Деякі справи військових вже передаємо Єрмаку, - Решетилова

Військова омбудсманка Ольга Решетитлова заявила, що після того як ексглава ОП Андрій Єрмак зайнявся правовим захистом у військові сфері, вона передає йому справи деяких військових.

"Так, це була його (Єрмака. - Ред.) ініціатива – підписання меморандуму з Національною асоціацією адвокатів. На мою думку, це позитивна історія. Ми вже передаємо їхній організації кейси військовослужбовців, які виходять за межі нашої компетенції", - пояснила вона.

Вона розповіла про один приклад співпраці з Єрмаком.

За словами Решетилової, нещодавно "Шахед" зруйнував житло військового. Він отримав компенсацію, але його "фактично кинув" забудовник.

"Військовослужбовець знаходиться на бойових і звертається до нас. Це не в межах нашої компетенції, ми не можемо давати юридичний супровід. Але і відмовити я не можу. Такі випадки будемо передавати Андрію Борисовичу", - зазначила вона.

Також вона повідомила про іншу історію, де військовий також потребував адвоката, бо був позбавлений батьківських прав поки перебував на бойовому завданні на окупованій території.

