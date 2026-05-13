"Доставили в участок в наручниках": ветерана ВСУ Виктора Лахно задержали после "яичной атаки" на Ермака

Бывший пленный и военнослужащий "Азова" Виктор Лахно

Бывшего пленного и бойца бригады "Азов" Виктора Лахно (позывной "Лелека") задержали в Киеве после инцидента с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком. Военнослужащий подтвердил, что причиной задержания стало яйцо, брошенное в сторону экс-чиновника возле суда.

Подробности задержания

После судебного заседания, на котором Ермаку избирали меру пресечения, неизвестный бросил в него яйцо. Вскоре в сети появились кадры, на которых защитник Мариуполя Виктор Лахно находится в наручниках.

Военный подчеркивает, что не пытался скрываться от правоохранителей:

"Задержали именно из-за этого и доставили в участок в наручниках. Хотя я ждал с представителями полиции патруль, который должен был составить протокол, не убегал с места и полностью понимал ответственность за свои действия", — заявил "Лелека".

Лахно считает, что решение о его задержании, вероятно, было принято уже после указания со стороны неустановленных лиц: "Просто кто-то сказал, чтобы меня задержали и доставили в участок".

Что предшествовало инциденту

Стоит отметить, что накануне Лахно обнародовал видео перепалки с Ермаком. На кадрах слышно, как экс-главе ОП говорят, что "украинский народ его не уважает", на что тот ехидно ответил: "А вы говорите от имени всего украинского народа?"

  • Виктор Лахно — боец бригады "Азов". Участвовал в уникальной десантной операции (авиапрорыве) на заблокированный "Азовсталь". Прошел через российский плен и вернулся в Украину во время одного из обменов.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Це просто лютий *******!!! Дєрьмак розгулює руки в брюки, а ветерану кайданки!
13.05.2026 22:54
Вертухаї мусорські, роблять собі нову ВРАДІЇВКУ, за участю Захисників України???
13.05.2026 22:59
Просто Зеленьський дав вказівку МІНІСТРУ МВС
14.05.2026 00:19
підЄрмака потрібно в кайдани пожитєво!
13.05.2026 22:55
Все як при янику і авакові.
13.05.2026 22:55
мусора такі мусора
13.05.2026 22:55
Ну что, Денис Пркопенко - теперь ВАШ ХОД!!!!
То ,что думает - вся страна !!!
Боец Азова явно не в турецком отеле провел плен...
13.05.2026 22:55
Тю, так начеб то не попав, яка проблема?
13.05.2026 22:56
бо ідіоти з ЗЄ-влади !
інколи краще щось "не помітити"

але експеримент з яйцем показав що у дь'Єрмака фактично немає охорони.
to be continued
із fenita la comedia....

.
13.05.2026 23:11
Схоже істерять. Роблять помилки.
13.05.2026 23:52
Тим більш, якби ж то жертвою яйця став якийсь політик чи видатний державний діяч. А тут - звичайнісінький пересічний адвокат. Тьху!
14.05.2026 01:04
ПроФФесор хоч і отримав контузію від яйця,та все ж пробачив студента,який в нього те яйце жбурнув.Єрмачило таким великодушним не буде.
13.05.2026 22:58
Так він яйцем ні вкого не попав, Це називається з мухи слона....
13.05.2026 23:01
це вже відомий факт - раніше рулила мафія по понятіям, а зараз рулять халдєї котрі цим мафіозникам в саунах прислужував.
13.05.2026 23:20
Так я ж і кажу теперішня "українська" зелена влада набагато більше проросійська ніж партія регіонів
13.05.2026 23:45
Цікаво чому борьці з ухилянтами в коментарях на таких як Єрмак навіть нічого не пишуть?
13.05.2026 22:59
Так вони ж, на утриманні у єрмака і харчуються з рук кабміндічів!!
Як татаров, що у ригоАНАЛЬНИХ сидів на цепку, як вертухай!
13.05.2026 23:01
Методички такого не пояснюють, але як напишуть таке то буде зрозуміло хто тут повний дебіл відразу або на підсосі у зелені.
13.05.2026 23:08
Ось їх методички... Справа проти Єрмака - "капітуляція"!
13.05.2026 23:13
Ага, а захоплення влади ким? - верховенством права чи законом України, а може то реваншує нарешті Конституція України 🔥🇺🇦
13.05.2026 23:15
Капітуляція династії
13.05.2026 23:19
А слідом всі ці "придворні "шістки", які стануть нікому не потрібні...
13.05.2026 23:26
У натальи влащенко очень много ботов в комментариях.
14.05.2026 03:30
А чому тоді в Їрмачидлу пожбурив яйцем ветеран а не диванний ******, копротівлєнєц проти ТЦК ?
П.С. не примазуйся, ухилятіна.
13.05.2026 23:22
Литвин це ви?
13.05.2026 23:23
А там ще був так званий проходящий мимо персонаж. Тут хтось сказав, що немає охорони. Виходить, що є та ще і таємна і особиста
14.05.2026 00:24
Тепер можно вважати Єрмака законтаченим.
13.05.2026 23:03
Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про "налагодження колаборації між українськими військовими та митцями".

