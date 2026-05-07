Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
Украина будет требовать компенсации за нападение на инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии, - Пишный

Задержание сотрудников Ощадбанка в Венгрии

Украина, несмотря на возвращение Венгрией захваченных денег и ценностей из инкассаторских автомобилей "Ощадбанка", не считает этот вопрос исчерпанным и будет требовать компенсации.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиция Украины

Глава НБУ приветствовал решение венгерской стороны вернуть средства и ценности, но выразил надежду, что этому инциденту будет дана надлежащая оценка, поскольку действия венгерской стороны в отношении украинских инкассаторов были противоправными.

"Вместе с "Ощадбанком" и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и содействовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за причиненный физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам "Ощадбанка", – заявил Пышный.

По его словам, банк и юридические консультанты будут работать над возмещением убытков и отменой незаконных ограничений на территории ЕС.

НБУ продолжит взаимодействие с Еврокомиссией, Европейским центральным банком и другими европейскими структурами для полного восстановления нарушенных прав и компенсации причиненных убытков.

Пышный добавил, что позицию Украины поддерживает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она считает, что подобные инциденты могут создавать риски для евро как международной валюты.

Что предшествовало?

Топ комментарии
Отже, кошти повернули! Де все те стадо баранів з комплексом меншовартості, що волало тут про незаконність їх перевезення та навіть підтримувало дії орбанівських псів???
07.05.2026 20:52 Ответить
Пишний закінчуй свою бурхливу діяльність та чемчикуй на ТСК , там до тебе стільки питань , що тобі не до компенсацій буде )
07.05.2026 21:05 Ответить
то факти будуть, чи меншовартісні тільки соплі надувати здатні?
07.05.2026 22:09 Ответить
вимагайте. тільки навіщо відносини з угорцями псувати?
07.05.2026 20:46 Ответить
Треба вимагати з йорбаня.
07.05.2026 20:55 Ответить
згоден. видно зєля підсцикує.
07.05.2026 20:56 Ответить
Традиція така , пересратися з усіма
07.05.2026 21:23 Ответить
А там є, що псувати?
07.05.2026 22:11 Ответить
Порушені закони у Європейській країні . Пробачимо та забудемо? А хто це робив ? Порушував? Є полковник , генерал що казав ,,фас,,. Вон ***** і то вибачалося перед Азербайджаном за збитий літак.
07.05.2026 22:18 Ответить
Те, що кошти повернули, не означає, що вони перевозились простому українському народові. гОрбан хоч і мразота, але щось все-таки він знав від їхнього спільного куратора на Заболотті.
07.05.2026 21:42 Ответить
Соплі надувати будуть лишньохромосомні москалі. Коли розумні українці вийдуть проти мародерів.
Хто соплі, хто дупи....Коли НАБУ доведе кримінальну справу до кінця!✌️
08.05.2026 01:26 Ответить
Пишний знайде інший маршрут, буде менш пишним.
07.05.2026 21:48 Ответить
Все правильно !
07.05.2026 21:51 Ответить
борзим стал , видно нормализация з мадярами зелени не на руку
07.05.2026 21:59 Ответить
Теж про це подумала
08.05.2026 01:27 Ответить
Нафтою беріть !! )
07.05.2026 23:12 Ответить
 
 