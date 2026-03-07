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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Віцеканцлер Німеччини Клінгбайль про ситуацію на Близькому Сході: Це не наша війна

Клінгбайль про війну в Ірані

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відкинув участь Берліна в ескалації військового конфлікту в Ірані, назвавши американо-ізраїльську кампанію "не нашою війною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Не наша війна

Він зауважив, що хоча іранський уряд є "терористичним режимом", він має "значні сумніви" щодо того, що повітряні удари приведуть до постійного вирішення або відповідатимуть міжнародному праву.

"Я кажу дуже чітко: це не наша війна. Ми не братимемо участі в цій війні", – наолосив він.

Також читайте: Війна на Близькому Сході може бути вигідною для України, - Стубб

Потрібно повернутися до правил

Крім того, Клінгбайль застеріг від глобального порядку, у якому "діє лише закон найсильнішого", закликавши повернутися до системи, заснованої на правилах.

Варто зауважити, що його коментарі пролунали на тлі того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив США та Ізраїль про ризики, до яких може призвести "нескінченна" війна проти Ірану.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Автор: 

Німеччина (8079) Іран (3495) США (26735)
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Топ коментарі
+10
Все правильно сказаа. Краснов співучасник Прутіна по знищенню Міжнародних прав і правил. Краснов співучасник Прутіна по геноциду Українського народу. Краснов і його куратор ведуть світ до знищення.
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07.03.2026 23:04 Відповісти
+6
Все вірно він каже. Навіщо провокувати мусульман в Німеччині на всілякі дурниці
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07.03.2026 23:02 Відповісти
+4
Війна буде "його", коли шахед у Берлін навідається.
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07.03.2026 22:56 Відповісти
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Війна буде "його", коли шахед у Берлін навідається.
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07.03.2026 22:56 Відповісти
Все вірно він каже. Навіщо провокувати мусульман в Німеччині на всілякі дурниці
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07.03.2026 23:02 Відповісти
Большинство мусульман в Германии это выходцы из Турции и беженцы из Сирии которые приехали оттуда спасаясь от диктатора и мясника Асада ,у которого аятоллы были в союзниках и от российских бомбежек. Плюс они сунниты по вероисповединию. Как думаешь рады они будут низвержению еще одного ликтаторского режима помогавшего Асаду их убивать или сильно тому огорчатся . И это еще не считая того факта что сунниты идеологические противники шиитов в религиозном плане , а Иран шиитская страна и традиционно считается покровителем всех шиитов . Аятоллы и асада взяли под свою опеку автоматом защитав его алавитскую секту в ряды шиитов и иранские муллы даже указ специальный по этому поводу выдали
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07.03.2026 23:54 Відповісти
В Германии проживает около 225 500 - 270 000 шиитов-имамитов. Они составляют примерно 4-7% от общего числа мусульман в стране, которое оценивается в 5,5 миллиона человек. Значительная часть шиитской общины имеет корни в Иране, Ираке и Ливане
Численность: около 225 500 человек (шииты-имамиты).Доля: около 4-7% от всех мусульман в Германии.Другие течения: в стране также проживает около 500 000 алевитов (часто относят к шиитскому направлению) и около 70 000 алавитов
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08.03.2026 00:27 Відповісти
Все равно большинство сунниты и турки с сирийцами.Да и кстати не все шииты Иран любят.Азербайджанцы так точно ведь есть еще и национальный фактор а Иран в свое время не без помощи оаши оттяпал немалые территории у Азербайджана вместе с населением.
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08.03.2026 03:47 Відповісти
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07.03.2026 23:05 Відповісти
ловко соскочил...
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07.03.2026 23:02 Відповісти
Все правильно сказаа. Краснов співучасник Прутіна по знищенню Міжнародних прав і правил. Краснов співучасник Прутіна по геноциду Українського народу. Краснов і його куратор ведуть світ до знищення.
