Іран знову атакував країни Перської затоки дронами і ракетами: під ударом нафтові об’єкти
Вранці 12 березня Іран атакував країни Перської затоки безпілотниками та ракетами. Цілями стали нафтові об’єкти та танкери, частину атак вдалося перехопити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на відомства країн Перської затоки.
Два іноземні нафтові танкери зазнали атаки іранських дронів у територіальних водах Іраку. Унаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула, ще 38 людей вдалося врятувати.
Влада Ірану взяла на себе відповідальність за атаку, заявивши, що танкери були підірвані за допомогою морського дрона.
Перехоплення безпілотників у Саудівській Аравії та удари по Бахрейну
Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що сили ППО перехопили і знищили понад 20 безпілотників у східній частині країни, де розташовані ключові нафтові родовища королівства.
У Бахрейні заявили, що іранські атаки були спрямовані на паливні резервуари на об’єкті в північній провінції Мухаррак. Міністерство внутрішніх справ закликало мешканців чотирьох сусідніх міст і сіл залишатися вдома та зачинити вікна, щоб захиститися від диму та можливого займання.
Реакція ОАЕ та Кувейту
У Об'єднаних Арабських Еміратах повідомили, що системи протиповітряної оборони реагують на загрози ракет і безпілотників з Ірану. Державне інформаційне агентство Дубая зазначило, що один дрон впав на будівлю поблизу району Dubai Creek Harbour, де виникла невелика пожежа, яку швидко локалізували.
Водночас збройні сили Кувейту заявили, що їхні системи ППО також реагують на ворожі ракети та безпілотники.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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Це вже ГЕОСТРАТЕГІЯ на століття, а не пакості.
Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC) поширила заборону на постачання бензину, дизельного палива та авіаційного палива, повідомили співрозмовники агентства.
Довго довго запрягають..
Тепер кожна розвинена країна буде мати свій ПерлХарбор . І Саудити також..
Феноменальний **********
Світ з часів Другої Світової змінився - людей стало в ТРИ рази більше.
Знищити країну - означає вбити всіх її мешканців та стерти всю інформацію про них і їх історію.
А тепер подумай чи можуть США чи росія когось знищити. Неможуть - і навіть масовою зброєю.
А лохторат мага радіє, що трам вже переміг Іранців ( режим рушників ) та знищив усі їх кораблі, літаки та ядерні сараї де зберігаються центрифуги