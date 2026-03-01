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Кіпр про заяву Гілі щодо іранських ракет: Немає жодних ознак, що країні загрожувала небезпека

Кіпр про загрозу іранських ракет

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що він розмовляв з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який підтвердив, що Кіпр не є ціллю для Ірану.

Про це пише видання Cyprus Mail, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, Христодулідіс наголосив, що влада обох країн стежить за ситуацією.

Що каже міністр оборони?

Своєю чергою міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас категорично заперечив інформацію про ракети, які нібито прямували до Кіпру.

В інтерв'ю інформаційному агентству Cyrus він наголосив, що спростовує сказане міністром оборони Британії Джоном Гілі.

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Заява речника уряду

Крім того, речник уряду Константінос Летімпіотіс заявив: "Немає жодних ознак того, що Кіпру загрожувала небезпека".

Коментуючи заяву Гілі про те, що ракети прямували до Кіпру, він сказав, що "це неправда і немає жодних ознак того, що країні загрожувала небезпека".

"Компетентні органи постійно уважно стежать за ситуацією", – додав він.

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Президент Кіпру скликав позачергове засідання Ради нацбезпеки

Тим часом президент Нікос Христодулідіс скликав у неділю ввечері позачергове засідання Ради національної безпеки Кіпру.

Що передувало?

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Іран (3472) Кіпр (260) Гілі Джон (109)
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Топ коментарі
+4
Саддама звинувачували у розробці та застосуванні хімічної зброї, двоюрідний брат Саддама навіть прізвисько мав Хімічний Алі за застосування зброї масового знищення проти курдів за що й був повішений.
Не знайшли тому що ЗМЗ встигли перевезти до Сирії де її вже використовував Асад.
Ти чув дзвін але не знаешь де він але виправдовуєш кривавого ката.
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01.03.2026 16:18 Відповісти
+2
В кого сила того й правда. Приклад Іраку з Саддамом і його міфічним ЯЗ в поміч
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01.03.2026 16:00 Відповісти
+1
Дві ракети це мало буде, а скільки потрібно? 10, 20, може 50?
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01.03.2026 16:01 Відповісти
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Сложно понять, кто кого на@ет. Да и Кипр за мир во всем мире(Турция исключение).
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01.03.2026 15:55 Відповісти
Ну, Гілі ******** щоб нагнітать обстановку, а Кіпр не хоче ввязуватись в цю *****.А шо Кіпру, в них офшорнї зони, їм по барабану, вони живуть зашибісь.
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01.03.2026 18:08 Відповісти
В кого сила того й правда. Приклад Іраку з Саддамом і його міфічним ЯЗ в поміч
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01.03.2026 16:00 Відповісти
Саддама звинувачували у розробці та застосуванні хімічної зброї, двоюрідний брат Саддама навіть прізвисько мав Хімічний Алі за застосування зброї масового знищення проти курдів за що й був повішений.
Не знайшли тому що ЗМЗ встигли перевезти до Сирії де її вже використовував Асад.
Ти чув дзвін але не знаешь де він але виправдовуєш кривавого ката.
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01.03.2026 16:18 Відповісти
Звісно він був катом ... але зброю масового знищення , в Іраку , не знайшли , проте знайшли багато нафти !
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01.03.2026 16:55 Відповісти
Садам її тупо закопав в прямому сенсі цього слова...зарив в землю величезну кількість радянських 122-152мм снарядів з 2-ма зеленими смужками...показували як їх розкопували
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01.03.2026 18:25 Відповісти
Дві ракети це мало буде, а скільки потрібно? 10, 20, може 50?
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01.03.2026 16:01 Відповісти
❗️Іран тепер атакує ВМС Франції - ракети летять по військово-морській базі в Абу-Дабі

Тегеран також випустив чотири ракети по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln, повідомляє КВІР.
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01.03.2026 16:04 Відповісти
Слався Іран так?🤬🤬🤬. Більше шахедів на наші голови 🤬
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01.03.2026 17:07 Відповісти
До речі, які заяви Туреччини з приводу цього всього?

Кого вона підтримує?
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01.03.2026 16:07 Відповісти
Когда прилетит? ТоваРисч (господин) что скажет? Или предложит забыть?
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01.03.2026 17:19 Відповісти
 
 