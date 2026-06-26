Свириденко і Туск провели переговори: польський бізнес готовий долучитися до відбудови України

Польські компанії зацікавлені у відновленні та розвитку України, а також у розширенні економічної співпраці між країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, оприлюдненій у її Teлеграм.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перемовини та інтерес бізнесу до відбудови

Юлія Свириденко провела зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час розмови вона відзначила високий рівень організації Конференції з відновлення України.

За її словами, цьогорічний захід має відчутні результати. Польські компанії демонструють готовність брати участь у проєктах відбудови України.

"Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, спільних викликів і спільних інтересів", - наголосила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суперечка щодо орденів із Україною є "дещо безглуздою", - МЗС Польщі

Спільні проєкти та енергетика

Окремо сторони обговорили співпрацю в енергетичній сфері. Йшлося про посилення взаємодії між ключовими компаніями двох країн, зокрема між Нафтогазом і Orlen, а також про запуск нових спільних проєктів.

Свириденко зазначила, що сторони працюють над подальшим зміцненням партнерства та пошуком рішень у спільних сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідер польської опозиції Качинський хоче повернути Україні орден Ярослава Мудрого

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава МЗС Польщі Чапутович розкритикував скандал з "Білим Орлом": "Це послабило позиції Варшави"