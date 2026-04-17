Ермак пообещал обеспечить все потребности 157-й механизированной бригады

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетил 157-ю ОМБр и пообещал обеспечить все потребности бригады.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что месяц назад посещал бригаду вместе с Шоном Пенном.

"Бригаду перевели на новое направление. Новое место - новые вызовы, новые задачи и, значит, новые потребности. Поэтому на месте встретился с командиром, полковником Михаилом Дзериным. Обсудили, что именно прямо сейчас нужно ребятам. Будем оперативно удовлетворять потребности", - отметил экс-глава ОП.

В бригаде также подтвердили визит Ермака.

"Обсудили актуальные потребности подразделения в связи с выполнением задач на новом направлении.



Работаем над тем, чтобы обеспечить подразделение всем необходимым для эффективной работы и выполнения боевых задач", - добавили там.

