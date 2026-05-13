УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19068 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку
16 749 91

"Доставили до відділку в кайданках": ветерана ЗСУ Віктора Лахна затримали після "яєчної атаки" на Єрмака

Колишній полонений та військовослужбовець Азову Віктор Лахно

Колишнього полоненого та бійця бригади "Азов" Віктора Лахна (позивний Лелека) затримали в Києві після інциденту з колишнім очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Військовослужбовець підтвердив, що причиною затримання стало кинуте в бік експосадовця яйце біля суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Букви".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці затримання

Після судового засідання, де Єрмаку обирали запобіжний захід, невідомий поцілив у нього яйцем. Невдовзі у мережі поширили кадри, на яких захисник Маріуполя Віктор Лахно перебуває у кайданках.

Військовий наголошує, що не намагався переховуватися від правоохоронців:

"Затримали саме через це і доставили до відділку в кайданках. Хоча я чекав з представниками поліції патруль, який мав би скласти протокол, не втікав з місця і повністю розумів відповідальність за свої дії", - заявив "Лелека".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак заявив, що сам звільнився з ОП через "сильний тиск" на Зеленського

Лахно вважає, що рішення про його затримання, ймовірно, ухвалили вже після указівки з боку невстановлених осіб:"Просто хтось сказав, щоб мене затримали й доставили до відділку".

Що передувало інциденту

Варто зауважити, що напередодні Лахно оприлюднив відео перепалки з Єрмаком. На кадрах чути, як ексголові ОП кажуть, що "український народ його не поважає", на що той єхидно відповів: "А ви говорите за весь український народ?".

  • Віктор Лахно — боєць бригади "Азов". Брав участь в унікальній десантній операції (авіапрориві) на заблоковану "Азовсталь". Пройшов через російський полон і повернувся до України під час одного з обмінів.

Читайте також: "Будемо звертатись до колег", - адвокат Фомін про пошук грошей на заставу для Єрмака

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 24 лютого 2022 року я практично 2,5 роки жив в ОП. Нічого не купував та не орендував, - Єрмак. ВIДЕО

Автор: 

ветерани (1224) суд (11881) Єрмак Андрій (1706) підозра (995)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+86
Це просто лютий *******!!! Дєрьмак розгулює руки в брюки, а ветерану кайданки!
показати весь коментар
13.05.2026 22:54 Відповісти
+68
Ну что, Денис Пркопенко - теперь ВАШ ХОД!!!!
Боец Азова сказал на самом деле
То ,что думает - вся страна !!!
Боец Азова явно не в турецком отеле провел плен...
показати весь коментар
13.05.2026 22:55 Відповісти
+51
Все як при янику і авакові.
показати весь коментар
13.05.2026 22:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це просто лютий *******!!! Дєрьмак розгулює руки в брюки, а ветерану кайданки!
показати весь коментар
13.05.2026 22:54 Відповісти
Вертухаї мусорські, роблять собі нову ВРАДІЇВКУ, за участю Захисників України???
показати весь коментар
13.05.2026 22:59 Відповісти
Просто Зеленьський дав вказівку МІНІСТРУ МВС
показати весь коментар
14.05.2026 00:19 Відповісти
підЄрмака потрібно в кайдани пожитєво!
показати весь коментар
13.05.2026 22:55 Відповісти
Все як при янику і авакові.
показати весь коментар
13.05.2026 22:55 Відповісти
мусора такі мусора
показати весь коментар
13.05.2026 22:55 Відповісти
Ну что, Денис Пркопенко - теперь ВАШ ХОД!!!!
Боец Азова сказал на самом деле
То ,что думает - вся страна !!!
Боец Азова явно не в турецком отеле провел плен...
показати весь коментар
13.05.2026 22:55 Відповісти
Прокопенко герой тільки проти покійної Ірини Дмитрівни Фаріон.
показати весь коментар
14.05.2026 06:34 Відповісти
Прокопенко герой для всього українського народу, а твоя фараонша комуняка, яка агітували за російську мову іноземних студентів... 🤣🤣🤫
показати весь коментар
14.05.2026 13:32 Відповісти
Висрався? Полегшало?
показати весь коментар
14.05.2026 15:25 Відповісти
А ти де провела полон? тп безмозгла, москворота...
показати весь коментар
14.05.2026 13:30 Відповісти
А ти де провела полон? тп безмозгла, москворота...
показати весь коментар
14.05.2026 13:30 Відповісти
Тю, так начеб то не попав, яка проблема?
показати весь коментар
13.05.2026 22:56 Відповісти
бо ідіоти з ЗЄ-влади !
самі собі створюють проблеми.
інколи краще щось "не помітити"

але експеримент з яйцем показав що у дь'Єрмака фактично немає охорони.
оборзєл.... !

to be continued
із fenita la comedia....

