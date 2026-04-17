Єрмак пообіцяв закрити усі потреби 157-ї механізованої бригади

Ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак відвідав 157 ОМБр та пообіцяв закрити потреби бригади.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він розповів, що місяць тому відвідував бригаду із Шоном Пенном.

"Бригаду перевели на новий напрямок. Нове місце - нові виклики, нові задачі і, значить, нові потреби. Тож на місці зустрівся з командиром, полковником Михайлом Дзериним. Обговорили, що саме прямо зараз потрібно хлопцям. Будемо оперативно закривати", - зазначив ексглава ОП.

У бригаді також підтвердили візит Єрмака.

"Обговорили актуальні потреби підрозділу у зв’язку з виконанням завдань на новому напрямку.



Працюємо над тим, щоб забезпечити підрозділ усім необхідним для ефективної роботи та виконання бойових задач", - додали там.

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