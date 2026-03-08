Нині Іран не передає РФ дрони та іншу зброю, - Зеленський
На сьогодні не фіксується передача Іраном Росії дронів та іншої зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.
Іран не передає РФ дрони і зброю
"Як ми вважаємо, іранці зараз не постачають Росії ракети для атак проти нас, а також іншу зброю. Принаймні, саме це ми наразі спостерігаємо", - сказав президент.
Захист від дронів
За його словами Україна вже передала партнерам певну інформацію про те, як убезпечити від атак дронів цивільних на Близькому Сході, а також американських солдатів, які перебувають на базах у деяких країнах.
Що передувало?
Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, оскільки він може ускладнити військову співпрацю Росії та Ірану.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Іран няшка. Так Володимир Олександрович? А раніше то таке, що було то загуло 😸
Зе, як в старі добрі часи 95 кварталу, штуку забабахав,
а ви не смієтесь
(Усім реготати і аплодувати... не менш ніж півгодини)
А цей ДЯТЕЛ звідки це знає?
Цензоре, ну коли ви вже перестанете гнатись за рейингом, і перестанете публікувати анекдоти ЗЕЛЕНОГО і РУДОГО дебілів?
Зокрема мова про станції:
• «Арсенальна» - одна з найглибших у світі, 105 метрів під землею і здатна витримати вибух удвічі потужніший за Хіросіму.
• «Шулявська». Близько 90 метрів під землею, має масивні залізобетонні конструкції та системи герметизації входів - захистить людей від зараженого радіацією повітря.
• «Вокзальна» - 42 метри вглиб з потужними конструкціями та системами герметизації.
Метро допоможе сховатися у перші години після вибуху, коли радіація максимальна.