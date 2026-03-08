Сейчас Иран не передает РФ дроны и другое оружие, - Зеленский
На сегодняшний день не фиксируется передача Ираном России дронов и другого оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.
Иран не передает РФ дроны и оружие
"Как мы считаем, иранцы сейчас не поставляют России ракеты для атак против нас, а также другое оружие. По крайней мере, именно это мы сейчас наблюдаем", - сказал президент.
Защита от дронов
По его словам, Украина уже передала партнерам определенную информацию о том, как обезопасить от атак дронов гражданских на Ближнем Востоке, а также американских солдат, находящихся на базах в некоторых странах.
Что предшествовало?
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он может осложнить военное сотрудничество России и Ирана.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
