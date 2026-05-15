ВАКС избрал меры пресечения еще четырем подозреваемым по делу "Династии"

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения ещё четырем лицам, фигурирующим в уголовном производстве по делу о легализации 460 млн грн в ходе строительства жилого кооператива "Династия".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Избраны меры пресечения 

"Следственные судьи ВАКС применили меры пресечения к еще 4 участникам организованной группы, причастной к легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Так, суд применил:

  • соучредителям обслуживающего кооператива – залог в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн соответственно;
  • директору частного общества – залог в размере 20 млн грн;
  • доверенному лицу министра – залог в сумме 15 млн грн.

Имена подозреваемых в САП не называют, однако, по данным Центра противодействия коррупции, в деле фигурируют Геннадий Опальчук, Лилия Лысенко, Сергей Сиранчук, Марина Медведева.

В САП отметили, что все упомянутые подозреваемые подконтрольны бывшему вице-премьер-министру. Речь идет об Алексее Чернышове.

"Отметим, что к бывшему вице-премьер-министру и бизнесмену уже применены меры пресечения в этом и другом уголовном производстве. Вопрос об обращении в суд с другими ходатайствами еще решается", - говорится в сообщении САП. 

  • Напомним, что 12 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести лицам по делу о легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах.
  • Речь идет об экс-вице-премьере Алексее Чернышове и о Тимуре Миндиче, а также других лицах.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

САП (2421) Антикоррупционный суд (1414) мера пресечения (641)
Топ комментарии
+7
Як завжди буде великий пердь !
показать весь комментарий
15.05.2026 18:39 Ответить
+6
Дружина колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова - Світлана - намагалася приховати документи, пов'язані з будівництвом чотирьох маєтків, на своєму робочому місці в університеті.

це якась ганьба !!!
бо, дружина Чернишова доктор філологічних наук, професорка кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

і не знає класичного твору "Острів скарбів" з його основами класичної піратської естетики, включно з картами скарбів із позначкою «X», папугами на плечі та придуркуватими довгоносиками.

.
показать весь комментарий
15.05.2026 18:56 Ответить
+4
У жінки чернишова, диплом про остєпєнєніє та навчання, а не про Освіту, Честь і Совість та Порядність!!
показать весь комментарий
15.05.2026 19:07 Ответить
Мабуть, в оточенні зеленського в ОПУ і ДУС, масово збирають кошти на викуп отого зкурвленого лайна, яке не крадені і українців гроші, будувало династію для Зеленського та його кабміндічів з єрмаком!!! А війна з орками, то для Українців!?!?!
показать весь комментарий
15.05.2026 19:00 Ответить
показать весь комментарий
може перерватись династія фараона ЗЄ .

.
показать весь комментарий
15.05.2026 18:49 Ответить
Насіров з шуфричем і Генпрокурором та керовніками ДБР і РНБОУ, уже глибоко зхвильовані з малюською ?????? Наступними, можуть бути і вони??
показать весь комментарий
15.05.2026 19:05 Ответить
Ми так думаємо, що це будуть: Вова Зеленський, Олена Зеленська, Шифір, Міндіч!
У кого ще є потенційні кандидатури з оточення z-еленського?
Робими ставки пані та панове!
показать весь комментарий
15.05.2026 18:40 Ответить
Всі фігуранти організованої злочинної групи отримали підозри. Залишився один невідомий Вова. Щось у мене є підозра, що то не Вова, а Пєтя. Вова і його оточення сім років обіцяли посадки навесні Петю, то мабуть врешті свою обіцянку виконали.
показать весь комментарий
15.05.2026 18:41 Ответить
Дружина Чернишова,яка ховала документацію по "Династії" у себе на робочому місці який статус має?"Дружина Цезаря"?
https://glavcom.ua/country/politics/druzhina-chernishova-khovala-koruptsijni-dokumenti-v-universiteti-shevchenka-zmi-1088104.html
показать весь комментарий
15.05.2026 18:43 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Під придуркуватим довгоносиком Ви маєте на увазі її чоловіка?
і НЕ тільки його.....

ці насєкомі шкідники зжеруть Україну !!!

.
а були попередження по телевізору...

А що трюо за суми такі смішні? Що то за злидарі під заставою? Вони бідніші за Червіесьаого, Марченка, Павловського, Дугар, Кузьменко чи Антоненка? ВАКС просто опустив фігурантів у мусорний бак разом з бомжами.
Поняти і простити
Ну нє, ці ваксові і набусапні мєнти обнагліли, пора застосовувати
проти них Закон про антисемітизм.
Ви дивитеся велику шоу виставу під керівництвом зекварталу.
Красти гроші шоблою зеленського з 2020 року в Українців, які ДОНАТЯТЬ їх на допомогу Захисникам України, це і є суть отого зеленського з особами з Урядового кварталу!!
А Вова Порошенко вислизнув. Як завжди...
