це мало буде, а скільки потрібно? 10, 20, може 50?
01.03.2026 16:01 Ответить
❗️Іран тепер атакує ВМС Франції - ракети летять по військово-морській базі в Абу-Дабі

Тегеран також випустив чотири ракети по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln, повідомляє КВІР.
01.03.2026 16:04 Ответить
Слався Іран так?🤬🤬🤬. Більше шахедів на наші голови 🤬
показать весь комментарий
До речі, які заяви Туреччини з приводу цього всього?

Кого вона підтримує?
01.03.2026 16:07 Ответить
Когда прилетит? ТоваРисч (господин) что скажет? Или предложит забыть?
01.03.2026 17:19 Ответить
 
 