.
показати весь коментар
13.05.2026 23:11 Відповісти
Схоже істерять. Роблять помилки.
показати весь коментар
13.05.2026 23:52 Відповісти
Тим більш, якби ж то жертвою яйця став якийсь політик чи видатний державний діяч. А тут - звичайнісінький пересічний адвокат. Тьху!
показати весь коментар
14.05.2026 01:04 Відповісти
ПроФФесор хоч і отримав контузію від яйця,та все ж пробачив студента,який в нього те яйце жбурнув.Єрмачило таким великодушним не буде.
показати весь коментар
13.05.2026 22:58 Відповісти
Так він яйцем ні вкого не попав, Це називається з мухи слона....
показати весь коментар
13.05.2026 23:01 Відповісти
це вже відомий факт - раніше рулила мафія по понятіям, а зараз рулять халдєї котрі цим мафіозникам в саунах прислужував. Самі ниці ублюдочні сцикливі нікчемі дріб'якові і мстиві недоноски.
показати весь коментар
13.05.2026 23:20 Відповісти
Так я ж і кажу теперішня "українська" зелена влада набагато більше проросійська ніж партія регіонів, овоч хоч міністром на початку 00 встиг пропрацювати а цей зелений членограй в якій політиці був до 2019 року??
показати весь коментар
13.05.2026 23:45 Відповісти
Так вони ж, на утриманні у єрмака і харчуються з рук кабміндічів!!
Як татаров, що у ригоАНАЛЬНИХ сидів на цепку, як вертухай!
показати весь коментар
13.05.2026 23:01 Відповісти
Методички такого не пояснюють, але як напишуть таке то буде зрозуміло хто тут повний дебіл відразу або на підсосі у зелені.
показати весь коментар
13.05.2026 23:08 Відповісти
Ось їх методички... Справа проти Єрмака - "капітуляція"! Тільки не зрозуміло, що вони вкладають у це поняття...
показати весь коментар
13.05.2026 23:13 Відповісти
Ага, а захоплення влади ким? - верховенством права чи законом України, а може то реваншує нарешті Конституція України 🔥🇺🇦😸
показати весь коментар
13.05.2026 23:15 Відповісти
Капіьуляція династії
показати весь коментар
13.05.2026 23:19 Відповісти
А там ще був так званий проходящий мимо персонаж. Тут хтось сказав, що немає охорони. Виходить, що є та ще і таємна і особиста
показати весь коментар
14.05.2026 00:24 Відповісти
Тепер можно вважати Єрмака законтаченим.
показати весь коментар
13.05.2026 23:03 Відповісти
Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про "налагодження колаборації між українськими військовими та митцями".

За словами Єрмака, він познайомив військових бригади "Спартан" зі співаком Drevo. Він наголосив, що подібні контакти мають важливе значення для підтримки армії.

Джерело: https://censor.net/ua/n3611488

P.s. Сьогодні теж відбулася "колаборація"...
показати весь коментар
13.05.2026 23:03 Відповісти
Яйця не винні!! Свободу яйцям
показати весь коментар
13.05.2026 23:17 Відповісти
👍...
показати весь коментар
14.05.2026 01:57 Відповісти
Полюція це зараз мусорили які нікуди не зникали , хоч обмалюй їх полюцією, кого ***** воїни захищають?! Отаких от дерьмаків і заброньованих мусорів??
показати весь коментар
13.05.2026 23:06 Відповісти
За кадром мелодія з серіалу "Друзі".