За словами Єрмака, він познайомив військових бригади "Спартан" зі співаком Drevo. Він наголосив, що подібні контакти мають важливе значення для підтримки армії.

Джерело: https://censor.net/ua/n3611488

P.s. Сьогодні теж відбулася "колаборація"...
13.05.2026 23:03
Яйця не винні!! Свободу яйцям
13.05.2026 23:17
👍
14.05.2026 01:57
Полюція це зараз мусорили які нікуди не зникали
13.05.2026 23:06
За кадром мелодія з серіалу "Друзі".

13.05.2026 23:07
Дінастія? Хазаро Ностра ?
13.05.2026 23:09
Єврейська мафія.
13.05.2026 23:15 Ответить
Порошенко тоже еврей?
14.05.2026 03:31 Ответить
Такі , гарні, веселі,не голені хлопці,,,,хоча один в х,,й , голений,,,
Крисо-подібні=Підари + будете горіти , і висрані вами кірпічи вам не допоможуть,,,
13.05.2026 23:24 Ответить
Так це вже виходить другий сезон... У першому сезоні був інший склад акторів.
13.05.2026 23:40
Рататуя забули вставити в груповий портрет
13.05.2026 23:45
підординастія
14.05.2026 01:01
міндіч керує хабадом і кабміном.
Квартал танцює на могилах з прапорами🇺🇦
Мародери і виродки розпинають державу!!
13.05.2026 23:08
Возвращайтесь из "левацкой Дании" на родину и помогайте
14.05.2026 03:33 Ответить
Пам'ятаю один боєць теж кинув "яйце", яке виявилось гранатою в натовп. Багато загиблих і поранених було.. До тогож, це якийсь примітивізм. Треба бути більш цивілізованим.
13.05.2026 23:14
Потрібно було кидатись м'якими іграшками, у вигляди свинок?)
13.05.2026 23:28
не сортую приматів за сортом лайна яким вони кидаються...
13.05.2026 23:29 Ответить
з точки зору права , кайданки не мали б застосовуватись, тобто можуть бути ознаки перевищення службових повноважень
13.05.2026 23:20
ермаку не куда бежать и никто за него не подписался и он это понимает
13.05.2026 23:21
обміняти б на воїнів
13.05.2026 23:32
У него папа генерал ФСБ поменяет, как Медведчука.
13.05.2026 23:34 Ответить
Нічого йому не буде . Максимум - домашній арешт , або особисте забов'язання
13.05.2026 23:35
А яйце сире чи тухле ?
13.05.2026 23:32
золоте резніковське по 17
14.05.2026 00:00 Ответить
Не здивуюсь підозрі про замах на вбивство, як зі сніжками колись.
13.05.2026 23:33
Ну там ще можна вигадати підозру про "підрив обороноздатності країни"...
13.05.2026 23:36
Там не яйце повинно бути, а граната.
13.05.2026 23:43 Ответить
Вінком тре було його, вінком як Яника...
13.05.2026 23:48
Навіть не знаю як це коментувати
13.05.2026 23:57
піпець, що хлопці проходять...
14.05.2026 00:15
пробачте вже нас, сини наші, якщо вмієте,
назви нам нема, все знову повісили на вас....
14.05.2026 00:21
єрмаку...гаплик..його рано чи пізно елімінують чи плебс чи бувші кумпани...
14.05.2026 01:03
Борислав Береза - теж ветеран ЗСУ, окрема думка з приводу:
Єрмак мій ворог. Він мене ненавидить, як і Володимир Зеленський. І вони обидва багато чого зробили, щоб нашкодити мені та щоб мене дискредитувати. Але я не можу підтримати те, що сьогодні відбувається.
Мені не подобається, коли з ним таким, який втратив більшу частину свого впливу та можливостей, після зняття з посади Голови ОП, фоткаются, наче з мавпочкою на пляжі в Євпаторії, роблячи це, щоб принизити його та потішити натовп цим трофеєм. А таких фоточек та глузувань я достатньо бачив. Це нагадує штовхання дохлого лева, з тими відмінностями, що він не лев і живий, хоча і виглядає жалюгідно. Ти публічно йому скажи, що він покидьок, завгосп та агент російського впливу, коли він при владі був. Не можеш? Ну, тоді ой. До речі, Єрмак заблокував мене у соцмережах, щоб не бачити моїх дописів і заяв.
Мені не подобаєть, коли в спину Єрмаку кидають яйце. Що це? Ти йому кинь дивлячись в обличчя. І зроби це коли він на посаді, а не тоді, коли він частково збитий льотчик. Зроби це так, як сміливо зробив 24 вересня 2004 року в Івано-Франківську 17-річний студент Дмитро Романюк, коли кинув яйце у Януковича, який був тоді всесильним прем'єр-міністром та кандидатом в президенти. А кинути в спину... Не розумію і не підтримую.
Хоча те, що сьогодні отримує Андрій Єрмак - наслідки його дій і рішень, що повертаються до нього бумерангом. І паскудна кадрова політика через яку ніхто не прийшов його підтримати з тих, з ким він працював, або хто цьомав його у дупу. Перші вже працюють на інших, а другі знайшли собі нову дупу. Ну, а чернуха якою він поливав інших сьогодні теж повертається до нього. Але я бачив багатьох, хто йому прямо казав тоді і бачу, як набралися сміливості сьогодні ті, хто раніше перелякано тримав язика за зубами. І ці другі мене дратують.
Мені хочеться, щоб НАБУ та САП довели провину Єрмака і той сів. Хочу, щоб він отримав вирок за скоєне, але ці ігри навколо впавшего мені не подобаються. Вибачте, якщо когось розчарував. Не треба очаровуватися.
14.05.2026 01:07
https

