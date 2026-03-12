Иран снова атаковал страны Персидского залива дронами и ракетами: под ударом нефтяные объекты

Утром 12 марта Иран атаковал страны Персидского залива беспилотниками и ракетами. Целями стали нефтяные объекты и танкеры, часть атак удалось перехватить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на ведомства стран Персидского залива.

Два иностранных нефтяных танкера подверглись атаке иранских дронов в территориальных водах Ирака. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще 38 человек удалось спасти.

Власти Ирана взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что танкеры были взорваны с помощью морского дрона.

Перехват беспилотников в Саудовской Аравии и удары по Бахрейну

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что силы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников в восточной части страны, где расположены ключевые нефтяные месторождения королевства.

В Бахрейне заявили, что иранские атаки были направлены на топливные резервуары на объекте в северной провинции Мухаррак. Министерство внутренних дел призвало жителей четырех соседних городов и сел оставаться дома и закрыть окна, чтобы защититься от дыма и возможного возгорания.

Реакция ОАЭ и Кувейта

В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили, что системы противовоздушной обороны реагируют на угрозы ракет и беспилотников из Ирана. Государственное информационное агентство Дубая отметило, что один дрон упал на здание вблизи района Dubai Creek Harbour, где возник небольшой пожар, который быстро локализовали.

В то же время вооруженные силы Кувейта заявили, что их системы ПВО также реагируют на вражеские ракеты и беспилотники.

Удары по Ирану