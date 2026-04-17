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Новини Вплив Єрмака
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Єрмак пообіцяв закрити усі потреби 157-ї механізованої бригади

Ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак відвідав 157 ОМБр та пообіцяв закрити потреби бригади.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він розповів, що місяць тому відвідував бригаду із Шоном Пенном.

"Бригаду перевели на новий напрямок. Нове місце - нові виклики, нові задачі і, значить, нові потреби. Тож на місці зустрівся з командиром, полковником Михайлом Дзериним. Обговорили, що саме прямо зараз потрібно хлопцям. Будемо оперативно закривати", - зазначив ексглава ОП.

Єрмак відвідав 157 бригаду: що відомо?

У бригаді також підтвердили візит Єрмака.

"Обговорили актуальні потреби підрозділу у зв’язку з виконанням завдань на новому напрямку.

Працюємо над тим, щоб забезпечити підрозділ усім необхідним для ефективної роботи та виконання бойових задач", - додали там.

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

Єрмак Андрій (1788) 157 окрема механізована бригада (5)
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Топ коментарі
+74
Я так розумію, на фото один із КП бригади? Тоді питання, якого хріна, там робить цивільна особа, яка навіть не є "держслужбовцем"? Може він навідник і завтра туди прилетить... Як вже неодноразово бувало, після подібних "селфі-візитів".
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17.04.2026 12:22 Відповісти
+37
Диви завгосп який багатющий.😂
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17.04.2026 12:20 Відповісти
+36
а яким хером ексглава ОПи до ЗСУ?

157 бригада дивлюсь не гребую тиснути руку дєрьмаку
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17.04.2026 12:25 Відповісти

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