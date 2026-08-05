Пауз у підтримці бути не може, - МЗС закликає посилити українську ППО після балістичного удару по столичному регіону

За ніч Росія атакувала Київ та область понад двома десятками балістичних ракет, убивши щонайменше 17 і поранивши понад сорок людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Не може бути пауз у підтримці України

Він наголосив, що російські удари не мають відпусток, тож не може бути пауз у підтримці України з боку партнерів та тиску на агресора.

"Кожна ракета-перехоплювач має значення. Це інструменти, що рятують життя, і я вкотре закликаю всіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень", - зазначив український міністр.

Також читайте: Витік аміаку в Києві усунуто, загрози життю містян немає, - ДСНС

Тиск на РФ

За його словами, Росію потрібно позбавляти можливостей виробляти ці засоби балістичного терору. У цьому звʼязку додаткові жорсткі санкції - критичні та невідкладні.

"Я також застерігаю від будь-якого хибного морального прирівнювання агресора та держави, що захищається.

Російські атаки не можуть виправдовуватися нічим, включно з будь-якими діями України. Натомість Україна має повне право завдавати ударів по легітимних військових цілях у Росії у межах самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН", - резюмує Сибіга.

Також читайте: Зеленський після масованого удару: Партнери, які не готові допомогти з ППО, можуть запровадити санкції

Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат