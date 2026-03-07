РУС
Вице-канцлер Германии Клингбайль о ситуации на Ближнем Востоке: Это не наша война

Клингбайль о войне в Иране

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отверг участие Берлина в эскалации военного конфликта в Иране, назвав американо-израильскую кампанию "не нашей войной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Не наша война

Он отметил, что хотя иранское правительство является "террористическим режимом", у него есть "значительные сомнения" относительно того, что воздушные удары приведут к постоянному решению или будут соответствовать международному праву.

"Я говорю очень четко: это не наша война. Мы не будем участвовать в этой войне", - подчеркнул он.

Нужно вернуться к правилам

Кроме того, Клингбайль предостерег от глобального порядка, в котором "действует только закон сильнейшего", призвав вернуться к системе, основанной на правилах.

Стоит заметить, что его комментарии прозвучали на фоне того, как канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил США и Израиль о рисках, к которым может привести "бесконечная" война против Ирана.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Війна буде "його", коли шахед у Берлін навідається.
показать весь комментарий
07.03.2026 22:56 Ответить
Все вірно він каже. Навіщо провокувати мусульман в Німеччині на всілякі дурниці
показать весь комментарий
07.03.2026 23:02 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2026 23:05 Ответить
ловко соскочил...
показать весь комментарий
07.03.2026 23:02 Ответить
Все правильно сказаа. Краснов співучасник Прутіна по знищенню Міжнародних прав і правил. Краснов співучасник Прутіна по геноциду Українського народу. Краснов і його куратор ведуть світ до знищення.
показать весь комментарий
07.03.2026 23:04 Ответить
Доведено, діями команди шредера і меркель, потугу БУНДЕСФЕРУ до стану паралічу, дійсно не дає йому жодної можливості вести хоть якийсь спротив агресії московитів до 2030 року!!! Про який там Іран може йти розмова у ФРН!! Це ж не Ізраїль чи Британія, або Франція!! Прикро, але ПОКИ, така реальність! Політика заробітчан від влади на продажу німцям енергоносіїв від Прутінферштейн …. І її наслідки для ФРН …
Теж саме із ЗСУ, зробили і Кучма-мороз-піскун, разом із зкацапленими йолопами з Урядового кварталу, на кшалт бакая-деркача-литвина…., та ригоАНАЛІВ якунОвоща !!
показать весь комментарий
07.03.2026 23:06 Ответить
Поводив по губах Рубіо!
показать весь комментарий
07.03.2026 23:09 Ответить
 
 