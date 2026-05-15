ВАКС избрал меры пресечения еще четырем подозреваемым по делу "Династии"
Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения ещё четырем лицам, фигурирующим в уголовном производстве по делу о легализации 460 млн грн в ходе строительства жилого кооператива "Династия".
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Избраны меры пресечения
"Следственные судьи ВАКС применили меры пресечения к еще 4 участникам организованной группы, причастной к легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Так, суд применил:
- соучредителям обслуживающего кооператива – залог в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн соответственно;
- директору частного общества – залог в размере 20 млн грн;
- доверенному лицу министра – залог в сумме 15 млн грн.
Имена подозреваемых в САП не называют, однако, по данным Центра противодействия коррупции, в деле фигурируют Геннадий Опальчук, Лилия Лысенко, Сергей Сиранчук, Марина Медведева.
В САП отметили, что все упомянутые подозреваемые подконтрольны бывшему вице-премьер-министру. Речь идет об Алексее Чернышове.
"Отметим, что к бывшему вице-премьер-министру и бизнесмену уже применены меры пресечения в этом и другом уголовном производстве. Вопрос об обращении в суд с другими ходатайствами еще решается", - говорится в сообщении САП.
- Напомним, что 12 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести лицам по делу о легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах.
- Речь идет об экс-вице-премьере Алексее Чернышове и о Тимуре Миндиче, а также других лицах.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
https://glavcom.ua/country/politics/druzhina-chernishova-khovala-koruptsijni-dokumenti-v-universiteti-shevchenka-zmi-1088104.html
бо, дружина Чернишова доктор філологічних наук, професорка кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
і не знає класичного твору "Острів скарбів" з його основами класичної піратської естетики, включно з картами скарбів із позначкою «X», папугами на плечі та придуркуватими довгоносиками.
