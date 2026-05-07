Україна вимагатиме компенсації через напад на інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині, - Пишний

Україна, попри повернення Угорщиною захоплених грошей та цінностей з інкасаторських авто "Ощадбанку", не вважає історію вичерпаною та вимагатиме компенсацій.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція України

Очільник НБУ привітав рішення угорської сторони повернути кошти та цінності, але висловив сподівання, що цьому інциденту нададуть належну оцінку, оскільки дії угорської сторони щодо українських інкасаторів були протиправними.

"Разом із "Ощадбанком" та Міністерством закордонних справ ми продовжимо докладати зусиль та сприяти проведенню об’єктивного розслідування всіх обставин цих подій та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду майну й працівникам "Ощадбанку", – заявив Пишний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова НБУ Пишний показав гроші та цінності, які Угорщина повернула Ощадбанку. ФОТО

За його словами, банк та юридичні радники працюватимуть над відшкодуванням збитків і скасуванням незаконних обмежень на території ЄС.

НБУ продовжить взаємодію з Єврокомісією, Європейським центральним банком та іншими європейськими структурами для повного відновлення порушених прав та компенсації завданих збитків.

Пишний додав, що позицію України підтримує президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард. Та вважає, що подібні інциденти можуть створювати ризики для євро як міжнародної валюти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку, - Зеленський

Що передувало?