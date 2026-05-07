Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
Україна вимагатиме компенсації через напад на інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині, - Пишний

Затримання працівників Ощадбанку в Угорщині

Україна, попри повернення Угорщиною захоплених грошей та цінностей з інкасаторських авто "Ощадбанку", не вважає історію вичерпаною та вимагатиме компенсацій.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція України

Очільник НБУ привітав рішення угорської сторони повернути кошти та цінності, але висловив сподівання, що цьому інциденту нададуть належну оцінку, оскільки дії угорської сторони щодо українських інкасаторів були протиправними.

"Разом із "Ощадбанком" та Міністерством закордонних справ ми продовжимо докладати зусиль та сприяти проведенню об’єктивного розслідування всіх обставин цих подій та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду майну й працівникам "Ощадбанку", – заявив Пишний.

За його словами, банк та юридичні радники працюватимуть над відшкодуванням збитків і скасуванням незаконних обмежень на території ЄС.

НБУ продовжить взаємодію з Єврокомісією, Європейським центральним банком та іншими європейськими структурами для повного відновлення порушених прав та компенсації завданих збитків.

Пишний додав, що позицію України підтримує президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард. Та вважає, що подібні інциденти можуть створювати ризики для євро як міжнародної валюти.

Що передувало?

Топ коментарі
+11
Отже, кошти повернули! Де все те стадо баранів з комплексом меншовартості, що волало тут про незаконність їх перевезення та навіть підтримувало дії орбанівських псів???
07.05.2026 20:52 Відповісти
+5
Пишний закінчуй свою бурхливу діяльність та чемчикуй на ТСК , там до тебе стільки питань , що тобі не до компенсацій буде )
07.05.2026 21:05 Відповісти
+3
то факти будуть, чи меншовартісні тільки соплі надувати здатні?
07.05.2026 22:09 Відповісти
вимагайте. тільки навіщо відносини з угорцями псувати?
07.05.2026 20:46 Відповісти
Треба вимагати з йорбаня.
07.05.2026 20:55 Відповісти
згоден. видно зєля підсцикує.
07.05.2026 20:56 Відповісти
Традиція така , пересратися з усіма
07.05.2026 21:23 Відповісти
А там є, що псувати?
07.05.2026 22:11 Відповісти
Порушені закони у Європейській країні . Пробачимо та забудемо? А хто це робив ? Порушував? Є полковник , генерал що казав ,,фас,,. Вон ***** і то вибачалося перед Азербайджаном за збитий літак.
07.05.2026 22:18 Відповісти
07.05.2026 20:52 Відповісти
Те, що кошти повернули, не означає, що вони перевозились простому українському народові. гОрбан хоч і мразота, але щось все-таки він знав від їхнього спільного куратора на Заболотті.
07.05.2026 21:42 Відповісти
07.05.2026 22:09 Відповісти
Соплі надувати будуть лишньохромосомні москалі. Коли розумні українці вийдуть проти мародерів.
Хто соплі, хто дупи....Коли НАБУ доведе кримінальну справу до кінця!✌️
08.05.2026 01:26 Відповісти
Пишний закінчуй свою бурхливу діяльність та чемчикуй на ТСК , там до тебе стільки питань , що тобі не до компенсацій буде )
07.05.2026 21:05 Відповісти
Пишний знайде інший маршрут, буде менш пишним.
07.05.2026 21:48 Відповісти
Все правильно !
07.05.2026 21:51 Відповісти
борзим стал , видно нормализация з мадярами зелени не на руку
07.05.2026 21:59 Відповісти
Теж про це подумала
08.05.2026 01:27 Відповісти
Нафтою беріть !! )
07.05.2026 23:12 Відповісти
 
 