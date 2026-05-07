Украина будет требовать компенсации за нападение на инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии, - Пишный

Украина, несмотря на возвращение Венгрией захваченных денег и ценностей из инкассаторских автомобилей "Ощадбанка", не считает этот вопрос исчерпанным и будет требовать компенсации.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиция Украины

Глава НБУ приветствовал решение венгерской стороны вернуть средства и ценности, но выразил надежду, что этому инциденту будет дана надлежащая оценка, поскольку действия венгерской стороны в отношении украинских инкассаторов были противоправными.

"Вместе с "Ощадбанком" и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и содействовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за причиненный физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам "Ощадбанка", – заявил Пышный.

По его словам, банк и юридические консультанты будут работать над возмещением убытков и отменой незаконных ограничений на территории ЕС.

НБУ продолжит взаимодействие с Еврокомиссией, Европейским центральным банком и другими европейскими структурами для полного восстановления нарушенных прав и компенсации причиненных убытков.

Пышный добавил, что позицию Украины поддерживает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она считает, что подобные инциденты могут создавать риски для евро как международной валюты.