показати весь коментар
13.05.2026 23:07 Відповісти
Дінастія? Хазаро Ностра ?
показати весь коментар
13.05.2026 23:09 Відповісти
Єврейська мафія.
показати весь коментар
13.05.2026 23:15 Відповісти
Такі , гарні, веселі,не голені хлопці,,,,хоча один в х,,й , голений,,,
Крисо-подібні=Підари + будете горіти , і висрані вами кірпічи вам не допоможуть,,,
показати весь коментар
13.05.2026 23:24 Відповісти
Так це вже виходить другий сезон... У першому сезоні був інший склад акторів. Вони ще любили поїсти шаурму на АЗС.
показати весь коментар
13.05.2026 23:40 Відповісти
Рататуя забули вставити в груповий портрет
показати весь коментар
13.05.2026 23:45 Відповісти
підординастія
показати весь коментар
14.05.2026 01:01 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 09:00 Відповісти
міндіч керує хабадом і кабміном.
Квартал танцює на могилах з прапорами🇺🇦
Мародери і виродки розпинають державу!!
показати весь коментар
13.05.2026 23:08 Відповісти
Пам'ятаю один боєць теж кинув "яйце", яке виявилось гранатою в натовп. Багато загиблих і поранених було.. До тогож, це якийсь примітивізм, яким користуються примати, кидаючись власним лайном. Треба бути більш цивілізованим.
показати весь коментар
13.05.2026 23:14 Відповісти
Потрібно було кидатись м'якими іграшками, у вигляди свинок?)
показати весь коментар
13.05.2026 23:28 Відповісти
не сортую приматів за сортом лайна яким вони кидаються...
показати весь коментар
13.05.2026 23:29 Відповісти
Це про провокацію імені Авакова мова?
показати весь коментар
14.05.2026 14:20 Відповісти
з точки зору права , кайданки не мали б застосовуватись, тобто можуть бути ознаки перевищення службових повноважень , юрист стажер може нормально так потренуватись на поліцаях ...
показати весь коментар
13.05.2026 23:20 Відповісти
ермаку не куда бежать и никто за него не подписался и он это понимает,поэтому завтра поедет на СИЗо,ну а потом уже будет пожизненное,не смотря на звание на лубянке
показати весь коментар
13.05.2026 23:21 Відповісти
обміняти б на воїнів
показати весь коментар
13.05.2026 23:32 Відповісти
У него папа генерал ФСБ поменяет, как Медведчука.
показати весь коментар
13.05.2026 23:34 Відповісти
Нічого йому не буде . Максимум - домашній арешт , або особисте забов'язання
показати весь коментар
13.05.2026 23:35 Відповісти
А яйце сире чи тухле ?
показати весь коментар
13.05.2026 23:32 Відповісти
золоте резніковське по 17
показати весь коментар
14.05.2026 00:00 Відповісти
Не здивуюсь підозрі про замах на вбивство, як зі сніжками колись. Кадри ж ті самі, руки роботу памʼятають.
показати весь коментар
13.05.2026 23:33 Відповісти
Ну там ще можно вигадати підозру про "підрив обороноздатності країни"... Адже Єрмак, якось обіцяв закрити особисто потреби якоїсь бригади. Відправити
показати весь коментар
13.05.2026 23:36 Відповісти
Там не яйце повинно бути, а граната.
показати весь коментар
13.05.2026 23:43 Відповісти
Вінком тре було його, вінком як Яника...
показати весь коментар
13.05.2026 23:48 Відповісти
Навіть не знаю як це коментувати
показати весь коментар
13.05.2026 23:57 Відповісти
піпець, що хлопці проходять...
показати весь коментар
14.05.2026 00:15 Відповісти
пробачте вже нас, сини наші, якщо вмієте,
назви нам нема, все знову повісили на вас....
показати весь коментар
14.05.2026 00:21 Відповісти
єрмаку...гаплик..його рано чи пізно елімінують чи плебс чи бувші кумпани...
показати весь коментар
14.05.2026 01:03 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/64944 Борислав Береза - теж ветеран ЗСУ, окрема думка з приводу:
Єрмак мій ворог. Він мене ненавидить, як і Володимир Зеленський. І вони обидва багато чого зробили, щоб нашкодити мені та щоб мене дискредитувати. Але я не можу підтримати те, що сьогодні відбувається.
Мені не подобається, коли з ним таким, який втратив більшу частину свого впливу та можливостей, після зняття з посади Голови ОП, фоткаются, наче з мавпочкою на пляжі в Євпаторії, роблячи це, щоб принизити його та потішити натовп цим трофеєм. А таких фоточек та глузувань я достатньо бачив. Це нагадує штовхання дохлого лева, з тими відмінностями, що він не лев і живий, хоча і виглядає жалюгідно. Ти публічно йому скажи, що він покидьок, завгосп та агент російського впливу, коли він при владі був. Не можеш? Ну, тоді ой. До речі, Єрмак заблокував мене у соцмережах, щоб не бачити моїх дописів і заяв.
Мені не подобаєть, коли в спину Єрмаку кидають яйце. Що це? Ти йому кинь дивлячись в обличчя. І зроби це коли він на посаді, а не тоді, коли він частково збитий льотчик. Зроби це так, як сміливо зробив 24 вересня 2004 року в Івано-Франківську 17-річний студент Дмитро Романюк, коли кинув яйце у Януковича, який був тоді всесильним прем'єр-міністром та кандидатом в президенти. А кинути в спину... Не розумію і не підтримую.
Хоча те, що сьогодні отримує Андрій Єрмак - наслідки його дій і рішень, що повертаються до нього бумерангом. І паскудна кадрова політика через яку ніхто не прийшов його підтримати з тих, з ким він працював, або хто цьомав його у дупу. Перші вже працюють на інших, а другі знайшли собі нову дупу. Ну, а чернуха якою він поливав інших сьогодні теж повертається до нього. Але я бачив багатьох, хто йому прямо казав тоді і бачу, як набралися сміливості сьогодні ті, хто раніше перелякано тримав язика за зубами. І ці другі мене дратують.
Мені хочеться, щоб НАБУ та САП довели провину Єрмака і той сів. Хочу, щоб він отримав вирок за скоєне, але ці ігри навколо впавшего мені не подобаються. Вибачте, якщо когось розчарував. Не треба очаровуватися.
показати весь коментар
14.05.2026 01:07 Відповісти
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav

