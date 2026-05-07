Украина будет требовать компенсации за нападение на инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии, - Пишный
Украина, несмотря на возвращение Венгрией захваченных денег и ценностей из инкассаторских автомобилей "Ощадбанка", не считает этот вопрос исчерпанным и будет требовать компенсации.
Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Украины
Глава НБУ приветствовал решение венгерской стороны вернуть средства и ценности, но выразил надежду, что этому инциденту будет дана надлежащая оценка, поскольку действия венгерской стороны в отношении украинских инкассаторов были противоправными.
"Вместе с "Ощадбанком" и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и содействовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за причиненный физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам "Ощадбанка", – заявил Пышный.
По его словам, банк и юридические консультанты будут работать над возмещением убытков и отменой незаконных ограничений на территории ЕС.
НБУ продолжит взаимодействие с Еврокомиссией, Европейским центральным банком и другими европейскими структурами для полного восстановления нарушенных прав и компенсации причиненных убытков.
Пышный добавил, что позицию Украины поддерживает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она считает, что подобные инциденты могут создавать риски для евро как международной валюты.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
-
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
- 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула деньги и ценности украинского Ощадбанка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто соплі, хто дупи....Коли НАБУ доведе кримінальну справу до кінця!✌️