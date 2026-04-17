Ермак пообещал обеспечить все потребности 157-й механизированной бригады

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетил 157-ю ОМБр и пообещал обеспечить все потребности бригады.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что месяц назад посещал бригаду вместе с Шоном Пенном.

"Бригаду перевели на новое направление. Новое место - новые вызовы, новые задачи и, значит, новые потребности. Поэтому на месте встретился с командиром, полковником Михаилом Дзериным. Обсудили, что именно прямо сейчас нужно ребятам. Будем оперативно удовлетворять потребности", - отметил экс-глава ОП.

В бригаде также подтвердили визит Ермака.

"Обсудили актуальные потребности подразделения в связи с выполнением задач на новом направлении.

Работаем над тем, чтобы обеспечить подразделение всем необходимым для эффективной работы и выполнения боевых задач", - добавили там.

Читайте: Ермак приехал на фронт не воевать, а сфотографироваться с Шоном Пенном. ФОТОрепортаж

Читайте: Ермак не явился в Высший антикоррупционный суд, несмотря на получение повестки

Ермак Андрей (1512) 157 отдельная механизированная бригада (4)
Я так розумію, на фото один із КП бригади? Тоді питання, якого хріна, там робить цивільна особа, яка навіть не є "держслужбовцем"? Може він навідник і завтра туди прилетить... Як вже неодноразово бувало, після подібних "селфі-візитів".
17.04.2026 12:22 Ответить
Диви завгосп який багатющий.😂
17.04.2026 12:20 Ответить
а яким хером ексглава ОПи до ЗСУ?

157 бригада дивлюсь не гребую тиснути руку дєрьмаку
17.04.2026 12:20 Ответить
17.04.2026 12:20 Ответить
Не кожен зоопарк може утримувати двох. Одного треба продати.
17.04.2026 13:41 Ответить
Сарказм?
17.04.2026 13:50 Ответить
17.04.2026 12:22 Ответить
Не може а точно.
17.04.2026 12:52 Ответить
Накравши в Україні з оманськими вертухаями прутіна, млрд дол з 2022 року, воно соблаговолило від «живота свого відірвати»???
Фірташ і тиМошенниця з КабМіндічами, мабуть глибоко зтурбовані з моноШоблою у ВРУ ….
17.04.2026 12:22 Ответить
17.04.2026 12:25 Ответить
Вони Цензор і УП не читають, тому не знаю який розбійник цей Єрмак
17.04.2026 12:28 Ответить
дерьмак ну майже як полководець

17.04.2026 12:28 Ответить
А НАБУ обіцяло закрити Єрмака - нє?
17.04.2026 12:31 Ответить
А як його закриєш? Він же на фронті воює як і обіцяв.
17.04.2026 12:39 Ответить
Як в анекдоті - не плачте мамо - я їм так навоюю як вам наробив
17.04.2026 12:41 Ответить
Потужний не дозволяє бо він общак утримує
17.04.2026 12:48 Ответить
А в бригаді було нецікаво хто це взагалі такий і які в нього повноваження?
17.04.2026 12:38 Ответить
Я одне зрозумів що єрмак був, є і буде.
17.04.2026 12:46 Ответить
Та хто такий цей цивільний Єрмак, що його пускають в такі місця???
17.04.2026 12:51 Ответить
Це був показовий жест нахабності, нагадування хто тут "батя". Замість того, щоб втекти у якусь Австрію, як "порядний" корупціонер, виплив не де-небудь, а на КП бойового підрозділу. Засуньте свій вагнер-гейт у ваші попки і проштовхніть його підозрою від ВАКСу, кривоохоронні органи. Не для вас батя кагебешник нарциса зростив.
17.04.2026 12:52 Ответить
Це все, що треба знати про командування 157 ОМБр.
17.04.2026 12:52 Ответить
Мало вони обіцяли за сім років, чи що?
17.04.2026 12:53 Ответить
Невже - прямо з зеленого АБЩАКУ? Вибачте, не вірю.
17.04.2026 12:56 Ответить
Это пздц,украл на 100 бригад, а прикормит одну.Мародеры зЕ.
17.04.2026 13:04 Ответить
Я фігню, це той самий єрмак?
17.04.2026 13:09 Ответить
Пусть идет служить в 157 бригаду и решает все ее проблемы своей жирной тушкой.
17.04.2026 13:15 Ответить
якийсь не потужний "ЕКС"глава Zельоной ОПи

а чому ЕКСглава ОПи коли був главою Zельоной ОПи (і фактично нею є) не закрив потреби ЗСУ ? (риторичне)
17.04.2026 13:15 Ответить
Головний донатер країни
17.04.2026 13:24 Ответить
У наших злодіїв та хабарників традиція така - вкрасти мільйон, і з нього задонатити 100 грн.
І все, ти патріот та герой!
17.04.2026 13:27 Ответить
Благодєтєль
17.04.2026 13:41 Ответить
З'явився конкурент Стерненко. Благодійник та філантроп!
17.04.2026 13:43 Ответить
Обіцянка цяцянка... головне голосно прокукарікати.
17.04.2026 13:49 Ответить
 
 