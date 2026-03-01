Кіпр про заяву Гілі щодо іранських ракет: Немає жодних ознак, що країні загрожувала небезпека
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що він розмовляв з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який підтвердив, що Кіпр не є ціллю для Ірану.
Про це пише видання Cyprus Mail, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Христодулідіс наголосив, що влада обох країн стежить за ситуацією.
Що каже міністр оборони?
Своєю чергою міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас категорично заперечив інформацію про ракети, які нібито прямували до Кіпру.
В інтерв'ю інформаційному агентству Cyrus він наголосив, що спростовує сказане міністром оборони Британії Джоном Гілі.
Заява речника уряду
Крім того, речник уряду Константінос Летімпіотіс заявив: "Немає жодних ознак того, що Кіпру загрожувала небезпека".
Коментуючи заяву Гілі про те, що ракети прямували до Кіпру, він сказав, що "це неправда і немає жодних ознак того, що країні загрожувала небезпека".
"Компетентні органи постійно уважно стежать за ситуацією", – додав він.
Президент Кіпру скликав позачергове засідання Ради нацбезпеки
Тим часом президент Нікос Христодулідіс скликав у неділю ввечері позачергове засідання Ради національної безпеки Кіпру.
Що передувало?
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Не знайшли тому що ЗМЗ встигли перевезти до Сирії де її вже використовував Асад.
Ти чув дзвін але не знаешь де він але виправдовуєш кривавого ката.
Тегеран також випустив чотири ракети по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln, повідомляє КВІР.
Кого вона підтримує?