Новости Стрельба в Киеве
Комитет ВР отклонил постановление об увольнении главы МВД Клименко

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отклонил постановление об отстранении Игоря Клименко от должности главы МВД.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Как сообщает Железняк, "за" только 1 голос - автор постановления Юлия Яцик.

Против - 16 народных депутатов.

Воздержался 1 нардеп.

Петиция об увольнении Клименко

21 апреля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко. Инициаторами постановления выступили народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко.

Некоторые депутаты подчеркнули необходимость системных изменений в секторе безопасности.

В частности, народный депутат Юлия Яцик заявляла, что Украине нужна "полная перезагрузка правоохранительной системы".

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 7 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

  • Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Впоследствии их отстранили. Начато служебное расследование.
  • Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии дела против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
  • 21 апреля сбежавших патрульных - Дудина и Дробницкого - взяли под стражу.
  • Днем позже, 22 апреля, за полицейских внесли залог.

А Комітет ВР це хто такі? Збіговисько кримінальників та покидьків. Знайшли ***** істину в останній інстанції.
Один уе..ан уйдёт-другой уе..ан заступит на должность.
27.04.2026 14:04 Ответить
А родичі убитих Українців, за ЗВІЛЬНЕННЯ його і під суд віддати, за таке нікчемне виконання своїх обов'язків у міністерстві, що призводить до СМЕРТЕЙ українців!!!
27.04.2026 15:10 Ответить
на корисних дибілах тримається влада.
27.04.2026 14:05 Ответить
А Комітет ВР це хто такі? Збіговисько кримінальників та покидьків. Знайшли ***** істину в останній інстанції.
27.04.2026 14:07 Ответить
.. ну що привезли в 19 р , під біснувате гигикання ..
27.04.2026 15:20 Ответить
браво !!!

справа мусора клименка живе і процвітає.. країна котиться у прірву
27.04.2026 14:09 Ответить
Тю..., тепер що, за декілька вбитих кріпосних цілого міністра знімать... Придумають таке. У нас цих дюдишок ще докуя.
27.04.2026 14:10 Ответить
Конечно отклонил это же все подельники...
27.04.2026 14:12 Ответить
Своих нє бросают...
27.04.2026 14:12 Ответить
Ех, Юля! .....
27.04.2026 14:25 Ответить
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
22 год
Коли Порошенко пробивав безвіз із ЄС, було прийнято 140 євроінтеграційних законів.
Коли запускали децентралізацію, було прийнято близько 500 законів і нормативних актів.
Коли запускали реформу ЗСУ, було прийнято близько 200 законів і нормативних актів для переходу до стандартів НАТО.
Станом на початок 2019 року було прийнято понад 40% усіх законів необхідних для входження до ЄС.
І це незважаючи на опір проросійських партій у парламенті.
Зеленський, маючи більшість у парламенті, за 7 років не ухвалив і 9% євроінтеграційних законів для вступу до ЄС із 310 необхідних, список яких перебуває у ВР.
Зеленський неодноразово заявляв про необхідність одержання від НАТО чіткого переліку реформ для вступу, проте в Альянсі заявляли, що чіткого списку критеріїв немає, а важливі загальні стандарти: боротьба з корупцією, системні реформи у секторі безпеки, оборони та правосуддя.
Це все, що треба знати про безмежне бажання Президента Зеленського вступити до ЄС та НАТО.
27.04.2026 14:31 Ответить
просто треба знати . в Україні поліція відсутня .

є-мусор ))

типу як як є-бачок )
27.04.2026 14:31 Ответить
Вороги народу не кинуть одне одного.
27.04.2026 14:32 Ответить
" ... и в борьбе с зеленым змеем побеждает змей ... "
27.04.2026 14:38 Ответить
Ну про Клименка все зрозуміло. Падло без совісті та честі.

А от "слуги" дурні, якщо вважають, що за це поліція кістьми ляже, захищаючи їх від українців.
Навіть так, як на Майдані у 2014 вже не буде. Поліції воно нах не треба під роздачу потрапляти.
27.04.2026 14:46 Ответить
Комітет ВР із питань злочинної діяльності в Україні, відхилив постанову про звільнення Ігоря Клименка з посади"даху" над цією діяльністю в Україні, голови МВС. Джерело: https://censor.net/ua/n4000165
27.04.2026 14:48 Ответить
Це ж не рідни та родичів поубивали отих істот з Комітету ВРУ, а сторонніх людей з Укрїни!! Неувіновєн …
27.04.2026 15:13 Ответить
ГНИДИ при ВЛАДІ
