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Новини Співпраця РФ та Ірану
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Нині Іран не передає РФ дрони та іншу зброю, - Зеленський

Зеленський про співпрацю РФ та Ірану

На сьогодні не фіксується передача Іраном Росії дронів та іншої зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

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Іран не передає РФ дрони і зброю

"Як ми вважаємо, іранці зараз не постачають Росії ракети для атак проти нас, а також іншу зброю. Принаймні, саме це ми наразі спостерігаємо", - сказав президент.

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Захист від дронів

За його словами Україна вже передала партнерам певну інформацію про те, як убезпечити від атак дронів цивільних на Близькому Сході, а також американських солдатів, які перебувають на базах у деяких країнах.

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Що передувало?

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, оскільки він може ускладнити військову співпрацю Росії та Ірану.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Іран (3498) росія (70423) дрони (8433)
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Топ коментарі
+15
про Іран обізнаний добре, а про велике крадівництво дефективних менеджерів чого покидьок мовчить ?
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08.03.2026 15:50 Відповісти
+10
Кацапи вже стільки наклепали шо можуть Герані - Шахеди Ірану передавати
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08.03.2026 15:47 Відповісти
+7
На сьогодні не фіксується передача Іраном Росії дронів та іншої зброї. .."хєром" котрим "солірував" на роялі такі речі не фіксуються .а більше у "зегавари" фіксаторів у світі немає ,,,
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08.03.2026 15:49 Відповісти
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Як ми вважаємо, іранці зараз не постачають Росії ракети для атак проти нас, а також іншу зброю. Принаймні, саме це ми наразі спостерігаємо", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3604170

Іран няшка. Так Володимир Олександрович? А раніше то таке, що було то загуло 😸
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08.03.2026 15:46 Відповісти
Кацапи вже стільки наклепали шо можуть Герані - Шахеди Ірану передавати
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08.03.2026 15:47 Відповісти
А застарілі моделі, навіть, Україні продати.
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08.03.2026 16:09 Відповісти
На сьогодні не фіксується передача Іраном Росії дронів та іншої зброї. .."хєром" котрим "солірував" на роялі такі речі не фіксуються .а більше у "зегавари" фіксаторів у світі немає ,,,
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08.03.2026 15:49 Відповісти
про Іран обізнаний добре, а про велике крадівництво дефективних менеджерів чого покидьок мовчить ?
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08.03.2026 15:50 Відповісти
Хто тоді стендапєру аплодуватиме?
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08.03.2026 18:51 Відповісти
бо всє ми Сігізмунди
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08.03.2026 19:10 Відповісти
Сейчас наблюдаем как Иран долбят во все исфаханы, не до передачи. Про С. Корею такого не скажешь...
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08.03.2026 15:51 Відповісти
Ти уйобку тупорилий за добу наші збили понад 2500 дронів так що москаль сам налагодив виробництво , тепер іранські дрони путіну на)(уй не потрібні .
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08.03.2026 15:56 Відповісти
Треба більше довбати ослойобів, хай русня сама їх зброю надсилає
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08.03.2026 16:00 Відповісти
так, як не соромно

Зе, як в старі добрі часи 95 кварталу, штуку забабахав,
а ви не смієтесь

(Усім реготати і аплодувати... не менш ніж півгодини)
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08.03.2026 16:00 Відповісти
Нині Іран не передає РФ дрони та іншу зброю, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3604170

А цей ДЯТЕЛ звідки це знає?
Цензоре, ну коли ви вже перестанете гнатись за рейингом, і перестанете публікувати анекдоти ЗЕЛЕНОГО і РУДОГО дебілів?
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08.03.2026 16:06 Відповісти
🚇При ядерному вибуху рятівником стане метро Києва - щонайменше три станції витримають нищівний удар: що цікаво - з розрахунком на таку атаку їх проєктували ще в часи Холодної війни

Зокрема мова про станції:
• «Арсенальна» - одна з найглибших у світі, 105 метрів під землею і здатна витримати вибух удвічі потужніший за Хіросіму.
• «Шулявська». Близько 90 метрів під землею, має масивні залізобетонні конструкції та системи герметизації входів - захистить людей від зараженого радіацією повітря.
• «Вокзальна» - 42 метри вглиб з потужними конструкціями та системами герметизації.

Метро допоможе сховатися у перші години після вибуху, коли радіація максимальна.
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08.03.2026 16:07 Відповісти
а як же піаніст наш ?
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08.03.2026 16:08 Відповісти
дякую кеп
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08.03.2026 16:16 Відповісти
Фіксатор я там вже відмітився, Як невловимий Джо
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08.03.2026 16:19 Відповісти
Нацист?
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08.03.2026 16:41 Відповісти
Венесуела більше не накачує американців наркотиками, Ірак більше не виготовляє біологічну зброю, Афганістан більше не тренує терористів. Хазяїн, ти завжди правий.
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08.03.2026 16:34 Відповісти
Статист коментатор забув уточнити, що уралс торгується по ціні бренту, а ціни летять у космос. Але спішить порадувати, що росія не купує щось у ірану.
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08.03.2026 16:40 Відповісти
Звідки це зелене чмо мложе знати, що кацапи постачають до ірану???
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08.03.2026 17:13 Відповісти
И что?.....
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08.03.2026 17:18 Відповісти
Кацапи зараз самі клепають "шахеди". Причому - більше, ніж Іран і вже вдосконалені і кращі та ефективніші за іранські.
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08.03.2026 17:35 Відповісти
Зато просрочений кожен місяць передає 2. На москву
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08.03.2026 18:13 Відповісти
Шмаркля, де українські ракети? На рахунках міндічів?
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08.03.2026 21:37 Відповісти
 
 