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07.03.2026 23:04 Відповісти
Чим тобі не вгодив Трумп, друзів твого Прутня знищує,це тобі не до вподоби?
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07.03.2026 23:25 Відповісти
Ти з MAGA?
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07.03.2026 23:50 Відповісти
Та ні,але я хочу вагомих аргументів, переконливих.
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08.03.2026 00:01 Відповісти
https://tsn.ua/********/tse-ne-moia-viyna-tramp-vyslovyvsia-pro-sytuatsiiu-v-********-2818766.html
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08.03.2026 00:10 Відповісти
Ага уничтожает но украинцам говорит сдавайтесь раше и путину.Кстати путин особо то и не выступает по иранской войне против трампа и не спешит на помощь Ирану на белом коне как спешил в свое время на помощь асаду. Сдал пу своих союзников аятолл сша как пить дать сдал. Вопрос только какая цена этой сдачи. Я подозреваю что цена сдачи это уступки раше по Украине
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08.03.2026 00:00 Відповісти
Не все так просто, ніхто не каже здаватися,кажуть тільки домовлятися і війну закінчувати. Звичайно нам би хотілося щоб Трумп так кацапню почав мочити,але поки що маємо що маємо. Трам поки що грає свою гру,але явно він ВоФку Пуйла опустив нижче плінтуса.
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08.03.2026 00:09 Відповісти
Ага да опустил.Договариваться о чем о сдаче донбасса,ограничении численности армии и вооружений, не вступление ни в какие военные союзы ,враждебные раше быть нейтральной и ждать пока раша снова нападет когда с нее санкции снимут и она наберется сил,соберет новую армию и учтет предыдущие ошибки
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08.03.2026 03:52 Відповісти
Доведено, діями команди шредера і меркель, потугу БУНДЕСФЕРУ до стану паралічу, дійсно не дає йому жодної можливості вести хоть якийсь спротив агресії московитів до 2030 року!!! Про який там Іран може йти розмова у ФРН!! Це ж не Ізраїль чи Британія, або Франція!! Прикро, але ПОКИ, така реальність! Політика заробітчан від влади на продажу німцям енергоносіїв від Прутінферштейн …. І її наслідки для ФРН …
Теж саме із ЗСУ, зробили і Кучма-мороз-піскун, разом із зкацапленими йолопами з Урядового кварталу, на кшалт бакая-деркача-литвина…., та ригоАНАЛІВ якунОвоща !!
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07.03.2026 23:06 Відповісти
Поводив по губах Рубіо!
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07.03.2026 23:09 Відповісти
напомнил ржавому и компании, как аутист маск поддерживал неофашиков
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08.03.2026 08:32 Відповісти
Проблема к сожалению в том, что сами немцы ничего с этим делать не хотят. Говорят о свободе и демократии и совершенно забывают, что Гитлер пришёл к власти вполне демократическим путём.
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08.03.2026 10:18 Відповісти
Мабуть війна в Україні теж не ваша, але буде надто пізно коли вона постукає до вас у двері а ви закриєте оченята і скажете "я в будинку"
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07.03.2026 23:14 Відповісти
Ну вони це торочають ще з 22 року,що вони не сторона конфлікту
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07.03.2026 23:26 Відповісти
Глухі сліпців не чують...
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07.03.2026 23:21 Відповісти
Это он траМпона сейчас потроллил ? Отлично получилось!
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07.03.2026 23:22 Відповісти
Войну развезали не США и Израиль , а развезали агенты по указанию кремля. Потому что другой помощь они не смогут сделать. Они тогда сдадут себя. Но это не поможет им. Слава Украине!
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08.03.2026 02:15 Відповісти
Войну развезали не США и Израиль , а развезали агенты по указанию кремля.

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08.03.2026 09:15 Відповісти
А що він не правильно сказав? Трампло в сторону Європи у війні в Україні не те саме казав?
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08.03.2026 07:31 Відповісти
Было ваше стало наше (с)
Куда ты с подводной лодки...
Ми́р тесен
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08.03.2026 09:03 Відповісти
 
 