Некоторые дела военных уже передаем Ермаку, - Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетитлова заявила, что после того, как экс-глава Администрации президента Андрей Ермак занялся правовой защитой в военной сфере, она передает ему дела некоторых военнослужащих.

Об этом она рассказала в интервью УП.



"Да, это была его (Ермака. — Ред.) инициатива — подписание меморандума с Национальной ассоциацией адвокатов. На мой взгляд, это позитивная история. Мы уже передаем их организации кейсы военнослужащих, которые выходят за пределы нашей компетенции", — пояснила она.

Она рассказала об одном примере сотрудничества с Ермаком.

По словам Решетиловой, недавно "Шахед" разрушил жилье военного. Он получил компенсацию, но его "фактически бросил" застройщик.

"Военнослужащий находится на боевом задании и обращается к нам. Это не входит в нашу компетенцию, мы не можем оказывать юридическую поддержку. Но и отказать я не могу. Такие случаи будем передавать Андрею Борисовичу", — отметила она.

Также она рассказала о другой истории, где военный также нуждался в адвокате, поскольку был лишен родительских прав, пока находился на боевом задании на оккупированной территории.

