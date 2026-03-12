Иран снова атаковал страны Персидского залива дронами и ракетами: под ударом нефтяные объекты
Утром 12 марта Иран атаковал страны Персидского залива беспилотниками и ракетами. Целями стали нефтяные объекты и танкеры, часть атак удалось перехватить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на ведомства стран Персидского залива.
Два иностранных нефтяных танкера подверглись атаке иранских дронов в территориальных водах Ирака. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще 38 человек удалось спасти.
Власти Ирана взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что танкеры были взорваны с помощью морского дрона.
Перехват беспилотников в Саудовской Аравии и удары по Бахрейну
Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что силы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников в восточной части страны, где расположены ключевые нефтяные месторождения королевства.
В Бахрейне заявили, что иранские атаки были направлены на топливные резервуары на объекте в северной провинции Мухаррак. Министерство внутренних дел призвало жителей четырех соседних городов и сел оставаться дома и закрыть окна, чтобы защититься от дыма и возможного возгорания.
Реакция ОАЭ и Кувейта
В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили, что системы противовоздушной обороны реагируют на угрозы ракет и беспилотников из Ирана. Государственное информационное агентство Дубая отметило, что один дрон упал на здание вблизи района Dubai Creek Harbour, где возник небольшой пожар, который быстро локализовали.
В то же время вооруженные силы Кувейта заявили, что их системы ПВО также реагируют на вражеские ракеты и беспилотники.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC) поширила заборону на постачання бензину, дизельного палива та авіаційного палива, повідомили співрозмовники агентства.