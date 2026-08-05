Пауз у підтримці бути не може, - МЗС закликає посилити українську ППО після балістичного удару по столичному регіону
За ніч Росія атакувала Київ та область понад двома десятками балістичних ракет, убивши щонайменше 17 і поранивши понад сорок людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Не може бути пауз у підтримці України
Він наголосив, що російські удари не мають відпусток, тож не може бути пауз у підтримці України з боку партнерів та тиску на агресора.
"Кожна ракета-перехоплювач має значення. Це інструменти, що рятують життя, і я вкотре закликаю всіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень", - зазначив український міністр.
Тиск на РФ
За його словами, Росію потрібно позбавляти можливостей виробляти ці засоби балістичного терору. У цьому звʼязку додаткові жорсткі санкції - критичні та невідкладні.
"Я також застерігаю від будь-якого хибного морального прирівнювання агресора та держави, що захищається.
Російські атаки не можуть виправдовуватися нічим, включно з будь-якими діями України. Натомість Україна має повне право завдавати ударів по легітимних військових цілях у Росії у межах самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН", - резюмує Сибіга.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
- Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль