"Доставили до відділку в кайданках": ветерана ЗСУ Віктора Лахна затримали після "яєчної атаки" на Єрмака
Колишнього полоненого та бійця бригади "Азов" Віктора Лахна (позивний Лелека) затримали в Києві після інциденту з колишнім очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Військовослужбовець підтвердив, що причиною затримання стало кинуте в бік експосадовця яйце біля суду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Букви".
Подробиці затримання
Після судового засідання, де Єрмаку обирали запобіжний захід, невідомий поцілив у нього яйцем. Невдовзі у мережі поширили кадри, на яких захисник Маріуполя Віктор Лахно перебуває у кайданках.
Військовий наголошує, що не намагався переховуватися від правоохоронців:
"Затримали саме через це і доставили до відділку в кайданках. Хоча я чекав з представниками поліції патруль, який мав би скласти протокол, не втікав з місця і повністю розумів відповідальність за свої дії", - заявив "Лелека".
Лахно вважає, що рішення про його затримання, ймовірно, ухвалили вже після указівки з боку невстановлених осіб:"Просто хтось сказав, щоб мене затримали й доставили до відділку".
Що передувало інциденту
Варто зауважити, що напередодні Лахно оприлюднив відео перепалки з Єрмаком. На кадрах чути, як ексголові ОП кажуть, що "український народ його не поважає", на що той єхидно відповів: "А ви говорите за весь український народ?".
- Віктор Лахно — боєць бригади "Азов". Брав участь в унікальній десантній операції (авіапрориві) на заблоковану "Азовсталь". Пройшов через російський полон і повернувся до України під час одного з обмінів.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
За словами Єрмака, він познайомив військових бригади "Спартан" зі співаком Drevo. Він наголосив, що подібні контакти мають важливе значення для підтримки армії.
Єрмак мій ворог. Він мене ненавидить, як і Володимир Зеленський. І вони обидва багато чого зробили, щоб нашкодити мені та щоб мене дискредитувати. Але я не можу підтримати те, що сьогодні відбувається.
Мені не подобається, коли з ним таким, який втратив більшу частину свого впливу та можливостей, після зняття з посади Голови ОП, фоткаются, наче з мавпочкою на пляжі в Євпаторії, роблячи це, щоб принизити його та потішити натовп цим трофеєм. А таких фоточек та глузувань я достатньо бачив. Це нагадує штовхання дохлого лева, з тими відмінностями, що він не лев і живий, хоча і виглядає жалюгідно. Ти публічно йому скажи, що він покидьок, завгосп та агент російського впливу, коли він при владі був. Не можеш? Ну, тоді ой. До речі, Єрмак заблокував мене у соцмережах, щоб не бачити моїх дописів і заяв.
Мені не подобаєть, коли в спину Єрмаку кидають яйце. Що це? Ти йому кинь дивлячись в обличчя. І зроби це коли він на посаді, а не тоді, коли він частково збитий льотчик. Зроби це так, як сміливо зробив 24 вересня 2004 року в Івано-Франківську 17-річний студент Дмитро Романюк, коли кинув яйце у Януковича, який був тоді всесильним прем'єр-міністром та кандидатом в президенти. А кинути в спину... Не розумію і не підтримую.
Хоча те, що сьогодні отримує Андрій Єрмак - наслідки його дій і рішень, що повертаються до нього бумерангом. І паскудна кадрова політика через яку ніхто не прийшов його підтримати з тих, з ким він працював, або хто цьомав його у дупу. Перші вже працюють на інших, а другі знайшли собі нову дупу. Ну, а чернуха якою він поливав інших сьогодні теж повертається до нього. Але я бачив багатьох, хто йому прямо казав тоді і бачу, як набралися сміливості сьогодні ті, хто раніше перелякано тримав язика за зубами. І ці другі мене дратують.
Мені хочеться, щоб НАБУ та САП довели провину Єрмака і той сів. Хочу, щоб він отримав вирок за скоєне, але ці ігри навколо впавшего мені не подобаються. Вибачте, якщо когось розчарував. Не треба очаровуватися.
