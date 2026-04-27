Комитет ВР отклонил постановление об увольнении главы МВД Клименко

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отклонил постановление об отстранении Игоря Клименко от должности главы МВД.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как сообщает Железняк, "за" только 1 голос - автор постановления Юлия Яцик.

Против - 16 народных депутатов.

Воздержался 1 нардеп.

Петиция об увольнении Клименко

21 апреля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко. Инициаторами постановления выступили народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко.

Некоторые депутаты подчеркнули необходимость системных изменений в секторе безопасности.

В частности, народный депутат Юлия Яцик заявляла, что Украине нужна "полная перезагрузка правоохранительной системы".

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Впоследствии их отстранили. Начато служебное расследование.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии дела против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля сбежавших патрульных - Дудина и Дробницкого - взяли под стражу.

Днем позже, 22 апреля, за полицейских внесли залог.

