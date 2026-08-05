"Пауз в поддержке быть не может", - МИД призывает усилить украинскую ПВО после баллистического удара по столичному региону

За ночь Россия обстреляла Киев и область более чем двумя десятками баллистических ракет, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, а более сорока получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

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Не может быть пауз в поддержке Украины

Он подчеркнул, что российские удары не знают перерывов, поэтому не может быть пауз в поддержке Украины со стороны партнеров и давления на агрессора.

"Каждая ракета-перехватчик имеет значение. Это инструменты, спасающие жизни, и я в очередной раз призываю всех партнеров ускорить принятие всех соответствующих решений", — отметил украинский министр.

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Давление на РФ

По его словам, Россию нужно лишать возможности производить эти средства баллистического террора. В этой связи дополнительные жесткие санкции — крайне важны и неотложны.

"Я также предостерегаю от любого ошибочного морального приравнивания агрессора и защищающегося государства.

Российские атаки не могут оправдываться ничем, включая любые действия Украины. Зато Украина имеет полное право наносить удары по легитимным военным целям в России в рамках самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — резюмирует Сибига.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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