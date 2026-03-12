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Новини Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Іран знову атакував країни Перської затоки дронами і ракетами: під ударом нафтові об’єкти

Країни Перської затоки відбили атаку іранських дронів

Вранці 12 березня Іран атакував країни Перської затоки безпілотниками та ракетами. Цілями стали нафтові об’єкти та танкери, частину атак вдалося перехопити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на відомства країн Перської затоки.

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Два іноземні нафтові танкери зазнали атаки іранських дронів у територіальних водах Іраку. Унаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула, ще 38 людей вдалося врятувати.

Влада Ірану взяла на себе відповідальність за атаку, заявивши, що танкери були підірвані за допомогою морського дрона.

Перехоплення безпілотників у Саудівській Аравії та удари по Бахрейну

Міністерство оборони Саудівської  Аравії повідомило, що сили ППО перехопили і знищили понад 20 безпілотників у східній частині країни, де розташовані ключові нафтові родовища королівства.

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У Бахрейні заявили, що іранські атаки були спрямовані на паливні резервуари на об’єкті в північній провінції Мухаррак. Міністерство внутрішніх справ закликало мешканців чотирьох сусідніх міст і сіл залишатися вдома та зачинити вікна, щоб захиститися від диму та можливого займання.

Реакція ОАЕ та Кувейту

У Об'єднаних Арабських Еміратах повідомили, що системи протиповітряної оборони реагують на загрози ракет і безпілотників з Ірану. Державне інформаційне агентство Дубая зазначило, що один дрон впав на будівлю поблизу району Dubai Creek Harbour, де виникла невелика пожежа, яку швидко локалізували.

Водночас збройні сили Кувейту заявили, що їхні системи ППО також реагують на ворожі ракети та безпілотники.

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Автор: 

Ірак (202) Іран (3515) Кувейт (66) ОАЕ (434) Саудівська Аравія (620) Близький Схід (350)
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Топ коментарі
+35
"Америка реально победила"- як і афганських талібів?
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12.03.2026 06:54 Відповісти
+30
Та ну. Яка атака? Чубчик сказав, що переміг вже на першій годині...
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12.03.2026 06:37 Відповісти
+28
Дебіли 4 роки дивилися як російські (іранські) шахеди бомбили Україну і раділи, що це не "їхня війна" замість того, аби подумати що буде коли вони полетять в їхню сторону
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12.03.2026 09:09 Відповісти
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Та ну. Яка атака? Чубчик сказав, що переміг вже на першій годині...
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12.03.2026 06:37 Відповісти
Иран ещё какое-то время будет пакостить. Не более того. Война закончена. Америка реально победила. И отлично. Иран отгреб в том числе и за шахеды, которые убивали Украину.
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12.03.2026 06:44 Відповісти
"Америка реально победила"- як і афганських талібів?
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12.03.2026 06:54 Відповісти
У вас наверное есть масса видео, как Иран стирает в хлам аэродромы, ракетные установки и корабли Америки? Ведь правда?
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12.03.2026 15:05 Відповісти
А теперь посмотрите сотни часов видео, как америкосы стирают в хлам вооружённые силы Ирана. А дальше аятолы могут видео накрутить о своей победе сколько душе угодно. Как примерно кацапы
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12.03.2026 15:06 Відповісти
Я розумію чому у тебе російськомовна щелепа Русня Україну вже теж давно перемогла. Там набагато більше відео як русня руйнує нашу армію, техніку і будинки. І мабуть теж гадають що перемогли.
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12.03.2026 20:01 Відповісти
Імбицил 73%. На якій мові тобі не написати, в силу твого IQ на рівні інфузорії туфельки, ти нічого не збагнеш.
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12.03.2026 21:55 Відповісти
Може статися зворотне - як у Північній Кореї чи на Кубі - зміцнення жорсткого ядра режиму.
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12.03.2026 07:10 Відповісти
Це вже сталося. Синок Хаменеї більш радикальний за батька і втратив дружину і сина.
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12.03.2026 07:36 Відповісти
Если у Ирана не будет вооружённых сил, америкосам абсолютно пофиг какая там будет власть и какой жестокий режим. И кстати, как думаете сколько продержится Куба,если Рыжий решит её слегка тряхнуть?
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12.03.2026 15:07 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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12.03.2026 07:25 Відповісти
Пакостить? З цього часу і назавжди - страховка танкерів та суден через протоку буде коштувати дуже-дуже багато. З цього часу більшість якщо не всі прибережні нафтові термінали закриються назавжди... З цього часу всі будуть знати що таке може повторитися в любий час.
Це вже ГЕОСТРАТЕГІЯ на століття, а не пакості.
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12.03.2026 09:40 Відповісти
Вы наивный. Ну это хорошо. Розовые очки иногда полезны для здоровья))
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12.03.2026 15:09 Відповісти
На жаль, це надовго. Рашка ще свої дрони Ірану передасть. Трамп буде ще казати, що після його "блискавичної перемоги" це союзники мають розблоковувати Ормузький канал власними силами поки він буде захищати Гренландію.
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12.03.2026 17:39 Відповісти
Влада Китаю розпорядилася, щоб нафтопереробні заводи в країні негайно припинили експорт нафтопродуктів для запобігання потенційному дефіциту палива у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході, пише Reuters з посиланням на джерела.

Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC) поширила заборону на постачання бензину, дизельного палива та авіаційного палива, повідомили співрозмовники агентства.
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12.03.2026 06:58 Відповісти
Ракети з боєголовками в тонну були? 🤔
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12.03.2026 07:57 Відповісти
Іранці, що, не чули про перемогу Донні? Якісь притрушені.
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12.03.2026 08:26 Відповісти
донні їх на своєму фейсбуці забанив тому вони не чули
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12.03.2026 10:50 Відповісти
Здається, будуть добивати Іран усім світом. Що тільки залишиться після цього?
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12.03.2026 08:33 Відповісти
4 роки соплі жували....
Довго довго запрягають..
Тепер кожна розвинена країна буде мати свій ПерлХарбор . І Саудити також..
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12.03.2026 09:43 Відповісти
Коли здається- в основному хрестяться . Кого іран хвилював до початку війни- сша та ізраїль ? То чому тепер інші країни ( "увесь світ" ) повинні його "добивати" ? Поведінка ірану нагадує поведінку звіра ,загнаного у куток, але багато людей окрім мисливців намагаються того звіра прибити ?
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12.03.2026 12:19 Відповісти
Якщо вас Іран по початку війни не хвилював, то не треба казати за інших. Він вже осточортів близьким сусідам. Хезболла, хусіти, ХАМАС - це тільки три з багатьох, кого фінансує та озброює Іран. Арабам вже давно хотілось змінити той Іран, але розуміли, що сил не вистачить.
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12.03.2026 16:58 Відповісти
Головне фінансує їх за американські та європейські гроші Тож не за свої.
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12.03.2026 20:03 Відповісти
Ну, то коли комусь щось продасте, не поспішайте класти гроші в кишеню, бо вони не ваші, а покупця.
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12.03.2026 21:27 Відповісти
Слабувато навіть для рівня гендерно стурбованої особистості . Ви з цього приводу напишіть президенту США щодо абсурдності введення ним санкцій на купівлю-продаж енергоносіїв у диктаторських режимів , чому він перешкоджає бандитам купувати зброю за "чесно зароблені ними гроші " ? ))
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13.03.2026 01:07 Відповісти
Не варто лізти туди, де ви не розумієте суті відповіді
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13.03.2026 09:02 Відповісти
Бувай , стурбована, головне - не показуй за першої нагоди усім підряд свої залози першого розміру, тоді всі суть розумітимуть, на відміну від тебе , до якої навіть не дійшло що опонент написав.
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13.03.2026 11:32 Відповісти
Це називається - зачепи придурка і він не відчепиться. Пийте томатний сік.
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13.03.2026 15:34 Відповісти
Дякую за яскравий опис вашого діагнозу ! Тепер буду знати що при ваших проблемах допомагає томатний сік .....
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13.03.2026 16:09 Відповісти
Ваша стурбованість іраном до війни чимось нагадує стурбованість анекдотичного персонажа Гондурасом , так і тягне порадити "почухай" , так не Гондурас (((
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12.03.2026 20:05 Відповісти
А я бачу, що ви вважаєте себе самим розумним. Чи у вас проблема з гендерним питанням?
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12.03.2026 21:24 Відповісти
Я тут десь мірявся грудьми чи геніталіями, чи то у вас останній аргумент коли закінчилися "козирі " ? ))
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13.03.2026 01:02 Відповісти
Немає про що розмовляти з людиною, для якої гендерне питання обмежується лише грудьми та геніталіями.
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13.03.2026 09:00 Відповісти
Таки пораджу - почухай іран , якщо він тебе турбує (((
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13.03.2026 11:33 Відповісти
У вас словесний пронос? Чи немає чим зайнятись?
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13.03.2026 15:32 Відповісти