там все...
14.05.2026 01:35 Ответить
Порохобот
14.05.2026 03:34 Ответить
чим і пишаюся!
14.05.2026 03:44 Ответить
вам ніхто не казав який справжній і красивий у вас профіль?
14.05.2026 04:09 Ответить
Та тут, звісно, не від стрільця тікати, залишивши дитину під лінією вогню. Тут уже можна й принциповість проявити. Поліція ж має стояти на сторожі спокою громадян. Хочеться зрозуміти, коли прокинеться парламент. Від дівчинки й прем'єра я такого не очікую, а от парламенту вже давно час отямитися. Міністр внутрішніх справ у відставку не піде. Гундос його не звільнить. Але ж треба щось робити, і зробити це може саме парламент. Бо такі речі, як тікати від стрільця й залишити беззбройного хлопця в кайданках, - це навіть важко якось словесно оцінити.
14.05.2026 01:17 Ответить
Еврей ворует миллионы, а искренний украинец сидит в наручниках. Еврейско-татарская страна чудес!
14.05.2026 02:15 Ответить
Этот лахно сам похож на еврея, ещё и с голубым голосом, ещё и в нацистской организации азов
14.05.2026 03:35 Ответить
Мусорня вірно служить своєму кремлівському господарю.
14.05.2026 03:18 Ответить
У него голос и внешность как у гомосексуалиста
14.05.2026 03:28 Ответить
Я нашел видео где этот человек предлагает дать оккупированным территориям автономию
14.05.2026 03:51 Ответить
поділиться лінком, якщо все це не на півтори години. ..
14.05.2026 04:04 Ответить
вам ніхто не казав який справжній і красивий у вас профіль?
14.05.2026 04:11 Ответить
дермак Зєлєнскага - лайно..
14.05.2026 04:19 Ответить
 
 