"Пауз в поддержке быть не может", - МИД призывает усилить украинскую ПВО после баллистического удара по столичному региону
За ночь Россия обстреляла Киев и область более чем двумя десятками баллистических ракет, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, а более сорока получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Не может быть пауз в поддержке Украины
Он подчеркнул, что российские удары не знают перерывов, поэтому не может быть пауз в поддержке Украины со стороны партнеров и давления на агрессора.
"Каждая ракета-перехватчик имеет значение. Это инструменты, спасающие жизни, и я в очередной раз призываю всех партнеров ускорить принятие всех соответствующих решений", — отметил украинский министр.
Давление на РФ
По его словам, Россию нужно лишать возможности производить эти средства баллистического террора. В этой связи дополнительные жесткие санкции — крайне важны и неотложны.
"Я также предостерегаю от любого ошибочного морального приравнивания агрессора и защищающегося государства.
Российские атаки не могут оправдываться ничем, включая любые действия Украины. Зато Украина имеет полное право наносить удары по легитимным военным целям в России в рамках самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — резюмирует Сибига.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
- По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.
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