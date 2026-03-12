Іран знову атакував країни Перської затоки дронами і ракетами: під ударом нафтові об’єкти

Вранці 12 березня Іран атакував країни Перської затоки безпілотниками та ракетами. Цілями стали нафтові об’єкти та танкери, частину атак вдалося перехопити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на відомства країн Перської затоки.

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Два іноземні нафтові танкери зазнали атаки іранських дронів у територіальних водах Іраку. Унаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула, ще 38 людей вдалося врятувати.

Влада Ірану взяла на себе відповідальність за атаку, заявивши, що танкери були підірвані за допомогою морського дрона.

Перехоплення безпілотників у Саудівській Аравії та удари по Бахрейну

Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що сили ППО перехопили і знищили понад 20 безпілотників у східній частині країни, де розташовані ключові нафтові родовища королівства.

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У Бахрейні заявили, що іранські атаки були спрямовані на паливні резервуари на об’єкті в північній провінції Мухаррак. Міністерство внутрішніх справ закликало мешканців чотирьох сусідніх міст і сіл залишатися вдома та зачинити вікна, щоб захиститися від диму та можливого займання.

Реакція ОАЕ та Кувейту

У Об'єднаних Арабських Еміратах повідомили, що системи протиповітряної оборони реагують на загрози ракет і безпілотників з Ірану. Державне інформаційне агентство Дубая зазначило, що один дрон впав на будівлю поблизу району Dubai Creek Harbour, де виникла невелика пожежа, яку швидко локалізували.

Водночас збройні сили Кувейту заявили, що їхні системи ППО також реагують на ворожі ракети та безпілотники.

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Удари по Ірану