там все...
показати весь коментар
14.05.2026 01:35 Відповісти
чим і пишаюся!
показати весь коментар
14.05.2026 03:44 Відповісти
вам ніхто не казав який справжній і красивий у вас профіль?
показати весь коментар
14.05.2026 04:09 Відповісти
Та тут, звісно, не від стрільця тікати, залишивши дитину під лінією вогню. Тут уже можна й принциповість проявити. Поліція ж має стояти на сторожі спокою громадян. Хочеться зрозуміти, коли прокинеться парламент. Від дівчинки й прем'єра я такого не очікую, а от парламенту вже давно час отямитися. Міністр внутрішніх справ у відставку не піде. Гундос його не звільнить. Але ж треба щось робити, і зробити це може саме парламент. Бо такі речі, як тікати від стрільця й залишити беззбройного хлопця в кайданках, - це навіть важко якось словесно оцінити.
показати весь коментар
14.05.2026 01:17 Відповісти
Еврей ворует миллионы, а искренний украинец сидит в наручниках. Еврейско-татарская страна чудес!
показати весь коментар
14.05.2026 02:15 Відповісти
Мусорня вірно служить своєму кремлівському господарю.
показати весь коментар
14.05.2026 03:18 Відповісти
поділиться лінком, якщо все це не на півтори години. ..
показати весь коментар
14.05.2026 04:04 Відповісти
вам ніхто не казав який справжній і красивий у вас профіль?
показати весь коментар
14.05.2026 04:11 Відповісти
дермак Зєлєнскага - лайно..
показати весь коментар
14.05.2026 04:19 Відповісти
Так, він яйцем поцілив Єрмаку в лоба? Молодець! Єрмак заслуговує в лоба більшого ніж яйце....
показати весь коментар
14.05.2026 05:53 Відповісти
Татаров друг Єрмака.....
показати весь коментар
14.05.2026 07:03 Відповісти
У дерьмака куча охранников призывного возраста,почему они не бусификованы?
показати весь коментар
14.05.2026 07:54 Відповісти
андрюша не Черновол в смітевому баці, всеж такі коханець царя.
показати весь коментар
14.05.2026 07:59 Відповісти
Результат розвинутої фази клоунізму в Україні !!! "Пока Вова на месте, мы будем жить"
показати весь коментар
14.05.2026 08:00 Відповісти
Правильно зробили що затримали , не яйце треба було кидати а гранату , тоді наші полохливі мєнти порозбігались-б по норах .
показати весь коментар
14.05.2026 08:06 Відповісти
Якби Єрмак був ворог раші то не пацан з яйцем а профі кіллер при таких умовах пристрелив гниду.
показати весь коментар
14.05.2026 08:40 Відповісти
Військові зверніть увагу бо ЗЕскотва так само руками мусорів розправиться з вами
показати весь коментар
14.05.2026 09:19 Відповісти
тримайся
показати весь коментар
14.05.2026 10:45 Відповісти
Спершу ті хто затримували Героя-Захисника Віктора Лахно - нехай самі полетять в оточене пекло Маріуполя,переживуть ворожий полон,знущання ворога,і лиш потім засуджують Героя за якісь вчинки!
показати весь коментар
14.05.2026 13:02 Відповісти
 
 