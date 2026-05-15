ВАКС обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним у справі "Династії"

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом особам, які фігурують у кримінальному провадженні щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва житлового кооперативу "Династія".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Обрано запобіжні заходи 

"Слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до ще 4 учасників організованої групи, причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

Так, суд застосував:

  • до співзасновників обслуговуючого кооперативу – заставу в розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;
  • до директора приватного товариства – 20 млн грн застави;
  • довіреній особі міністра – заставу в сумі 15 млн грн.

Імена підозрюваних у САП не називають, проте, за даними Центру протидії корупції, у справі фігурують Геннадій Опальчук, Лілія Лисенко, Сергій Сіранчук, Марина Медведєва.

У САП зазначили, що всі згадані підозрювані підконтрольні колишньому віце-прем’єр-міністру. Йдеться про Олексія Чернишова.

"Зазначимо, що до колишнього віце-прем'єр-міністра та бізнесмена вже застосовані запобіжні заходи в цьому та іншому кримінальному провадженні. Питання щодо звернення до суду з іншими клопотаннями ще вирішується", - сказано в повідомленні САП. 

  • Нагадаємо, що 12 травня НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом особам у справі про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.
  • Йдеться про ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова та про Тімура Міндіча, а також інших осіб.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Автор: 

САП ВАКС Антикорупційний суд запобіжний захід
Топ коментарі
+7
Як завжди буде великий пердь !
+6
Дружина колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова - Світлана - намагалася приховати документи, пов'язані з будівництвом чотирьох маєтків, на своєму робочому місці в університеті.

це якась ганьба !!!
бо, дружина Чернишова доктор філологічних наук, професорка кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

і не знає класичного твору "Острів скарбів" з його основами класичної піратської естетики, включно з картами скарбів із позначкою «X», папугами на плечі та придуркуватими довгоносиками.

.
+4
У жінки чернишова, диплом про остєпєнєніє та навчання, а не про Освіту, Честь і Совість та Порядність!!
Мабуть, в оточенні зеленського в ОПУ і ДУС, масово збирають кошти на викуп отого зкурвленого лайна, яке не крадені і українців гроші, будувало династію для Зеленського та його кабміндічів з єрмаком!!! А війна з орками, то для Українців!?!?!
може перерватись династія фараона ЗЄ .

.
Насіров з шуфричем і Генпрокурором та керовніками ДБР і РНБОУ, уже глибоко зхвильовані з малюською ?????? Наступними, можуть бути і вони??
Ми так думаємо, що це будуть: Вова Зеленський, Олена Зеленська, Шифір, Міндіч!
У кого ще є потенційні кандидатури з оточення z-еленського?
Робими ставки пані та панове!
Всі фігуранти організованої злочинної групи отримали підозри. Залишився один невідомий Вова. Щось у мене є підозра, що то не Вова, а Пєтя. Вова і його оточення сім років обіцяли посадки навесні Петю, то мабуть врешті свою обіцянку виконали.
Дружина Чернишова,яка ховала документацію по "Династії" у себе на робочому місці який статус має?"Дружина Цезаря"?
https://glavcom.ua/country/politics/druzhina-chernishova-khovala-koruptsijni-dokumenti-v-universiteti-shevchenka-zmi-1088104.html
Під придуркуватим довгоносиком Ви маєте на увазі її чоловіка?
і НЕ тільки його.....

ці насєкомі шкідники зжеруть Україну !!!

.
а були попередження по телевізору...

А що трюо за суми такі смішні? Що то за злидарі під заставою? Вони бідніші за Червіесьаого, Марченка, Павловського, Дугар, Кузьменко чи Антоненка? ВАКС просто опустив фігурантів у мусорний бак разом з бомжами.
Поняти і простити
Ну нє, ці ваксові і набусапні мєнти обнагліли, пора застосовувати
проти них Закон про антисемітизм.
Ви дивитеся велику шоу виставу під керівництвом зекварталу.
Красти гроші шоблою зеленського з 2020 року в Українців, які ДОНАТЯТЬ їх на допомогу Захисникам України, це і є суть отого зеленського з особами з Урядового кварталу!!
А Вова Порошенко вислизнув. Як завжди...
