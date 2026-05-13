"Доставили в участок в наручниках": ветерана ВСУ Виктора Лахно задержали после "яичной атаки" на Ермака
Бывшего пленного и бойца бригады "Азов" Виктора Лахно (позывной "Лелека") задержали в Киеве после инцидента с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком. Военнослужащий подтвердил, что причиной задержания стало яйцо, брошенное в сторону экс-чиновника возле суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Буквы".
Подробности задержания
После судебного заседания, на котором Ермаку избирали меру пресечения, неизвестный бросил в него яйцо. Вскоре в сети появились кадры, на которых защитник Мариуполя Виктор Лахно находится в наручниках.
Военный подчеркивает, что не пытался скрываться от правоохранителей:
"Задержали именно из-за этого и доставили в участок в наручниках. Хотя я ждал с представителями полиции патруль, который должен был составить протокол, не убегал с места и полностью понимал ответственность за свои действия", — заявил "Лелека".
Лахно считает, что решение о его задержании, вероятно, было принято уже после указания со стороны неустановленных лиц: "Просто кто-то сказал, чтобы меня задержали и доставили в участок".
Что предшествовало инциденту
Стоит отметить, что накануне Лахно обнародовал видео перепалки с Ермаком. На кадрах слышно, как экс-главе ОП говорят, что "украинский народ его не уважает", на что тот ехидно ответил: "А вы говорите от имени всего украинского народа?"
- Виктор Лахно — боец бригады "Азов". Участвовал в уникальной десантной операции (авиапрорыве) на заблокированный "Азовсталь". Прошел через российский плен и вернулся в Украину во время одного из обменов.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боец Азова сказал на самом деле
То ,что думает - вся страна !!!
Боец Азова явно не в турецком отеле провел плен...
самі собі створюють проблеми.
інколи краще щось "не помітити"
але експеримент з яйцем показав що у дь'Єрмака фактично немає охорони.
оборзєл.... !
to be continued
із fenita la comedia....
.
Як татаров, що у ригоАНАЛЬНИХ сидів на цепку, як вертухай!
П.С. не примазуйся, ухилятіна.
За словами Єрмака, він познайомив військових бригади "Спартан" зі співаком Drevo. Він наголосив, що подібні контакти мають важливе значення для підтримки армії.
Джерело: https://censor.net/ua/n3611488
P.s. Сьогодні теж відбулася "колаборація"...
Крисо-подібні=Підари + будете горіти , і висрані вами кірпічи вам не допоможуть,,,
Квартал танцює на могилах з прапорами🇺🇦
Мародери і виродки розпинають державу!!
назви нам нема, все знову повісили на вас....
Єрмак мій ворог. Він мене ненавидить, як і Володимир Зеленський. І вони обидва багато чого зробили, щоб нашкодити мені та щоб мене дискредитувати. Але я не можу підтримати те, що сьогодні відбувається.
Мені не подобається, коли з ним таким, який втратив більшу частину свого впливу та можливостей, після зняття з посади Голови ОП, фоткаются, наче з мавпочкою на пляжі в Євпаторії, роблячи це, щоб принизити його та потішити натовп цим трофеєм. А таких фоточек та глузувань я достатньо бачив. Це нагадує штовхання дохлого лева, з тими відмінностями, що він не лев і живий, хоча і виглядає жалюгідно. Ти публічно йому скажи, що він покидьок, завгосп та агент російського впливу, коли він при владі був. Не можеш? Ну, тоді ой. До речі, Єрмак заблокував мене у соцмережах, щоб не бачити моїх дописів і заяв.
Мені не подобаєть, коли в спину Єрмаку кидають яйце. Що це? Ти йому кинь дивлячись в обличчя. І зроби це коли він на посаді, а не тоді, коли він частково збитий льотчик. Зроби це так, як сміливо зробив 24 вересня 2004 року в Івано-Франківську 17-річний студент Дмитро Романюк, коли кинув яйце у Януковича, який був тоді всесильним прем'єр-міністром та кандидатом в президенти. А кинути в спину... Не розумію і не підтримую.
Хоча те, що сьогодні отримує Андрій Єрмак - наслідки його дій і рішень, що повертаються до нього бумерангом. І паскудна кадрова політика через яку ніхто не прийшов його підтримати з тих, з ким він працював, або хто цьомав його у дупу. Перші вже працюють на інших, а другі знайшли собі нову дупу. Ну, а чернуха якою він поливав інших сьогодні теж повертається до нього. Але я бачив багатьох, хто йому прямо казав тоді і бачу, як набралися сміливості сьогодні ті, хто раніше перелякано тримав язика за зубами. І ці другі мене дратують.
Мені хочеться, щоб НАБУ та САП довели провину Єрмака і той сів. Хочу, щоб він отримав вирок за скоєне, але ці ігри навколо впавшего мені не подобаються. Вибачте, якщо когось розчарував. Не треба очаровуватися.
там все...