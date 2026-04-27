1 684 19
Комітет ВР відхилив постанову про звільнення глави МВС Клименка
Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності відхилив постанову про звільнення Ігоря Клименка з посади голови МВС.
Проце повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Як інформує Железняк, "За" тільки 1 голос - автор постанови Юлія Яцик.
Проти 16 нардепів.
Утримався 1 нардеп.
Петиція про звільнення Клименка
21 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Ініціаторами постанови виступили народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко.
Окремі депутати наголосили на необхідності системних змін у секторі безпеки.
Зокрема народна депутатка Юлія Яцик заявляла, що Україні потрібне "повне перезавантаження правоохоронної системи".
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Згодом їх відсторонили. Розпочали службове розслідування.
- Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття справи проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
- 21 квітня патрульних, які втекли,- Дудіну та Дробницького взяли під варту.
- Днем пізніше, 22 квітня, за поліціянтів внесли заставу.
Топ коментарі
+18 Goga
показати весь коментар27.04.2026 14:07 Відповісти Посилання
+17 Сергей Пупкин #448649
показати весь коментар27.04.2026 14:10 Відповісти Посилання
+14 Alex G.
показати весь коментар27.04.2026 14:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
справа мусора клименка живе і процвітає.. країна котиться у прірву
@pogrebeckij
·
22 год
Коли Порошенко пробивав безвіз із ЄС, було прийнято 140 євроінтеграційних законів.
Коли запускали децентралізацію, було прийнято близько 500 законів і нормативних актів.
Коли запускали реформу ЗСУ, було прийнято близько 200 законів і нормативних актів для переходу до стандартів НАТО.
Станом на початок 2019 року було прийнято понад 40% усіх законів необхідних для входження до ЄС.
І це незважаючи на опір проросійських партій у парламенті.
Зеленський, маючи більшість у парламенті, за 7 років не ухвалив і 9% євроінтеграційних законів для вступу до ЄС із 310 необхідних, список яких перебуває у ВР.
Зеленський неодноразово заявляв про необхідність одержання від НАТО чіткого переліку реформ для вступу, проте в Альянсі заявляли, що чіткого списку критеріїв немає, а важливі загальні стандарти: боротьба з корупцією, системні реформи у секторі безпеки, оборони та правосуддя.
Це все, що треба знати про безмежне бажання Президента Зеленського вступити до ЄС та НАТО.
є-мусор ))
типу як як є-бачок )
А от "слуги" дурні, якщо вважають, що за це поліція кістьми ляже, захищаючи їх від українців.
Навіть так, як на Майдані у 2014 вже не буде. Поліції воно нах не треба під роздачу потрапляти.