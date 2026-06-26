Свириденко и Туск провели переговоры: польский бизнес готов присоединиться к восстановлению Украины
Польские компании заинтересованы в восстановлении и развитии Украины, а также в расширении экономического сотрудничества между странами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, опубликованном в её Telegram-канале.
Переговоры и интерес бизнеса к восстановлению
Юлия Свириденко провела встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе беседы она отметила высокий уровень организации Конференции по восстановлению Украины.
По её словам, мероприятие этого года дало ощутимые результаты. Польские компании демонстрируют готовность участвовать в проектах восстановления Украины.
"У Украины и Польши сегодня много общих тем, общих вызовов и общих интересов", - подчеркнула Свириденко.
Совместные проекты и энергетика
Отдельно стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Речь шла об усилении взаимодействия между ключевыми компаниями двух стран, в частности между "Нафтогазом" и Orlen, а также о запуске новых совместных проектов.
Свириденко отметила, что стороны работают над дальнейшим укреплением партнерства и поиском решений в совместных сферах.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД УкраиныАндрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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