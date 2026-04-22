"Слуга народу" Арахамія: Питання зміни глави МВС Клименка зараз не розглядають

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що спроби політизувати інцидент у Голосіївському районі Києва є безпідставними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Teлеграмі.

За його словами, після резонансних подій окремі народні депутати почали публічно коментувати ситуацію, однак слідство та реагування державних органів уже відбулися у межах процедур.

Звільнення Клименка не буде

Арахамія зазначив, що після інциденту керівництво патрульної поліції подало у відставку, а всі винні були передані до суду. За словами нардепа, жодних спроб приховати обставини не було, а державні органи діяли оперативно.

"Бачимо, як окремі народні депутати намагаються політизувати ситуацію в Голосіївському районі Києва. Такі намагання є безпідставними",- написав він.

"Слуга народу" підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ швидко відреагувало на події, провело внутрішні перевірки та ухвалило відповідні рішення.

Відтак, за словами Арахамії, станом на зараз питання зміни керівництва МВС у Верховній Раді не розглядається.

Петиція про звільнення Клименка

21 квітня у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Ініціаторами постанови виступили народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко.

Окремі депутати наголосили на необхідності системних змін у секторі безпеки.

Зокрема народна депутатка Юлія Яцик заявляла, що Україні потрібне "повне перезавантаження правоохоронної системи".

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Згодом їх відсторонили. Розпочали службове розслідування.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття справи проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня патрульних, які втекли,- Дудіну та Дробницького взяли під варту.

Днем пізніше, 22 квітня, за поліціянтів внесли заставу.