Мірятися розумом не я розпочинав , тому чухайте ..... у напрямку анекдота ...... На цьому все .
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13.03.2026 16:11 Відповісти
https://www.instagram.com/reel/DVwgVkZkS8q/?utm_source=ig_web_copy_link
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12.03.2026 09:07 Відповісти
Відео, на якому китайська екіпаж зняв удар іранських ракет по території ОАЕ. Дата запису невідома.
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12.03.2026 09:14 Відповісти
Дебіли 4 роки дивилися як російські (іранські) шахеди бомбили Україну і раділи, що це не "їхня війна" замість того, аби подумати що буде коли вони полетять в їхню сторону
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12.03.2026 09:09 Відповісти
Ідіократія.
Феноменальний **********
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12.03.2026 09:41 Відповісти
люто плюсую. 100%
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12.03.2026 13:45 Відповісти
Коли була можливість придушити росію разом з іраном, то вони собі бадьоро барижили нафтою разом з кацапами.
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12.03.2026 09:16 Відповісти
Ще один.
Світ з часів Другої Світової змінився - людей стало в ТРИ рази більше.
Знищити країну - означає вбити всіх її мешканців та стерти всю інформацію про них і їх історію.
А тепер подумай чи можуть США чи росія когось знищити. Неможуть - і навіть масовою зброєю.
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12.03.2026 09:44 Відповісти
Як теза твого опонента суперечить твоїм роздумам ? Він про придушення ( що,до речі, цілком реальне було, бо іран голову підняв і пір'я розпустив коли янкі зняли санкції з ірану замість ввести проти кацапні ) , а ти про знищення .
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12.03.2026 12:35 Відповісти
Коли така можливість була конкретно? росія і іран під придушеними санкціями завжди були є і будуть... але це не спрацювало так як хотіли - бо можливості торгівлі змінилися.
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13.03.2026 09:35 Відповісти
"Коли така можливість була конкретно?" Для кацапів у 2014 , або іще коли на Грузію напали . Для Ірану - коли з нього санкції зняли і той почав активно озброюватися .
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13.03.2026 11:47 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27493010.html А тут ось дата зняття .
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13.03.2026 11:48 Відповісти
Смішно. Достатньо встановити контроль над територією і здійснювати геноцид тих хто проти. За кілька поколінь згадка про країну залишиться тільки у підручниках.
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12.03.2026 20:06 Відповісти
Смішно, що у тебе все так просто на папері... По цій методичці ліліпутін вже п'ятий рік працює.
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13.03.2026 09:32 Відповісти
Так у нього це і виходить на окупованих територіях . А у історичному плані приблизно так діяли ті самі угорці відносно тих же українців на території "великої угорщини " .
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13.03.2026 11:51 Відповісти
Хтось вірить рудому поцу краснову ?
А лохторат мага радіє, що трам вже переміг Іранців ( режим рушників ) та знищив усі їх кораблі, літаки та ядерні сараї де зберігаються центрифуги
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12.03.2026 09:40 Відповісти
І чого пристали, трампанутий сказав, що переміг, значить війну закінчено, він вже думає з ким розпочати нову війну, щоб її теж закінчити. та отримати премію дебіла світу
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12.03.2026 09:44 Відповісти
ви маєте на увазі "він вже думає з Кiм розпочати нову війну"? тоді південній кореї п#ц
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12.03.2026 11:05 Відповісти
Святкують "перемогу" трампа......
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12.03.2026 14:38 Відповісти
!!
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12.03.2026 15:00 Відповісти
Ой закрийте небо над нафтою! Урок війни в Україні не засвоїли зажерті шейхи.
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13.03.2026 15:49 Відповісти
 
 