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Новини Масований комбінований удар
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Пауз у підтримці бути не може, - МЗС закликає посилити українську ППО після балістичного удару по столичному регіону

Удар балістикою по Києву 5 серпня: все, що відомо наразі

За ніч Росія атакувала Київ та область понад двома десятками балістичних ракет, убивши щонайменше 17 і поранивши понад сорок людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Не може бути пауз у підтримці України

Він наголосив, що російські удари не мають відпусток, тож не може бути пауз у підтримці України з боку партнерів та тиску на агресора.

"Кожна ракета-перехоплювач має значення. Це інструменти, що рятують життя, і я вкотре закликаю всіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень", - зазначив український міністр.

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Тиск на РФ

За його словами, Росію потрібно позбавляти можливостей виробляти ці засоби балістичного терору. У цьому звʼязку додаткові жорсткі санкції - критичні та невідкладні.

"Я також застерігаю від будь-якого хибного морального прирівнювання агресора та держави, що захищається.

Російські атаки не можуть виправдовуватися нічим, включно з будь-якими діями України. Натомість Україна має повне право завдавати ударів по легітимних військових цілях у Росії у межах самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН", - резюмує Сибіга.

Також читайте: Зеленський після масованого удару: Партнери, які не готові допомогти з ППО, можуть запровадити санкції

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат

Автор: 

Київ (16765) Київська область (4587) обстріл (36002) Сибіга Андрій (1081)
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Топ коментарі
+4
Ракет для ППО фізично нема, до чого ці тупі заяви імбіцили. CNN США витратили за час війни з Іраном 80% своїх ракет для ППО. https://edition.cnn.com/2026/08/04/politics/us-iran-key-missile-interceptors-low
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05.08.2026 11:11 Відповісти
+3
Замовляйте ''Кільчень'' на підприємствах, які виготовляли зброю, а не на кіностудії, яка робила мільтики і рекламу. Скільки можна переводити стрілки на партнерів? Міндічам вистачало, а захистити людей немає?
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05.08.2026 11:18 Відповісти
+2
Ракети тільки в обмін на кров українців.
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05.08.2026 11:14 Відповісти

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