УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7983 відвідувача онлайн
Новини Теракти в Україні
1 927 21

"Слуга народу" Арахамія: Питання зміни глави МВС Клименка зараз не розглядають

Арахамія заявив, що звільнення Клименка не розглядається

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що спроби політизувати інцидент у Голосіївському районі Києва є безпідставними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Teлеграмі.

За його словами, після резонансних подій окремі народні депутати почали публічно коментувати ситуацію, однак слідство та реагування державних органів уже відбулися у межах процедур.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звільнення Клименка не буде

Арахамія зазначив, що після інциденту керівництво патрульної поліції подало у відставку, а всі винні були передані до суду. За словами нардепа, жодних спроб приховати обставини не було, а державні органи діяли оперативно.

"Бачимо, як окремі народні депутати намагаються політизувати ситуацію в Голосіївському районі Києва. Такі намагання є безпідставними",- написав він.

"Слуга народу" підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ швидко відреагувало на події, провело внутрішні перевірки та ухвалило відповідні рішення.

Відтак, за словами Арахамії, станом на зараз питання зміни керівництва МВС у Верховній Раді не розглядається.

Петиція про звільнення Клименка

21 квітня у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Ініціаторами постанови виступили народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко. 

Окремі депутати наголосили на необхідності системних змін у секторі безпеки.

Зокрема народна депутатка Юлія Яцик заявляла, що Україні потрібне "повне перезавантаження правоохоронної системи".

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 7 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

  • Поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Згодом їх відсторонили. Розпочали службове розслідування.
  • Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття справи проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
  • 21 квітня патрульних, які втекли,- Дудіну та Дробницького взяли під варту.
  • Днем пізніше, 22 квітня, за поліціянтів внесли заставу.

Автор: 

Київ (20609) МВС (3500) стрілянина (1882) теракт (1157) Арахамія Давид (1087) Клименко Ігор (576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
О, ще одне мохнате чмо зявилось на горизонті!
показати весь коментар
22.04.2026 22:37 Відповісти
+17
Оце набилось уродів на голови українців
показати весь коментар
22.04.2026 22:40 Відповісти
+9
Бо запакують вас п@дорів
показати весь коментар
22.04.2026 22:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо запакують вас п@дорів
показати весь коментар
22.04.2026 22:34 Відповісти
О, ще одне мохнате чмо зявилось на горизонті!
показати весь коментар
22.04.2026 22:37 Відповісти
Купило паспорт України, на залишок коштів від Мівіни для дітей, придбав кросівки Адідас, і пішло у ВРУ, щоб дєньох з гудрон білоруського набарижити!! А потім з падляком навів московитів-убивць, у Яворівський полігон… Так і далі ошивається щоб якось від неменучої люстрації вірьовкою, відпетляти, прикриваючись жінкою з дітьми???
Гнида в Україні!!
23.04.2026 08:05 Відповісти
Гнида в Україні!!
показати весь коментар
23.04.2026 08:05 Відповісти
Оце набилось уродів на голови українців
показати весь коментар
22.04.2026 22:40 Відповісти
"зелені зрадники " Питання зміни глави МВС Клименка зараз не розглядають рашистський агент "агрохімія
22.04.2026 23:09 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 23:09 Відповісти
Агрохімія
показати весь коментар
22.04.2026 23:18 Відповісти
Хламідія, котра незаконно стала депутатом. Це його слід гнати з ВР у першу чергу.
23.04.2026 09:20 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 09:20 Відповісти
І чого це бидло все лізе і лізе в Україну???
показати весь коментар
22.04.2026 23:23 Відповісти
Після такого зашквару з боягузливими мусорами як мінімум Клименко і вся вища гілка влади повинна піти а оцей небритий гастарбайтер взагалі хто?
22.04.2026 23:55 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 23:55 Відповісти
Він--ніхто та звати його--ніяк, але оце чмо намагається продати Україну пуйлові за недорого.
23.04.2026 00:02 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 00:02 Відповісти
Нi, друже, ти не правий.

Вже декiлька тисяч рокiв, влада особи (або осiб) визначаеться лише одною вiдзнакою - фактичною можливiстю застосувати апарат примусу. Все iнше - вибори, демократiя, тоталiтаризм, монархiя - лише постфактичнi обгрунтування.

Ось ви можете подзвонити начальнику полiцii, щоб той зателефонував у обл.вiддiлок, i Арахамiю пов'язали? Нi. А Арахамiя може. Тому вiн з моральноi точки зору може бути ким завгодно, але в нього фактичнi владнi повноваження, тому називати його нiким - занадто необачно.
показати весь коментар
23.04.2026 00:18 Відповісти
Да как же это он никто? Арахамия - лидер фракции "слуга народа", она же монобільшість. И, если Вы забыли, избрало эту самую монобільшість абсолютное большинство украинцев, пришедших на выборы в ВР
23.04.2026 02:37 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 02:37 Відповісти
Народ, взагалі то, обирав вову зєлєнскава, а вова вже порозставляв своїх сватів/братів/режисерів/візажистів/гримерів/сексологінь/колег-клоунів по разґаворнаму жанру та закамуфльованих консерв кремля. До виборів ви хоча б раз чули прізвища отих агрохімій, дєрьмаків. стефанчуків з гетьманцевими? Отож... Хто вони насправді? Сексологині представляють Державу у наших посольствах, а дипломати-професіонали з величезним стажем та досвідом сидять без роботи...
Знаєте, пересратися з партнерами/союзниками багато досвіду не треба; це те, що у них зара чудово виходить.
23.04.2026 17:07 Відповісти
Знаєте, пересратися з партнерами/союзниками багато досвіду не треба; це те, що у них зара чудово виходить.
показати весь коментар
23.04.2026 17:07 Відповісти
Та нет. Народ выбирал партию "Слуга народа" и по мажоритирке кандидатов, которые говорили, что они тоже от "Слуги народа".
23.04.2026 21:05 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 21:05 Відповісти
гогилашвили могут назначить
показати весь коментар
23.04.2026 01:04 Відповісти
Буданов може замовити слово за свого корєша, чом би ні?
показати весь коментар
23.04.2026 09:21 Відповісти
А заява що стрілець уродженець мацкви як співпадає з цим?
23.04.2026 01:18 Відповісти

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження № ****************** відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України., українця, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України,
з участю сторін кримінального провадження:
показати весь коментар
23.04.2026 01:18 Відповісти
Захарченка теж не хотіли знімати в 2014, і де тепер янукович? Клименка ще за Корсунські події треба зняти
23.04.2026 09:17 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 09:17 Відповісти
Чому воно, яке незаконно пролізло в верховну зраду видає якісь висери? Як воно залізло в зраду потрібно вже розбиратися спецслужбам. Але сьогодні є сумніви, що вони будуть цим займатися.
23.04.2026 10:38 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 10:38 Відповісти
а зараз?
показати весь коментар
23.04.2026 16:09 Відповісти
 
 