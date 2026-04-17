Ермак пообещал обеспечить все потребности 157-й механизированной бригады
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетил 157-ю ОМБр и пообещал обеспечить все потребности бригады.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Он рассказал, что месяц назад посещал бригаду вместе с Шоном Пенном.
"Бригаду перевели на новое направление. Новое место - новые вызовы, новые задачи и, значит, новые потребности. Поэтому на месте встретился с командиром, полковником Михаилом Дзериным. Обсудили, что именно прямо сейчас нужно ребятам. Будем оперативно удовлетворять потребности", - отметил экс-глава ОП.
В бригаде также подтвердили визит Ермака.
"Обсудили актуальные потребности подразделения в связи с выполнением задач на новом направлении.
Работаем над тем, чтобы обеспечить подразделение всем необходимым для эффективной работы и выполнения боевых задач", - добавили там.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Фірташ і тиМошенниця з КабМіндічами, мабуть глибоко зтурбовані з моноШоблою у ВРУ ….
157 бригада дивлюсь не гребую тиснути руку дєрьмаку
а чому ЕКСглава ОПи коли був главою Zельоной ОПи (і фактично нею є) не закрив потреби ЗСУ ? (риторичне)
І все, ти патріот та герой!