Сейчас Иран не передает РФ дроны и другое оружие, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

Иран не передает РФ дроны и оружие

"Как мы считаем, иранцы сейчас не поставляют России ракеты для атак против нас, а также другое оружие. По крайней мере, именно это мы сейчас наблюдаем", - сказал президент.

Защита от дронов

По его словам, Украина уже передала партнерам определенную информацию о том, как обезопасить от атак дронов гражданских на Ближнем Востоке, а также американских солдат, находящихся на базах в некоторых странах.

Что предшествовало?

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он может осложнить военное сотрудничество России и Ирана.

