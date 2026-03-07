Вице-канцлер Германии Клингбайль о ситуации на Ближнем Востоке: Это не наша война

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отверг участие Берлина в эскалации военного конфликта в Иране, назвав американо-израильскую кампанию "не нашей войной".

Не наша война

Он отметил, что хотя иранское правительство является "террористическим режимом", у него есть "значительные сомнения" относительно того, что воздушные удары приведут к постоянному решению или будут соответствовать международному праву.

"Я говорю очень четко: это не наша война. Мы не будем участвовать в этой войне", - подчеркнул он.

Нужно вернуться к правилам

Кроме того, Клингбайль предостерег от глобального порядка, в котором "действует только закон сильнейшего", призвав вернуться к системе, основанной на правилах.

Стоит заметить, что его комментарии прозвучали на фоне того, как канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил США и Израиль о рисках, к которым может привести "бесконечная" война против Ирана.

Удары по Ирану