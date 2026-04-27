Комітет ВР відхилив постанову про звільнення глави МВС Клименка

Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності відхилив постанову про звільнення Ігоря Клименка з посади голови МВС.

Проце повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.



Як інформує Железняк, "За" тільки 1 голос - автор постанови Юлія Яцик.

Проти 16 нардепів.

Утримався 1 нардеп.

Петиція про звільнення Клименка

21 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Ініціаторами постанови виступили народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко.

Окремі депутати наголосили на необхідності системних змін у секторі безпеки.

Зокрема народна депутатка Юлія Яцик заявляла, що Україні потрібне "повне перезавантаження правоохоронної системи".

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Згодом їх відсторонили. Розпочали службове розслідування.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття справи проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня патрульних, які втекли,- Дудіну та Дробницького взяли під варту.

Днем пізніше, 22 квітня, за поліціянтів внесли заставу.

