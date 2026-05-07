Україна вимагатиме компенсації через напад на інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині, - Пишний
Україна, попри повернення Угорщиною захоплених грошей та цінностей з інкасаторських авто "Ощадбанку", не вважає історію вичерпаною та вимагатиме компенсацій.
Про це у коментарі "Європейській правді" заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція України
Очільник НБУ привітав рішення угорської сторони повернути кошти та цінності, але висловив сподівання, що цьому інциденту нададуть належну оцінку, оскільки дії угорської сторони щодо українських інкасаторів були протиправними.
"Разом із "Ощадбанком" та Міністерством закордонних справ ми продовжимо докладати зусиль та сприяти проведенню об’єктивного розслідування всіх обставин цих подій та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду майну й працівникам "Ощадбанку", – заявив Пишний.
За його словами, банк та юридичні радники працюватимуть над відшкодуванням збитків і скасуванням незаконних обмежень на території ЄС.
НБУ продовжить взаємодію з Єврокомісією, Європейським центральним банком та іншими європейськими структурами для повного відновлення порушених прав та компенсації завданих збитків.
Пишний додав, що позицію України підтримує президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард. Та вважає, що подібні інциденти можуть створювати ризики для євро як міжнародної валюти.
Що передувало?
- 6 березня Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
-
Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
-
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
- 12 березня повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
- За даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.
- 6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула гроші та цінності українського Ощадбанку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто соплі, хто дупи....Коли НАБУ доведе кримінальну справу до кінця!✌️