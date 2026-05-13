"Доставили в участок в наручниках": ветерана ВСУ Виктора Лахно задержали после "яичной атаки" на Ермака

Бывшего пленного и бойца бригады "Азов" Виктора Лахно (позывной "Лелека") задержали в Киеве после инцидента с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком. Военнослужащий подтвердил, что причиной задержания стало яйцо, брошенное в сторону экс-чиновника возле суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Буквы".

Подробности задержания

После судебного заседания, на котором Ермаку избирали меру пресечения, неизвестный бросил в него яйцо. Вскоре в сети появились кадры, на которых защитник Мариуполя Виктор Лахно находится в наручниках.

Военный подчеркивает, что не пытался скрываться от правоохранителей:

"Задержали именно из-за этого и доставили в участок в наручниках. Хотя я ждал с представителями полиции патруль, который должен был составить протокол, не убегал с места и полностью понимал ответственность за свои действия", — заявил "Лелека".

Лахно считает, что решение о его задержании, вероятно, было принято уже после указания со стороны неустановленных лиц: "Просто кто-то сказал, чтобы меня задержали и доставили в участок".

Что предшествовало инциденту

Стоит отметить, что накануне Лахно обнародовал видео перепалки с Ермаком. На кадрах слышно, как экс-главе ОП говорят, что "украинский народ его не уважает", на что тот ехидно ответил: "А вы говорите от имени всего украинского народа?"

Виктор Лахно — боец бригады "Азов". Участвовал в уникальной десантной операции (авиапрорыве) на заблокированный "Азовсталь". Прошел через российский плен и вернулся в Украину во время одного из обменов.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

