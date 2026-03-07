Вице-канцлер Германии Клингбайль о ситуации на Ближнем Востоке: Это не наша война
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отверг участие Берлина в эскалации военного конфликта в Иране, назвав американо-израильскую кампанию "не нашей войной".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Не наша война
Он отметил, что хотя иранское правительство является "террористическим режимом", у него есть "значительные сомнения" относительно того, что воздушные удары приведут к постоянному решению или будут соответствовать международному праву.
"Я говорю очень четко: это не наша война. Мы не будем участвовать в этой войне", - подчеркнул он.
Нужно вернуться к правилам
Кроме того, Клингбайль предостерег от глобального порядка, в котором "действует только закон сильнейшего", призвав вернуться к системе, основанной на правилах.
Стоит заметить, что его комментарии прозвучали на фоне того, как канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил США и Израиль о рисках, к которым может привести "бесконечная" война против Ирана.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
