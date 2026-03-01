Кипр о заявлении Гилли относительно иранских ракет: Нет никаких признаков, что стране угрожала опасность
Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что он разговаривал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который подтвердил, что Кипр не является целью для Ирана.
Об этом пишет издание Cyprus Mail, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Христодулидис подчеркнул, что власти обеих стран следят за ситуацией.
Что говорит министр обороны?
В свою очередь министр обороны Кипра Василис Пальмас категорически опроверг информацию о ракетах, которые якобы направлялись к Кипру.
В интервью информационному агентству Cyrus он подчеркнул, что опровергает сказанное министром обороны Великобритании Джоном Гилли.
Заявление представителя правительства
Кроме того, представитель правительства Константинос Летимпиотис заявил: "Нет никаких признаков того, что Кипру угрожала опасность".
Комментируя заявление Гилли о том, что ракеты направлялись к Кипру, он сказал, что "это неправда и нет никаких признаков того, что стране угрожала опасность".
"Компетентные органы постоянно внимательно следят за ситуацией", - добавил он.
Президент Кипра созвал внеочередное заседание Совета нацбезопасности
Между тем президент Никос Христодулидис созвал в воскресенье вечером внеочередное заседание Совета национальной безопасности Кипра.
Что предшествовало?
Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
