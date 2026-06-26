Свириденко и Туск провели переговоры: польский бизнес готов присоединиться к восстановлению Украины

Польские компании заинтересованы в восстановлении и развитии Украины, а также в расширении экономического сотрудничества между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, опубликованном в её Telegram-канале.

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Переговоры и интерес бизнеса к восстановлению

Юлия Свириденко провела встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе беседы она отметила высокий уровень организации Конференции по восстановлению Украины.

По её словам, мероприятие этого года дало ощутимые результаты. Польские компании демонстрируют готовность участвовать в проектах восстановления Украины.

"У Украины и Польши сегодня много общих тем, общих вызовов и общих интересов", - подчеркнула Свириденко.

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Совместные проекты и энергетика

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Речь шла об усилении взаимодействия между ключевыми компаниями двух стран, в частности между "Нафтогазом" и Orlen, а также о запуске новых совместных проектов.

Свириденко отметила, что стороны работают над дальнейшим укреплением партнерства и поиском решений в совместных сферах.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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