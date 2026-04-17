Єрмак пообіцяв закрити усі потреби 157-ї механізованої бригади
Ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак відвідав 157 ОМБр та пообіцяв закрити потреби бригади.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він розповів, що місяць тому відвідував бригаду із Шоном Пенном.
"Бригаду перевели на новий напрямок. Нове місце - нові виклики, нові задачі і, значить, нові потреби. Тож на місці зустрівся з командиром, полковником Михайлом Дзериним. Обговорили, що саме прямо зараз потрібно хлопцям. Будемо оперативно закривати", - зазначив ексглава ОП.
У бригаді також підтвердили візит Єрмака.
"Обговорили актуальні потреби підрозділу у зв’язку з виконанням завдань на новому напрямку.
Працюємо над тим, щоб забезпечити підрозділ усім необхідним для ефективної роботи та виконання бойових задач", - додали там.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
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157 бригада дивлюсь не гребую тиснути руку дєрьмаку