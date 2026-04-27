Комитет ВР отклонил постановление об увольнении главы МВД Клименко
Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отклонил постановление об отстранении Игоря Клименко от должности главы МВД.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
Как сообщает Железняк, "за" только 1 голос - автор постановления Юлия Яцик.
Против - 16 народных депутатов.
Воздержался 1 нардеп.
Петиция об увольнении Клименко
21 апреля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко. Инициаторами постановления выступили народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко.
Некоторые депутаты подчеркнули необходимость системных изменений в секторе безопасности.
В частности, народный депутат Юлия Яцик заявляла, что Украине нужна "полная перезагрузка правоохранительной системы".
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Побег полицейских
- Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Впоследствии их отстранили. Начато служебное расследование.
- Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии дела против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля сбежавших патрульных - Дудина и Дробницкого - взяли под стражу.
- Днем позже, 22 апреля, за полицейских внесли залог.
справа мусора клименка живе і процвітає.. країна котиться у прірву
@pogrebeckij
·
22 год
Коли Порошенко пробивав безвіз із ЄС, було прийнято 140 євроінтеграційних законів.
Коли запускали децентралізацію, було прийнято близько 500 законів і нормативних актів.
Коли запускали реформу ЗСУ, було прийнято близько 200 законів і нормативних актів для переходу до стандартів НАТО.
Станом на початок 2019 року було прийнято понад 40% усіх законів необхідних для входження до ЄС.
І це незважаючи на опір проросійських партій у парламенті.
Зеленський, маючи більшість у парламенті, за 7 років не ухвалив і 9% євроінтеграційних законів для вступу до ЄС із 310 необхідних, список яких перебуває у ВР.
Зеленський неодноразово заявляв про необхідність одержання від НАТО чіткого переліку реформ для вступу, проте в Альянсі заявляли, що чіткого списку критеріїв немає, а важливі загальні стандарти: боротьба з корупцією, системні реформи у секторі безпеки, оборони та правосуддя.
Це все, що треба знати про безмежне бажання Президента Зеленського вступити до ЄС та НАТО.
А от "слуги" дурні, якщо вважають, що за це поліція кістьми ляже, захищаючи їх від українців.
Навіть так, як на Майдані у 2014 вже не буде. Поліції воно нах не треба під роздачу потрапляти.