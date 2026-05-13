"Доставили до відділку в кайданках": ветерана ЗСУ Віктора Лахна затримали після "яєчної атаки" на Єрмака

Колишнього полоненого та бійця бригади "Азов" Віктора Лахна (позивний Лелека) затримали в Києві після інциденту з колишнім очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Військовослужбовець підтвердив, що причиною затримання стало кинуте в бік експосадовця яйце біля суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Букви".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці затримання

Після судового засідання, де Єрмаку обирали запобіжний захід, невідомий поцілив у нього яйцем. Невдовзі у мережі поширили кадри, на яких захисник Маріуполя Віктор Лахно перебуває у кайданках.

Військовий наголошує, що не намагався переховуватися від правоохоронців:

"Затримали саме через це і доставили до відділку в кайданках. Хоча я чекав з представниками поліції патруль, який мав би скласти протокол, не втікав з місця і повністю розумів відповідальність за свої дії", - заявив "Лелека".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак заявив, що сам звільнився з ОП через "сильний тиск" на Зеленського

Лахно вважає, що рішення про його затримання, ймовірно, ухвалили вже після указівки з боку невстановлених осіб:"Просто хтось сказав, щоб мене затримали й доставили до відділку".

Що передувало інциденту

Варто зауважити, що напередодні Лахно оприлюднив відео перепалки з Єрмаком. На кадрах чути, як ексголові ОП кажуть, що "український народ його не поважає", на що той єхидно відповів: "А ви говорите за весь український народ?".

Віктор Лахно — боєць бригади "Азов". Брав участь в унікальній десантній операції (авіапрориві) на заблоковану "Азовсталь". Пройшов через російський полон і повернувся до України під час одного з обмінів.

Читайте також: "Будемо звертатись до колег", - адвокат Фомін про пошук грошей на заставу для Єрмака

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 24 лютого 2022 року я практично 2,5 роки жив в ОП. Нічого не купував та не орендував, - Єрмак. ВIДЕО