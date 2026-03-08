Нині Іран не передає РФ дрони та іншу зброю, - Зеленський

На сьогодні не фіксується передача Іраном Росії дронів та іншої зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

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Іран не передає РФ дрони і зброю

"Як ми вважаємо, іранці зараз не постачають Росії ракети для атак проти нас, а також іншу зброю. Принаймні, саме це ми наразі спостерігаємо", - сказав президент.

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Захист від дронів

За його словами Україна вже передала партнерам певну інформацію про те, як убезпечити від атак дронів цивільних на Близькому Сході, а також американських солдатів, які перебувають на базах у деяких країнах.

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Що передувало?

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, оскільки він може ускладнити військову співпрацю Росії та Ірану.

Удари по Ірану