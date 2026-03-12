РУС
Иран снова атаковал страны Персидского залива дронами и ракетами: под ударом нефтяные объекты

Страны Персидского залива отразили атаку иранских дронов

Утром 12 марта Иран атаковал страны Персидского залива беспилотниками и ракетами. Целями стали нефтяные объекты и танкеры, часть атак удалось перехватить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на ведомства стран Персидского залива.

Два иностранных нефтяных танкера подверглись атаке иранских дронов в территориальных водах Ирака. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще 38 человек удалось спасти.

Власти Ирана взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что танкеры были взорваны с помощью морского дрона.

Перехват беспилотников в Саудовской Аравии и удары по Бахрейну

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что силы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников в восточной части страны, где расположены ключевые нефтяные месторождения королевства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Калифорния усиливает безопасность на фоне угрозы иранского удара

В Бахрейне заявили, что иранские атаки были направлены на топливные резервуары на объекте в северной провинции Мухаррак. Министерство внутренних дел призвало жителей четырех соседних городов и сел оставаться дома и закрыть окна, чтобы защититься от дыма и возможного возгорания.

Реакция ОАЭ и Кувейта

В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили, что системы противовоздушной обороны реагируют на угрозы ракет и беспилотников из Ирана. Государственное информационное агентство Дубая отметило, что один дрон упал на здание вблизи района Dubai Creek Harbour, где возник небольшой пожар, который быстро локализовали.

В то же время вооруженные силы Кувейта заявили, что их системы ПВО также реагируют на вражеские ракеты и беспилотники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о практической победе над Ираном

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

"Америка реально победила"- як і афганських талібів?
12.03.2026 06:54 Ответить
Та ну. Яка атака? Чубчик сказав, що переміг вже на першій годині...
12.03.2026 06:37 Ответить
Може статися зворотне - як у Північній Кореї чи на Кубі - зміцнення жорсткого ядра режиму.
12.03.2026 07:10 Ответить
Иран ещё какое-то время будет пакостить. Не более того. Война закончена. Америка реально победила. И отлично. Иран отгреб в том числе и за шахеды, которые убивали Украину.
показать весь комментарий
12.03.2026 06:44 Ответить
Це вже сталося. Синок Хаменеї більш радикальний за батька і втратив дружину і сина.
показать весь комментарий
12.03.2026 07:36 Ответить
Влада Китаю розпорядилася, щоб нафтопереробні заводи в країні негайно припинили експорт нафтопродуктів для запобігання потенційному дефіциту палива у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході, пише Reuters з посиланням на джерела.

Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC) поширила заборону на постачання бензину, дизельного палива та авіаційного палива, повідомили співрозмовники агентства.
12.03.2026 06:58 Ответить
Ракети з боєголовками в тонну були? 🤔
12.03.2026 07:57 Ответить
Іранці, що, не чули про перемогу Донні? Якісь притрушені.
12.03.2026 08:26 Ответить
Здається, будуть добивати Іран усім світом. Що тільки залишиться після цього?
12.03.2026 08:33 Ответить
https://www.instagram.com/reel/DVwgVkZkS8q/?utm_source=ig_web_copy_link
12.03.2026 09:07 Ответить
Відео, на якому китайська екіпаж зняв удар іранських ракет по території ОАЕ. Дата запису невідома.
12.03.2026 09:14 Ответить
Дебіли 4 роки дивилися як російські (іранські) шахеди бомбили Україну і раділи, що це не "їхня війна" замість того, аби подумати що буде коли вони полетять в їхню сторону
12.03.2026 09:09 Ответить
Коли була можливість придушити росію разом з іраном, то вони собі бадьоро барижили нафтою разом з кацапами.
12.03.2026 09:16 Ответить
 
 