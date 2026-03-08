РУС
Сотрудничество РФ и Ирана
374 10

Сейчас Иран не передает РФ дроны и другое оружие, - Зеленский

Зеленский о сотрудничестве РФ и Ирана

На сегодняшний день не фиксируется передача Ираном России дронов и другого оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

Иран не передает РФ дроны и оружие

"Как мы считаем, иранцы сейчас не поставляют России ракеты для атак против нас, а также другое оружие. По крайней мере, именно это мы сейчас наблюдаем", - сказал президент.

Зеленский: Есть сообщения, что россияне дают разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам

Защита от дронов

По его словам, Украина уже передала партнерам определенную информацию о том, как обезопасить от атак дронов гражданских на Ближнем Востоке, а также американских солдат, находящихся на базах в некоторых странах.

Для Трампа не имеет значения, что Россия может помогать Ирану разведданными, - Белый дом

Что предшествовало?

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он может осложнить военное сотрудничество России и Ирана.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Автор: 

Зеленский Владимир (10743) Иран (952) россия (22410) дроны (4881)
Як ми вважаємо, іранці зараз не постачають Росії ракети для атак проти нас, а також іншу зброю. Принаймні, саме це ми наразі спостерігаємо", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3604170

Іран няшка. Так Володимир Олександрович? А раніше то таке, що було то загуло 😸
показать весь комментарий
08.03.2026 15:46 Ответить
Кацапи вже стільки наклепали шо можуть Герані - Шахеди Ірану передавати
показать весь комментарий
08.03.2026 15:47 Ответить
На сьогодні не фіксується передача Іраном Росії дронів та іншої зброї. .."хєром" котрим "солірував" на роялі такі речі не фіксуються .а більше у "зегавари" фіксаторів у світі немає ,,,
показать весь комментарий
08.03.2026 15:49 Ответить
про Іран обізнаний добре, а про велике крадівництво дефективних менеджерів чого покидьок мовчить ?
показать весь комментарий
08.03.2026 15:50 Ответить
Сейчас наблюдаем как Иран долбят во все исфаханы, не до передачи. Про С. Корею такого не скажешь...
показать весь комментарий
08.03.2026 15:51 Ответить
Ти уйобку тупорилий за добу наші збили понад 2500 дронів так що москаль сам налагодив виробництво , тепер іранські дрони путіну на)(уй не потрібні .
показать весь комментарий
08.03.2026 15:56 Ответить
Треба більше довбати ослойобів, хай русня сама їх зброю надсилає
показать весь комментарий
08.03.2026 16:00 Ответить
так, як не соромно

Зе, як в старі добрі часи 95 кварталу, штуку забабахав,
а ви не смієтесь

(Усім реготати і аплодувати... не менш ніж півгодини)
показать весь комментарий
08.03.2026 16:00 Ответить
Нині Іран не передає РФ дрони та іншу зброю, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3604170

А цей ДЯТЕЛ звідки це знає?
Цензоре, ну коли ви вже перестанете гнатись за рейингом, і перестанете публікувати анекдоти ЗЕЛЕНОГО і РУДОГО дебілів?
показать весь комментарий
08.03.2026 16:06 Ответить
🚇При ядерному вибуху рятівником стане метро Києва - щонайменше три станції витримають нищівний удар: що цікаво - з розрахунком на таку атаку їх проєктували ще в часи Холодної війни

Зокрема мова про станції:
• «Арсенальна» - одна з найглибших у світі, 105 метрів під землею і здатна витримати вибух удвічі потужніший за Хіросіму.
• «Шулявська». Близько 90 метрів під землею, має масивні залізобетонні конструкції та системи герметизації входів - захистить людей від зараженого радіацією повітря.
• «Вокзальна» - 42 метри вглиб з потужними конструкціями та системами герметизації.

Метро допоможе сховатися у перші години після вибуху, коли радіація максимальна.
показать весь комментарий
08.03.2026 16:07 Ответить
 
 