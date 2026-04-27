Деякі справи військових вже передаємо Єрмаку, - Решетилова
Військова омбудсманка Ольга Решетитлова заявила, що після того як ексглава ОП Андрій Єрмак зайнявся правовим захистом у військові сфері, вона передає йому справи деяких військових.
Про це вона розповіла в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Так, це була його (Єрмака. - Ред.) ініціатива – підписання меморандуму з Національною асоціацією адвокатів. На мою думку, це позитивна історія. Ми вже передаємо їхній організації кейси військовослужбовців, які виходять за межі нашої компетенції", - пояснила вона.
Вона розповіла про один приклад співпраці з Єрмаком.
За словами Решетилової, нещодавно "Шахед" зруйнував житло військового. Він отримав компенсацію, але його "фактично кинув" забудовник.
"Військовослужбовець знаходиться на бойових і звертається до нас. Це не в межах нашої компетенції, ми не можемо давати юридичний супровід. Але і відмовити я не можу. Такі випадки будемо передавати Андрію Борисовичу", - зазначила вона.
Також вона повідомила про іншу історію, де військовий також потребував адвоката, бо був позбавлений батьківських прав поки перебував на бойовому завданні на окупованій території.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
-
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
відчуває від України не лишиться і згадки з цією бандою
Здається, нова версія списків буде сформована "на законних підставах"
*бать у нас потужний корпус адвокатів.
Не хоче він зайнятись комуналкою, розлученнями, якимось сімейними спорами. Обов'язково до ЗСУ примазатись?
Лайно, а не омбудсменка.
Єрмаку,якщо не взагалі "відбілять" по домовленності з ЗЕленським.Це "останній з могікан" якому треба зберегти морду,бо вже всі в бігах та з підозрами друзі та куми "найвеличнішого".