Віцеканцлер Німеччини Клінгбайль про ситуацію на Близькому Сході: Це не наша війна

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відкинув участь Берліна в ескалації військового конфлікту в Ірані, назвавши американо-ізраїльську кампанію "не нашою війною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Не наша війна

Він зауважив, що хоча іранський уряд є "терористичним режимом", він має "значні сумніви" щодо того, що повітряні удари приведуть до постійного вирішення або відповідатимуть міжнародному праву.

"Я кажу дуже чітко: це не наша війна. Ми не братимемо участі в цій війні", – наолосив він.

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Потрібно повернутися до правил

Крім того, Клінгбайль застеріг від глобального порядку, у якому "діє лише закон найсильнішого", закликавши повернутися до системи, заснованої на правилах.

Варто зауважити, що його коментарі пролунали на тлі того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив США та Ізраїль про ризики, до яких може призвести "нескінченна" війна проти Ірану.

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Удари по Ірану