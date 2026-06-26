Свириденко і Туск провели переговори: польський бізнес готовий долучитися до відбудови України
Польські компанії зацікавлені у відновленні та розвитку України, а також у розширенні економічної співпраці між країнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, оприлюдненій у її Teлеграм.
Перемовини та інтерес бізнесу до відбудови
Юлія Свириденко провела зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час розмови вона відзначила високий рівень організації Конференції з відновлення України.
За її словами, цьогорічний захід має відчутні результати. Польські компанії демонструють готовність брати участь у проєктах відбудови України.
"Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, спільних викликів і спільних інтересів", - наголосила Свириденко.
Спільні проєкти та енергетика
Окремо сторони обговорили співпрацю в енергетичній сфері. Йшлося про посилення взаємодії між ключовими компаніями двох країн, зокрема між Нафтогазом і Orlen, а також про запуск нових спільних проєктів.
Свириденко зазначила, що сторони працюють над подальшим зміцненням партнерства та пошуком рішень у спільних сферах.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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