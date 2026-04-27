Некоторые дела военных уже передаем Ермаку, - Решетилова
Военный омбудсмен Ольга Решетитлова заявила, что после того, как экс-глава Администрации президента Андрей Ермак занялся правовой защитой в военной сфере, она передает ему дела некоторых военнослужащих.
Об этом она рассказала в интервью УП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, это была его (Ермака. — Ред.) инициатива — подписание меморандума с Национальной ассоциацией адвокатов. На мой взгляд, это позитивная история. Мы уже передаем их организации кейсы военнослужащих, которые выходят за пределы нашей компетенции", — пояснила она.
Она рассказала об одном примере сотрудничества с Ермаком.
По словам Решетиловой, недавно "Шахед" разрушил жилье военного. Он получил компенсацию, но его "фактически бросил" застройщик.
"Военнослужащий находится на боевом задании и обращается к нам. Это не входит в нашу компетенцию, мы не можем оказывать юридическую поддержку. Но и отказать я не могу. Такие случаи будем передавать Андрею Борисовичу", — отметила она.
Также она рассказала о другой истории, где военный также нуждался в адвокате, поскольку был лишен родительских прав, пока находился на боевом задании на оккупированной территории.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
*бать у нас потужний корпус адвокатів.
Не хоче він зайнятись комуналкою, розлученнями, якимось сімейними спорами. Обов'язково до ЗСУ примазатись?
Лайно, а не омбудсменка.
Єрмаку,якщо не взагалі "відбілять" по домовленності з ЗЕленським.Це "останній з могікан" якому треба зберегти морду,бо вже всі в бігах та з підозрами друзі та куми "найвеличнішого".