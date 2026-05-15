ВАКС избрал меры пресечения еще четырем подозреваемым по делу "Династии"

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения ещё четырем лицам, фигурирующим в уголовном производстве по делу о легализации 460 млн грн в ходе строительства жилого кооператива "Династия".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Избраны меры пресечения

"Следственные судьи ВАКС применили меры пресечения к еще 4 участникам организованной группы, причастной к легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Так, суд применил:

соучредителям обслуживающего кооператива – залог в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн соответственно;

директору частного общества – залог в размере 20 млн грн;

доверенному лицу министра – залог в сумме 15 млн грн.

Имена подозреваемых в САП не называют, однако, по данным Центра противодействия коррупции, в деле фигурируют Геннадий Опальчук, Лилия Лысенко, Сергей Сиранчук, Марина Медведева.

В САП отметили, что все упомянутые подозреваемые подконтрольны бывшему вице-премьер-министру. Речь идет об Алексее Чернышове.

"Отметим, что к бывшему вице-премьер-министру и бизнесмену уже применены меры пресечения в этом и другом уголовном производстве. Вопрос об обращении в суд с другими ходатайствами еще решается", - говорится в сообщении САП.

Напомним, что 12 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести лицам по делу о легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах.

Речь идет об экс-вице-премьере Алексее Чернышове и о Тимуре Миндиче, а также других лицах.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте также: На залог Ермаку собрано 44,5 млн грн, - ВАКС