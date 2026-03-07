Віцеканцлер Німеччини Клінгбайль про ситуацію на Близькому Сході: Це не наша війна
Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відкинув участь Берліна в ескалації військового конфлікту в Ірані, назвавши американо-ізраїльську кампанію "не нашою війною".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Не наша війна
Він зауважив, що хоча іранський уряд є "терористичним режимом", він має "значні сумніви" щодо того, що повітряні удари приведуть до постійного вирішення або відповідатимуть міжнародному праву.
"Я кажу дуже чітко: це не наша війна. Ми не братимемо участі в цій війні", – наолосив він.
Потрібно повернутися до правил
Крім того, Клінгбайль застеріг від глобального порядку, у якому "діє лише закон найсильнішого", закликавши повернутися до системи, заснованої на правилах.
Варто зауважити, що його коментарі пролунали на тлі того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив США та Ізраїль про ризики, до яких може призвести "нескінченна" війна проти Ірану.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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Численность: около 225 500 человек (шииты-имамиты).Доля: около 4-7% от всех мусульман в Германии.Другие течения: в стране также проживает около 500 000 алевитов (часто относят к шиитскому направлению) и около 70 000 алавитов
Теж саме із ЗСУ, зробили і Кучма-мороз-піскун, разом із зкацапленими йолопами з Урядового кварталу, на кшалт бакая-деркача-литвина…., та ригоАНАЛІВ якунОвоща !!
Куда ты с подводной лодки...
Ми́р тесен