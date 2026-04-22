"Слуга народа" Арахамия: Вопрос смены главы МВД Клименко сейчас не рассматривается

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что попытки политизировать инцидент в Голосеевском районе Киева являются безосновательными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, после резонансных событий отдельные народные депутаты начали публично комментировать ситуацию, однако следствие и реагирование государственных органов уже состоялись в рамках процедур.

Увольнения Клименко не будет

Арахамия отметил, что после инцидента руководство патрульной полиции подало в отставку, а все виновные были переданы в суд. По словам нардепа, никаких попыток скрыть обстоятельства не было, а государственные органы действовали оперативно.

"Видим, как отдельные народные депутаты пытаются политизировать ситуацию в Голосеевском районе Киева. Такие попытки являются безосновательными", — написал он.

"Слуга народа" подчеркнул, что Министерство внутренних дел быстро отреагировало на события, провело внутренние проверки и приняло соответствующие решения.

Поэтому, по словам Арахамии, на данный момент вопрос о смене руководства МВД в Верховной Раде не рассматривается.

Петиция об увольнении Клименко

21 апреля в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко. Инициаторами постановления выступили народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко.

Некоторые депутаты подчеркнули необходимость системных изменений в секторе безопасности.

В частности, народный депутат Юлия Яцик заявляла, что Украине нужна "полная перезагрузка правоохранительной системы".

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Впоследствии их отстранили. Начато служебное расследование.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии дела против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля сбежавших патрульных — Дудину и Дробницкого — взяли под стражу.

Днем позже, 22 апреля, за полицейских внесли залог.

В Совете Европы отреагировали на теракт в Киеве