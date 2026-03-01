Кіпр про заяву Гілі щодо іранських ракет: Немає жодних ознак, що країні загрожувала небезпека

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що він розмовляв з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який підтвердив, що Кіпр не є ціллю для Ірану.

Про це пише видання Cyprus Mail, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, Христодулідіс наголосив, що влада обох країн стежить за ситуацією.

Що каже міністр оборони?

Своєю чергою міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас категорично заперечив інформацію про ракети, які нібито прямували до Кіпру.

В інтерв'ю інформаційному агентству Cyrus він наголосив, що спростовує сказане міністром оборони Британії Джоном Гілі.

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Заява речника уряду

Крім того, речник уряду Константінос Летімпіотіс заявив: "Немає жодних ознак того, що Кіпру загрожувала небезпека".

Коментуючи заяву Гілі про те, що ракети прямували до Кіпру, він сказав, що "це неправда і немає жодних ознак того, що країні загрожувала небезпека".

"Компетентні органи постійно уважно стежать за ситуацією", – додав він.

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Президент Кіпру скликав позачергове засідання Ради нацбезпеки

Тим часом президент Нікос Христодулідіс скликав у неділю ввечері позачергове засідання Ради національної безпеки Кіпру.

Що передувало?

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

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