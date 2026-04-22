"Слуга народа" Арахамия: Вопрос смены главы МВД Клименко сейчас не рассматривается
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что попытки политизировать инцидент в Голосеевском районе Киева являются безосновательными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, после резонансных событий отдельные народные депутаты начали публично комментировать ситуацию, однако следствие и реагирование государственных органов уже состоялись в рамках процедур.
Увольнения Клименко не будет
Арахамия отметил, что после инцидента руководство патрульной полиции подало в отставку, а все виновные были переданы в суд. По словам нардепа, никаких попыток скрыть обстоятельства не было, а государственные органы действовали оперативно.
"Видим, как отдельные народные депутаты пытаются политизировать ситуацию в Голосеевском районе Киева. Такие попытки являются безосновательными", — написал он.
"Слуга народа" подчеркнул, что Министерство внутренних дел быстро отреагировало на события, провело внутренние проверки и приняло соответствующие решения.
Поэтому, по словам Арахамии, на данный момент вопрос о смене руководства МВД в Верховной Раде не рассматривается.
Петиция об увольнении Клименко
21 апреля в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко. Инициаторами постановления выступили народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко.
Некоторые депутаты подчеркнули необходимость системных изменений в секторе безопасности.
В частности, народный депутат Юлия Яцик заявляла, что Украине нужна "полная перезагрузка правоохранительной системы".
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Побег полицейских
- Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Впоследствии их отстранили. Начато служебное расследование.
- Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии дела против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля сбежавших патрульных — Дудину и Дробницкого — взяли под стражу.
- Днем позже, 22 апреля, за полицейских внесли залог.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль